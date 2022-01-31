Новости шоу-бизнеса за неделю: скандал с Меньшиковым, суд МакSим, Верка Сердючка и Бандера

Олега Меньшикова обвинили в краже спектакля, одного из грабителей вдовы Градского задержали, МакSим выиграла суд против отца своей дочери, Верка Сердючка спела о Бандере, в Китае бойкотируют Матрицу: «Газета.Ru» рассказывает о новостях шоу-бизнеса за прошедшую неделю, которые вы могли пропустить.

Страсти в театре Ермоловой

Режиссер Олег Долин, брат кинокритика Антона Долина, опубликовал открытое письмо, в котором обвинил худрука Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова в краже своего спектакля «Двенадцатая ночь, или все что угодно». По словам постановщика, об отстранении от создания постановки он узнал по смс за девять дней до премьеры. Режиссер уточнил, что за работу ему не заплатили «ни рубля»:

«Я отдаю себе отчет в том, что наши художественные вкусы могут не совпадать, но я давно не дебютант, с моими работами вы были знакомы. <…> Так если все в моем спектакле вам претило, для чего вы дали довести его до практически абсолютной готовности? Почему не закрыли сразу? Почему не вышли из него как актер?»

Вскоре на Youtube-канале театра опубликовали видео, в котором Меньшиков по пунктам разбирает обвинения Долина. В ролике худрук подчеркивает, что режиссеру было предложено компромиссное решение о расторжении договора, включающее решение финансовых вопросов, но Долин якобы отказался от него через своего агента: «Ты обвинил театр, то есть меня, в краже твоего спектакля. Поверь, если бы я захотел что-то украсть, я бы украл что-нибудь поталантливее. Мы сейчас просто спасаем ситуацию, в которую ты же и поставил театр».

При этом исполнительный директор театра Сергей Кузоятов заявил, что Долин «подставил» театр на 32 млн рублей, так как, по его словам, режиссер за два месяца трижды менял сценографию. Впоследствии руководство театра приняло решение об отмене спектакля Долина.

Скандал с Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова написала заявление в полицию на журналиста «Известий» из-за несогласованной съемки ее квартиры после пожара. Артистка сообщила, что к ней пришли под видом работника ГБУ «Жилищник», поэтому она впустила журналиста в дом, где он не только снял на камеру обугленные стены и другие последствия пожара, но и запечатлел саму артистку.

Узнав об обмане, Хлебникова возмутилась «бесчеловечностью» поступка и написала пост о разоблачении в Instagram.

Пожар в квартире Марины Хлебниковой произошел 18 ноября прошлого года — певицу и ее дочь после него госпитализировали. У Хлебниковой диагностировали серьезные ожоги и отравление угарным газом.

Найдены грабители вдовы Градского

16 января на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко было совершено нападение. Грабители сымитировали аварию на дороге, а когда Коташенко остановилась, к ней в машину ворвались трое вооруженных мужчин. Путем шантажа они заставили девушку вернуться домой, чтобы та отдала им 100 миллионов рублей.

Спустя 10 дней полиции удалось арестовать одного из причастных к ограблению благодаря камерам видеонаблюдения в столичном метро. Им оказался гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов, который был водителем, устроившим подставную аварию. Мужчина признал вину, его сообщники до сих пор находятся в розыске.

close 100% Александр Градский и его жена Марина Коташенко Anatoly Lomokhov/Global Look Press

МакSим выиграла суд против отца своего ребенка

Певица МакSим (Марина Максимова) выиграла судебное дело против отца своей старшей дочери Александры — звукорежиссера Алексея Луговцова. Согласно постановлению, девочка будет жить с матерью.

«После нескольких заседаний, на которых присутствовал адвокат истца Александр Карабанов, было принято решение удовлетворить требование Максимовой Марины в полном объеме», — рассказали изданию Starhit источники в Жуковском городском суде.

Несмотря на то, что в официальном браке с Луговцовым певица не состояла, в 2008 году пара устроила свадебную церемонию на острове Бали. Спустя три года у них родилась дочь, которая после расставания родителей стала проживать с матерью, будучи все еще прописанной в квартире отца.

Избранника Волочковой обвинили в грабеже и терроризме

Актер Дмитрий Сафронов, сын художника Никаса Сафронова, заявил на шоу «Пусть говорят», что новый возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов — уголовник.

О якобы криминальном прошлом избранника балерины он узнал через нанятых частных детективов, которые выяснили, что в 2001 году мужчина был судим за грабеж в Тамбове, после чего бежал на Украину. Артист предположил, что Сергей Кузнецов там числится в розыске. В доказательство своих слов он приложил полицейскую ориентировку, в которой указано, что мужчине вменяют «террористический акт с применением оружия».

Сам Кузнецов опроверг обвинения, заявив, что никогда не был в Тамбовской области, однако внезапно «пропал» из соцсетей Волочковой и заблокировал свою страницу в Instagram. Правда, на днях он снова появился вместе с возлюбленной на ее страничке. «Мы никуда не делись. Просто после невероятного путешествия на Мальдивы и моего дня рождения мы погрузились в рабочие будни. Но мы стараемся находить время для общения и встреч», – заверила поклонников балерина.

Верка Сердючка и песня о Бандере

Украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, исполнил песню «Батько наш – Бандера» на концерте юмористической телепередачи «Дизель-шоу». Комментируя действия музыканта, депутат Госдумы Александр Бородай предложил запретить Данилко въезд в Россию.

«Поймите, вся Украина с политической точки зрения представляет из себя беспрерывную клоунаду. Реагировать как-то серьезно на это я бы не стал. Хотя въезд в страну не помешает запретить хотя бы потому, что у нас своих придурков хватает. Нам чужие не нужны», — сказал он.

В ответ на это сам Данилко назвал Бородая «террористом».

Китай и бойкот «Матрицы»

Китайские пользователи соцсетей раскритиковали канадского актера Киану Ривза за участие в запланированном на 3 марта благотворительном мероприятии, организованном в поддержку независимости Тибета от КНР.

Местные националисты предлагают бойкотировать фильм Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение», в котором актер исполнил главную роль, — на территории страны лента стартовала всего пару недель назад. Сам актер пока никак не комментировал данные призывы.