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Культура

«Для меня ты нерукопожатен»: что известно об увольнении режиссера из Театра Ермоловой

Олег Меньшиков назвал «низостью» обвинения в краже спектакля

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Режиссер Олег Долин обвинил Театр имени Ермоловой в краже своего спектакля. По словам постановщика, его отстранили от работы незадолго до премьеры и не заплатили. Тем временем худрук театра Олег Меньшиков утверждает, что расторжение договора прошло по соглашению сторон. «Газета.Ru» рассказывает, что известно о ситуации.

Олег Долин (брат кинокритика Антона Долина — прим. «Газета.Ru») в Facebook потребовал от худрука Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова объяснить, на каком основании его отстранили от работы над постановкой «Двенадцатая ночь, или Все что угодно». По словам режиссера, с ним попрощались по СМС за девять дней до премьеры без объяснения причин.

Долин также обвинил Меньшикова в краже спектакля, поскольку он будет выпущен в другой версии.

«Ну пересадите вы музыкантов в ложу, как вам хотелось. Поменяете еще пару выходов ребятам. Что-то кардинально менять в спектакле, просто не будет никакой возможности. Следовательно, предстоящая премьера — мой спектакль, который был у меня украден», — написал Долин в посте.

Постановщик отметил, что у них с худруком театра возникли незначительные недопонимания во время работы над постановкой, но рабочие вопросы едва ли могли стать причиной его отстранения. Других подробностей Долин в разговоре с «Газетой.Ru» не сообщил.

Вскоре на Youtube-канале театра опубликовали видео, в котором Олег Меньшиков по пунктам разбирает обвинения Долина. По словам актера, расторжение договора прошло по соглашению сторон. Долину было предложено найти компромисс в решение финансового вопроса, но тот якобы отказался через своего агента. Что до авторства спектакля, то, согласно Меньшикову, постановщик сам от него отказался.

«Ты обвинил театр, то есть меня, в краже твоего спектакля. Поверь, если бы я захотел что-то украсть, я бы украл что-нибудь поталантливее. Мы сейчас просто спасаем ситуацию, в которую ты же и поставил театр. Мы пытаемся сыграть все-таки премьеру в феврале», — отметил худрук, добавив, что окончательное решение о премьере еще не принято.

В ответ на письмо Меньшиков сам обвинил Долина в «низости» и заявил, что тот для него «нерукопожатен».

Неофициальная позиция театра

В комментариях к письму исполнительный директор театра Сергей Кузоятов заявил, что Долин «подставил» театр на 32 млн. рублей: по его словам, режиссер за два месяца трижды менял сценографию. Сам Кузоятов отказался комментировать «Газете.Ru» ситуацию, сославшись на официальное заявление театра. Его комментарий на момент публикации заметки был удален, но сохранился в виде скрина.

Актер Антон Колесников, задействованный в спектакле Долина, отметил, что режиссеру давали шанс доработать постановку после переноса премьеры: «Тебе дали несколько месяцев на репетиции и доработку. Сколько раз мы собрались? Ни одного. <...> Может, ты это делаешь, чтобы отстоять свои авторские права и гонорар, но получается, что ради этого ты просто подставляешь театр, особенно в контексте последнего года».

Спектакль «Двенадцатая ночь, или Все что угодно» должен был выйти еще 20 ноября прошлого года, однако позже премьеру перенесли на 4 и 5 февраля 2022-го. В постановке заняты Олег Меньшиков, Александр Петров, Антон Лапенко, Саша Бортич, Стася Милославская и Антон Колесников.

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