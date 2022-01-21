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Культура

Плейлист недели: новые Artik & Asti, Сюзанна и Лана Дель Рей

Artik & Asti выпустили трек с новой солисткой

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Новая солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева и Артём Умрихин

Новая солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева и Артём Умрихин

artik/Instagram
Саундтрек ко второму сезону сериала «Эйфория» от Ланы Дель Рей, экспериментальный сингл Zavet и Сюзанны, перезапуск группы Artik & Asti с новой участницей и альбом металлистов Boris: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных событиях минувшей недели.

Лана Дель Рей — «Watercolor Eyes»

Лана Дель Рей записала саундтрек ко второму сезону сериала «Эйфория». Он прозвучит в третьем эпизоде шоу 23 января. Судя по превью, опубликованном в Twitter, песня может быть частью сюжетной линии отношений Ру и Джулс. Спродюсировал композицию музыкант Насри, известный по работе с Шакирой и Джастином Бибером.

Artik & Asti — «Гармония»

На место солистки дуэта Artik & Asti пришла участница телешоу «Голос» Севиль Велиева. И пока в соцсетях обсуждают внешние сходства новой певицы с Анной Дзюбой, покинувшей проект ради сольной карьеры, артисты во всю тизерят клип к песне «Гармония».

FKA twigs — «Meta Angel»

В свежем клипе Талия Барнетт (она же FKA twigs) упала с небес на землю: теперь одна версия артистки растерянно бродит по лужайке, пока другая в образе лучницы целится ей прямо в сердце. Трек «Meta Angel» вошел в последний микстейп певицы «Caprisongs». В его записи поучаствовали The Weeknd, рэперы Shygirl и Pa Salieu и панки Dystopia.

Papa Roach — «Stand Up»

У калифорнийской рок-группы Papa Roach вышел громкий и бойкий трек «Stand Up», спродюсированный Джейсоном Эвиганом (Дуа Липа, G-Eazy, Maroon 5). Отрывок сингла прозвучал почти год назад в минутном проморолике турнира UFC. Последний альбом Papa Roach — «Who Do You Trust?» — вышел в 2019 году.

Zavet и Сюзанна — «Змеем»

Рэпер Zavet и певица Сюзанна неожиданно выпустили совместный сингл «Змеем». Вышло любопытно: Сюзанна как всегда поет на разрыв, а Zavet уверенно читает на английском и русском языках.

Rich Brian — «Getcho Mans»

Индонезийский рэпер и певец Rich Brian вернулся с новым альбомом «Brightside», в который вошли четыре трека. Вместе с релизом вышел клип на песню «Getcho Mans», записанную совместно с другим участником лейбла 88rising Уорреном Хью. В нем Rich Brian катается на кабриолете и читает рэп в телефонной будке.

Years & Years — «Night Call»

«Night Call» — третий альбом британского певца и клавишника Олли Александера, известного как Years & Years. Внутри — 16 синти-поп-композиций для тех, кто ищет способы приблизить наступление лета. В записи принял участие шведский электронный дуэт Galantis.

Boris — «The Fallen»

«W» — 27-й студийный альбом японского рок-коллектива Boris. И это первая пластинка группы, выпущенная на их новом лейбле Sacred Bones Records, которая также является продолжением релиза 2020 года «No».

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