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Культура

«Я сказала «да» — и мы выпили кровь друг друга»

Machine Gun Kelly и Меган Фокс обручились

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Меган Фокс Машин Ган Келли на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards, Нью-Йорк, 12 сентября 2021 год

Меган Фокс Машин Ган Келли на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards, Нью-Йорк, 12 сентября 2021 год

Evan Agostini/AP
Рэпер Machine Gun Kelly сделал предложение актрисе Меган Фокс — и она ответила согласием. «Газета.Ru» рассказывает, как развивались отношения одной из ярчайших пар Голливуда.

Детали помолвки

О своей помолвке Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) и Меган Фокс сообщили поклонникам в Instagram. Предложение руки и сердца музыкант сделал своей возлюбленной в значимом для них месте: «В июле 2020 года мы сидели под этим баньяновым деревом. Мы просили о магии. Мы не задумывались о боли, с которой столкнемся вместе за такой короткий и безумный промежуток времени. Не подозревали о труде и жертвах, которых потребуют от нас отношения. Мы просто были опьянены любовью».

Концепт кольца, которое MGK преподнес Фокс, он придумал сам. Рэпер совместил в украшении два крупных камня, соответствующие их знакам зодиака, — изумруд и бриллиант, которые сформировали символ сердца. На предложение актриса ответила согласием, а затем возлюбленные, по словам самой Фокс, выпили кровь друг друга в честь нового этапа отношений.

Первая встреча

В недавнем интервью GQ пара рассказала об обстоятельствах первой встречи, которая состоялась на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе — за несколько лет до начала романа. Причем сама Фокс призналась, что знакомство было столь мимолетным, что она даже не запомнила лица будущего бойфренда. «Это было очень странно, — заявила актриса — Мы толком не видели друг друга. Я не помнила его лица. Помнила только высокое, светловолосое, призрачное существо. Я тогда посмотрела вверх и сказала: «От тебя пахнет травкой». В ответ MGK загадочно произнес: «Я и есть травка», после чего куда-то исчез.

При этом звезда «Трансформеров» уверена, что в тот момент их душам не суждено было сойтись: «Наши духовные наставники уводили наши души друг от друга, потому у него буквально не было лица, как у того духа из «Унесенных призраками». Несмотря на окутанное мистикой объяснение, поклонники артистов сочли эпизод настолько абсурдным, что начали подставлять их диалог в сцены из знаменитых мелодрам.

Развод и начало романа

Фокс и Бэйкер сблизились на съемках триллера «Полночь на злаковом поле», которые проходили весной 2020 года. Спустя время папарацци стали все чаще заставать их вместе, а затем девушка появилась в видеоклипе «Bloody Valentine» для нового альбома музыканта. Причем на тот момент Фокс все еще была замужем за актером Брайаном Остином Грином, с которым состояла в браке 10 лет. Их отношения разладились еще в 2015 году (дело тогда едва не дошло до развода), но потом пара помирилась — и у них родился третий сын.

Когда же в ноябре 2020 года Фокс все-таки подала на развод, ее стали обвинять в решении оставить семью ради «молодого любовника», — хотя актриса старше своего избранника всего на четыре года.

Многие также не верили в серьезность намерений самого MGK — на счету рэпера было много громких романов (в том числе с моделью Эмбер Роуз), которые неизменно завершались разрывами. Сам же артист подчеркивал, что это была любовь с первого взгляда: «Я впервые испытал такую открытость по отношению к женщине».

В итоге «химия» между звездами стала настолько очевидной, что скоро даже самые яростные критики смягчились, поверив в будущее пары.

«Через полтора года, пройдя вместе через ад и насмеявшись больше, чем я когда-либо могла себе представить, он предложил мне выйти за него замуж. И так же, как и в каждой прошлой жизни и в каждой жизни будущей, я сказала «да», — написала Меган в Instagram.

Вместе

Не считая момента встречи, свое первое настоящее свидание пара провела, лазая по крышам зданий — об этом 31-летний музыкант рассказал в интервью Эллен Дедженерес. Второе также получилось нестандартным: Фокс и MGK отправились отдыхать на Бора-Бора, где во время купания в море им повстречалась акула. Согласно воспоминаниям пары, актриса тогда ничуть не испугалась и продолжила плыть, в то время как рэпер мигом устремился в сторону берега, оставив девушку в воде. Правда, на следующий же день он, стыдясь вчерашнего поступка, предложил ей снова отправиться поплавать с акулами.

Как стало известно из недавнего интервью, у пары есть общие татуировки, они любят вместе смотреть мелодрамы, читать комиксы и подшучивать друг над другом. Кроме того, музыкант отлично ладит с тремя детьми Фокс от прежнего брака.

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