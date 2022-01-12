Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Госдуме заявили о невозможности отмены моратория на смертную казнь... 15:25
Bloomberg: Путинская демонстрация силы предназначена для американских глаз 15:24
В Германии пригрозили блокировкой Telegram 15:23
Геноцид в Руанде изменил ДНК местных женщин и их детей 15:22
Мамаева с невестой задержали на таможне 15:21
Судья попала в базу «Миротворца» после решения об аресте имущества... 15:19
Sony нашла новый способ борьбы с дефицитом PlayStation 5 15:17
Экс-помощника Жириновского нашли мертвым в Москве 15:11
Стало известно о местонахождении Назарбаева 15:11
Депутат Серов заявил, что более 50 лошадей на Алтае расстреляли из мести 15:10
Культура

«Он и инсульт – несочетаемые понятия». Друзья – о внезапно умершем Зеленском

В Доминикане умер телеведущий Михаил Зеленский

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Зеленский (7 сентября 1975 — 11 января 2022)

Михаил Зеленский (7 сентября 1975 — 11 января 2022)

Global Look Press
Известный телеведущий Михаил Зеленский умер 11 января во время отдыха в Доминиканской Республике. Ему было 46 лет. Друзья и коллеги рассказали «Газете.Ru», каким запомнят усопшего.

Инсульт?

О смерти телеведущего первым сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович на своей странице в Facebook.

«Вечная память…на 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал он.

Позже руководитель отделения посольства РФ в Пунта-Кане Вячеслав Панков подтвердил РИА «Новости» факт смерти шоумена, уточнив, что он умер во время отдыха с женой в Доминиканской Республике. По предварительным данным, причиной смерти Зеленского стал инсульт, сообщил Telegram-канал Bazа.

«Михаила в тяжелом состоянии успели довезти до больницы, где он скончался, несмотря на усилия врачей. Точную причину гибели телеведущего удастся установить позднее», — говорится в сообщении.

Михаил Зеленский родился в 1975 году в Москве, во второй половине 1990-х начал работать на радио, также он вел новостные выпуски на телеканале «ТВ Центр». В 1999-2001 годах вел «Вести» на РТР и «Культуре».

Следующие 10 лет был ведущим программы «Вести-Москва». В 2011-2013 годах Зеленский работал ведущим ток-шоу «Прямой эфир». В конце 2010-х журналист выступал в качестве обозревателя и ведущего на канале «Россия-Культура». Также он преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

«Неожиданно и ужасно, очень грустно»

«У меня до сих пор в голове не укладывается, насколько это несправедливо, не вовремя, очень рано и противоестественно. Веселый, добрый, хороший человек. Это так неожиданно и ужасно, очень грустно», — поделился своими эмоциями телеведущий Анатолий Кузичев в разговоре с «Газетой.Ru».

Он признался, что смерть коллеги стала для него неожиданностью. Кузичев рассказал, что в 90-х годах он работал вместе с Зеленским на «Радио Ностальжи» — Михаил там вел новости, а он «диджеил».

«Потом мы работали на ВГТРК в разных подразделениях, но тоже довольно часто пересекались. Мишка был фантастически веселый человек, смешной в хорошем смысле этого слова. Я помню, как на «Ностальжи» он веселил и радовал нас своими пародиями на Майкла Джексона — очень смешно его изображал с лунной походкой и шляпой, мы ржали до упаду. Когда я сидел в эфире и должен был что-то объявлять, а он это все за стеклом выделывал, невозможно было держаться», — вспоминает Кузичев.

«Дико жизнерадостный»

В свою очередь, телеведущий, депутат Госдумы Евгений Попов рассказал «Газете.Ru», что известие о смерти коллеги стало для него «кошмаром».

«Миша был просто превосходным ведущим «Вестей», я его навсегда таким запомню. Это блестящий журналист, просто абсолютно феерический ведущий. Когда он вел любые программы, и «Прямой эфир», и «Новости культуры», и итоговые «Вести-Москва», невозможно было всегда оторваться от экрана», — сказал Попов.

Он заметил, что Зеленский «всегда отлично выглядел». Шоумены познакомились еще в 2002-2003 годах, но Михаил с тех пор «как будто застыл», «так и выглядел всегда». Попов также отметил «дикую» жизнерадостность коллеги, его остроумие, умение элегантно одеваться и «излучать добро».

«Никогда от него злого слова не слышал. При этом он очень-очень энциклопедически образован. Конечно, настоящий телевизионный профессионал. То, что мы услышали вчера ночью — это кошмар какой-то. Все друзья, все знакомые в дичайшем шоке находятся. Невозможно поверить», — заключил Попов.

«Человек-огонь»

А журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс поведал «Газете.Ru», что его друг и коллега в жизни был «гораздо ярче, чем в кадре».

«Мы с Мишей знакомы очень давно, еще с начала двухтысячных годов, когда я перешел на ВГТРК. Мы дружили, он был на нашей свадьбе. Мы ездили друг к другу в гости. Это был невероятно светлый человек, излучающий энергию и позитив. Человек, который был за кадром, порою был гораздо ярче, чем в кадре. В кадре он был серьезный, сосредоточенный, убедительный, а за кадром это был человек-огонь, излучающий позитив, радость», — рассказал Мацкявичюс.

По его словам, Зеленский всегда «очень удачно подкалывал и коллег, и друзей». Друг также отметил, что шоумен был «иконой стиля». «Он всегда выглядел безупречно, и эта безупречность — его конек. Вообще, с ним находиться рядом было одно удовольствие. И, конечно, я не могу поверить в то, что произошло. Это абсолютный шок. Мозг отказывается это воспринимать. Человека, который больше был связан со словом «жизнь», трудно себе представить», — сказал он.

Мацкявичюс подчеркнул, что Зеленский и инсульт, который, по предварительным данным, стал причиной смерти, «несочетаемые понятия».

«Он был замечательным педагогом, у него были студенты, ученики. Очень многих он подготовил к профессии журналиста, передал свои знания. Его очень любили студенты, у него всегда на лекциях и семинарах было не протолкнуться. Он был человек, к которому тянулись. Причем абсолютно многогранный, у него было множество всяких талантов. Даже в нашей профессии он работал и в серьезной информационной журналистике, и вел ток-шоу «Прямой эфир». Кстати, был первым ведущим этого ток-шоу <…> Он и инсульт <…> это два несочетаемых понятия», — заключил Мацкявичюс.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть