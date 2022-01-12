«Он и инсульт – несочетаемые понятия». Друзья – о внезапно умершем Зеленском

Известный телеведущий Михаил Зеленский умер 11 января во время отдыха в Доминиканской Республике. Ему было 46 лет. Друзья и коллеги рассказали «Газете.Ru», каким запомнят усопшего.

Инсульт?

О смерти телеведущего первым сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович на своей странице в Facebook.

«Вечная память…на 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал он.

Позже руководитель отделения посольства РФ в Пунта-Кане Вячеслав Панков подтвердил РИА «Новости» факт смерти шоумена, уточнив, что он умер во время отдыха с женой в Доминиканской Республике. По предварительным данным, причиной смерти Зеленского стал инсульт, сообщил Telegram-канал Bazа.

«Михаила в тяжелом состоянии успели довезти до больницы, где он скончался, несмотря на усилия врачей. Точную причину гибели телеведущего удастся установить позднее», — говорится в сообщении.

Михаил Зеленский родился в 1975 году в Москве, во второй половине 1990-х начал работать на радио, также он вел новостные выпуски на телеканале «ТВ Центр». В 1999-2001 годах вел «Вести» на РТР и «Культуре».

Следующие 10 лет был ведущим программы «Вести-Москва». В 2011-2013 годах Зеленский работал ведущим ток-шоу «Прямой эфир». В конце 2010-х журналист выступал в качестве обозревателя и ведущего на канале «Россия-Культура». Также он преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

«Неожиданно и ужасно, очень грустно»

«У меня до сих пор в голове не укладывается, насколько это несправедливо, не вовремя, очень рано и противоестественно. Веселый, добрый, хороший человек. Это так неожиданно и ужасно, очень грустно», — поделился своими эмоциями телеведущий Анатолий Кузичев в разговоре с «Газетой.Ru».

Он признался, что смерть коллеги стала для него неожиданностью. Кузичев рассказал, что в 90-х годах он работал вместе с Зеленским на «Радио Ностальжи» — Михаил там вел новости, а он «диджеил».

«Потом мы работали на ВГТРК в разных подразделениях, но тоже довольно часто пересекались. Мишка был фантастически веселый человек, смешной в хорошем смысле этого слова. Я помню, как на «Ностальжи» он веселил и радовал нас своими пародиями на Майкла Джексона — очень смешно его изображал с лунной походкой и шляпой, мы ржали до упаду. Когда я сидел в эфире и должен был что-то объявлять, а он это все за стеклом выделывал, невозможно было держаться», — вспоминает Кузичев.

«Дико жизнерадостный»

В свою очередь, телеведущий, депутат Госдумы Евгений Попов рассказал «Газете.Ru», что известие о смерти коллеги стало для него «кошмаром».

«Миша был просто превосходным ведущим «Вестей», я его навсегда таким запомню. Это блестящий журналист, просто абсолютно феерический ведущий. Когда он вел любые программы, и «Прямой эфир», и «Новости культуры», и итоговые «Вести-Москва», невозможно было всегда оторваться от экрана», — сказал Попов.

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Он заметил, что Зеленский «всегда отлично выглядел». Шоумены познакомились еще в 2002-2003 годах, но Михаил с тех пор «как будто застыл», «так и выглядел всегда». Попов также отметил «дикую» жизнерадостность коллеги, его остроумие, умение элегантно одеваться и «излучать добро».

«Никогда от него злого слова не слышал. При этом он очень-очень энциклопедически образован. Конечно, настоящий телевизионный профессионал. То, что мы услышали вчера ночью — это кошмар какой-то. Все друзья, все знакомые в дичайшем шоке находятся. Невозможно поверить», — заключил Попов.

«Человек-огонь»

А журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс поведал «Газете.Ru», что его друг и коллега в жизни был «гораздо ярче, чем в кадре».

«Мы с Мишей знакомы очень давно, еще с начала двухтысячных годов, когда я перешел на ВГТРК. Мы дружили, он был на нашей свадьбе. Мы ездили друг к другу в гости. Это был невероятно светлый человек, излучающий энергию и позитив. Человек, который был за кадром, порою был гораздо ярче, чем в кадре. В кадре он был серьезный, сосредоточенный, убедительный, а за кадром это был человек-огонь, излучающий позитив, радость», — рассказал Мацкявичюс.

По его словам, Зеленский всегда «очень удачно подкалывал и коллег, и друзей». Друг также отметил, что шоумен был «иконой стиля». «Он всегда выглядел безупречно, и эта безупречность — его конек. Вообще, с ним находиться рядом было одно удовольствие. И, конечно, я не могу поверить в то, что произошло. Это абсолютный шок. Мозг отказывается это воспринимать. Человека, который больше был связан со словом «жизнь», трудно себе представить», — сказал он.

Мацкявичюс подчеркнул, что Зеленский и инсульт, который, по предварительным данным, стал причиной смерти, «несочетаемые понятия».

«Он был замечательным педагогом, у него были студенты, ученики. Очень многих он подготовил к профессии журналиста, передал свои знания. Его очень любили студенты, у него всегда на лекциях и семинарах было не протолкнуться. Он был человек, к которому тянулись. Причем абсолютно многогранный, у него было множество всяких талантов. Даже в нашей профессии он работал и в серьезной информационной журналистике, и вел ток-шоу «Прямой эфир». Кстати, был первым ведущим этого ток-шоу <…> Он и инсульт <…> это два несочетаемых понятия», — заключил Мацкявичюс.