«Одни из нас», «Оби-Ван Кеноби», «Властелин колец» и другие шоу, которые мы ждем в этом году

Шампанское доедено, салаты выпиты — пора составлять культурное расписание на ближайшие 12 месяцев. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков подготовил список из 10 (а на самом деле 20) новых сериалов, которые мы ждем в 2022 году.

Примечание. Из-за сложностей и ограничений, которые пандемия коронавируса накладывает на производство, некоторые проекты могут выйти позднее указанных дат (или вовсе не выйти в 2022 году). Но мы надеемся на лучшее.

«Миротворец» («Peacemaker»), HBO Max

Дата выхода: 13 января

Телевизионный спин-офф «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна станет одновременно сиквелом и приквелом оригинальной ленты. В центре повествования окажется герой Джона Сины — «супергерой/суперзлодей/главный засранец на планете» Кристофер Смит, который готов добиваться мира любой (абсолютно любой) ценой. Ганн выступил сценаристом всех восьми эпизодов шоу и больше половины из них снял как режиссер.

«Нулевой пациент», «Кинопоиск»

Дата выхода: весна

Драма о первой крупной вспышке ВИЧ в Советском Союзе. Действие сериала развернется в детской больнице Элисты в 1980-е годы (тогда вирусом заразились более 70 детей). В главной роли снимается Никита Ефремов, среди других артистов — Павел Майков, Виктория Агалакова и Евгений Стычкин. Последний также исполняет режиссерские функции в паре с Сергеем Трофимовым («Девятаев»).

close 100% Кадр из сериала «Нулевой пациент» (2022) Продюсерская компания «Среда»

«Аватар: Легенда об Аанге» («Avatar: The Last Airbender»), Netflix

Дата выхода: когда-то в 2022 году

Игровая адаптация культового мультсериала нулевых о юном маге, которому предстоит покорить магию всех четырех стихий, чтобы окончить мировую войну, развязанную нацией Огня. Держим кулачки, чтобы вышло лучше, чем у М. Найта Шьямалана в полном метре, но опасения уже имеются: создатели оригинала Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко, изначально привлеченные в качестве продюсеров, выбыли из проекта из-за творческих разногласий с Netflix и «негативной и недружелюбной» рабочей обстановки.

close 100% Кадр из сериала «Аватар: Легенда об Аанге» (2022) Netflix

«Дом дракона» («House of the Dragon»), HBO

Дата выхода: когда-то в 2022 году

Пока Amazon корпит над «Властелином колец», возможным наследником «Игры престолов», у «Игры престолов» выходит своя «Игра престолов»: спин-офф «Дом дракона» расскажет о междоусобицах двух ветвей Таргариенов, предков Дейнерис, и будет основан на первом томе книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь». В главных ролях — Пэдди Консидайн, Оливия Кук и Мэтт Смит. Одним из шоураннеров выступает Мигель Сапочник.

«Женщина-Халк» («She-Hulk»), Disney+

Дата выхода: когда-то в 2022 году

Еще один телепроект из киновселенной Marvel будет посвящен двоюродной сестре Брюса Беннера — адвокатессе Дженнифер Уолтерс, которая специализируется на делах людей с суперспособностями (у нее, разумеется, и свои есть). Героиню сыграет Татьяна Маслани, в шоу также появятся Марк Руффало и Тим Рот (надо полагать, с более объемной ролью, чем в «Шан-Чи и легенде десяти колец»).

close 100% Кадр из сериала «Женщина-Халк» (2022) Marvel Studios Inc.

«Интервью с вампиром» («Interview with the Vampire»), AMC

Дата выхода: когда-то в 2022 году

Новая, на этот раз многосерийная экранизация культовой книги (недавно, к сожалению, скончавшейся) Энн Райс «Интервью с вампиром». Судя по всему, у AMC большие планы: сеть приобрела права на весь цикл «Вампирских хроник» и его спин-офф-серию «Мэйфейрские ведьмы», так что «Интервью» вполне может стать новыми «Ходячими мертвецами». Вампира Лестата и его протеже Луи сыграют Сэм Рид из «Агнцев божьих» и Джейкоб Андерсон из «Игры престолов» соответственно.

close 100% Сэм Рид и Джейкоб Андерсон Global Look Press

«Клуб полуночников» («The Midnight Club»), Netflix

Дата выхода: когда-то в 2022 году (возможно, осенью)

Очередной хоррор Майка Флэнагана для Netflix станет экранизацией янг-эдалт-романа 1994 года «Клуб полуночников» Кристофера Пайка (а заодно, по схеме «Призраков усадьбы Блай», и нескольких других произведений автора). В книге речь идет о хосписе для смертельно больных подростков. Небольшая группа пациентов начинает собираться по ночам и рассказывать друг другу страшилки. В какой-то момент ребята договариваются, что тот, кто умрет первым, свяжется с остальными с того света.

close 100% Кадр из сериала «Клуб полуночников» (2022) Netflix

«Лунный рыцарь» («Moon Knight»), Disney+

Дата выхода: когда-то в 2022 году

«Лунный рыцарь» представит нового «марвеловского» героя — бывшего морпеха Марка Спектора, который живет с диссоциативным расстройством личности, и чье тело становится живым проводником для Хонсу, египетского бога Луны. Образ Спектора воплотит Оскар Айзек, в пока неразглашаемой роли появится Итан Хоук. Шоураннером выступает Джереми Слейтер, автор сериала «Академия Амбрелла».

close 100% Кадр из сериала «Лунный рыцарь» (2022) Marvel Studios Inc.

«Оби-Ван Кеноби» («Obi-Wan Kenobi»), Disney+

Дата выхода: когда-то в 2022 году

Вероятно, самое ожидаемое пополнение телевизионной части франшизы «Звездные войны» — сериал про Оби-Вана Кеноби, в котором к роли мастера-джедая и бывшего наставника Энакина Скайуокера вернется Юэн Макгрегор, снимавшийся в трилогии приквелов. Шоу расскажет о жизни Оби-Вана спустя десять лет после событий «Мести ситхов»: он присматривает за юным Люком Скайуокером и, как сообщается, отправляет его в «веселое приключение». Кроме Макгрегора в проекте снимаются Хейден Кристенсен (он вновь изображает Дарта Вейдера) и Джоэл Эдгертон (дядя Люка, приютивший мальчика на Татуине).

close 100% Кадр из сериала «Оби-Ван Кеноби» (2022) Lucasfilm Ltd.

«Одни из нас» («The Last of Us»), HBO

Дата выхода: когда-то в 2022 году (возможно)

Адаптация культовой игры «The Last of Us» под руководством автора «Чернобыля» Крейга Мейзина. Сюжет постапокалиптической драмы рассказывает о путешествии контрабандиста Джоэла (Педро Паскаль), которому поручено перевезти юную Элли (Белла Рамзи) через США, стоящие в руинах и населенные монстрами. Режиссурой пилотного эпизода занимался российский постановщик Кантемир Балагов («Дылда»), также в проекте занята его соотечественница, операторка Ксения Середа.

close 100% Кадр из фильма «Одни из нас» (2022) Sony Pictures Television

Сериалы, которые мы ждали в 2021 году, но не дождались

«Позолоченный век» («The Gilded Age»), HBO — выйдет 24 января.

«Властелин колец» («The Lord of the Rings»), Amazon Prime Video — выйдет 2 сентября.

«Хейло» («Halo»), Showtime — выйдет в первой половине 2022 года.

«Старик» («The Old Man»), FX / Hulu — выйдет, предположительно, в середине 2022 года.

«Мисс Марвел» («Ms. Marvel»), Disney+ — выйдет летом-осенью.

«Дейзи Джонс & The Six» («Daisy Jones & The Six»), Amazon Prime Video — выйдет когда-то в 2022 году.

«Детективный синдром», Первый канал — выйдет (возможно) когда-то в 2022 году.

«Ноль», «Кинопоиск» — выйдет когда-то в 2022 году.

«Песочный человек» («The Sandman»), Netflix — выйдет когда-то в 2022 году.

«Спойлер», «Кинопоиск» — выйдет (возможно) когда-то в 2022 году.

А также…

…новые сезоны «Эйфории», «Атланты», «Острых козырьков», «Очень странных дел», «Мандалорца», «Локи», «Ривердейла», «Вампиров средней полосы», «Озарка», «Миллиардов», «Белого лотоса», «Удивительной миссис Мейзел», «Убивая Еву», «Короны», «Люпена», «Убийств в одном здании», «Мира Дикого Запада», «Теда Лассо», «Жизней матрешки», «Дома с прислугой» — и многого другого.