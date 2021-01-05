«Властелин колец», «Основание» и еще 34 сериала, которые мы ждем в 2021 году

Примечание. Некоторые проекты могут выйти позднее указанных дат (или вовсе не выйти в 2021 году) — из-за сложностей и ограничений, которые коронавирус накладывает на производство. Но мы надеемся на лучшее.

Реклама

«ВандаВижен» («WandaVision»), Disney+

Дата выхода: 15 января 2021 года

Первый проект из Четвертой фазы киновселенной (теперь скорее медиавселенной) Marvel. Шоу расскажет о семейном быте Алой ведьмы и Вижена (их вновь играют Элизабет Олсен и Пол Беттани), которые подозревают, что оказались в другой реальности.

close Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021) Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021) Disney+

«Топи», «Кинопоиск HD»

Дата выхода: 28 января 2021 года

Мистический триллер по оригинальному сценарию Дмитрия Глуховского. Пять молодых москвичей и москвичек едут в полузаброшенную деревню Топи, чтобы найти ответы на свои вопросы.

close Кадр из сериала «Топи» (2021) Кадр из сериала «Топи» (2021) Кинопоиск HD

«Кларисса» («Clarice»), CBS

Дата выхода: 12 февраля 2021 года

Спустя год после событий «Молчания ягнят» агент ФБР Кларисса Янг возвращается к работе по поимке серийных убийц. В главной роли — Ребекка Бридс, игравшая в «Милых обманщицах» и «Первородных».

close Кадр из сериала «Кларисса» (2021) Кадр из сериала «Кларисса» (2021) CBS

«Сокол и Зимний солдат» («The Falcon and the Winter Soldier»), Disney+

Дата выхода: 19 марта 2021 года

Еще один сериал из четвертой фазы киновселенной Marvel, чье действие разворачивается после фильма «Мстители: Финал» — Сокол (уже в статусе нового Капитана Америки) и Зимний солдат сражаются с опасной анархистской группировкой.

close Кадр из сериала «Сокол и Зимний солдат» (2021) Кадр из сериала «Сокол и Зимний солдат» (2021) Disney+

«Спойлер», «Кинопоиск HD»

Дата выхода: март 2021 года

Сериал о региональных выборах в России: по сюжету для обеспечения победы действующего губернатора в игру вводят кандидата-спойлера, который должен перетянуть часть оппозиционных голосов. В стране, где главой поселения может стать обычная уборщица, выступающая единственной альтернативой «Единой России», такая стратегия может дать самый неожиданный результат.

close Постер сериала «Спойлер» (2021) Постер сериала «Спойлер» (2021) Кинопоиск HD

«Хейло» («Halo»), Showtime

Дата выхода: первый квартал 2021 года

Экранизация известной сайфайной серии шутеров от первого лица. Действие разворачивается в XXVI веке, омраченном конфликтом между Космическим Командованием Объединенных Наций и Ковенантом — союзом инопланетных рас. Главного героя по прозвищу Мастер Чиф играет Пабло Шрайбер («Прослушка», «Оранжевый — хит сезона»), также в шоу задействована Наташа Макэлхоун из сериала «Калифорникейшн».

close Кадр из сериала «Хейло» (2021) Кадр из сериала «Хейло» (2021) Showtime

«Тень и кость» («Shadow and Bone»), Netflix

Дата выхода: апрель 2021 года

Шоу по мотивам фэнтезийного цикла американки Ли Бардуго, которая вдохновлялась историей и эстетикой Российской Империи (сама писательница называет свой стиль «царьпанком»). Сериал расскажет о девушке-солдатке Алине Старковой из страны, разделенной надвое каньоном вечной тьмы, где обитают кровожадные монстры. Героиня обнаруживает в себе магическую силу, благодаря которой у волшебного мира появляется шанс вновь стать целым.

close Постер сериала «Тень и кость» (2021) Постер сериала «Тень и кость» (2021) Netflix

«Локи» («Loki»), Disney+

Дата выхода: май 2021 года

Пожалуй, самый интригующий проект из телевизионной линейки Marvel — мини-сериал про бога-трикстера Локи (Том Хиддлстон), которому во время событий «Финала» удалось завладеть Тессерактом и сбежать. Теперь он использует космический куб, чтобы путешествовать во времени и менять ход истории. Герою будет противостоять член Управления временными изменениями Мебиус М. Мебиус в исполнении Оуэна Уилсона.

close Кадр из сериала «Локи» (2021) Кадр из сериала «Локи» (2021) Disney+

«Вампиры средней полосы», Start

Дата выхода: весна 2021 года

Комедийное фэнтези про семейство вампиров из Смоленска. Они живут скрытно и не убивают людей, но после того, как в лесу за городом находят обескровленные трупы, мирное существование вурдалаков оказывается под угрозой. В роли главы вампирского клана снялся Юрий Стоянов, также в актерском составе — Татьяна Догилева, Глеб Калюжный и Дмитрий Лысенков.

close Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» (2021) Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» (2021) Start

«Пищеблок», «Кинопоиск HD»

Дата выхода: июнь 2021 года

Еще одно шоу про вампиров, но уже в жанре хоррора — и в декорациях советского пионерлагеря. Экранизацией романа Алексея Иванова («Географ глобус пропил») занимается хоррормейкер Святослав Подгаевский («Русалка. Озеро мертвых», «Яга. Кошмар темного леса»).

close Кадр из сериала «Пищеблок» (2021) Кадр из сериала «Пищеблок» (2021) Кинопоиск HD

«Декстер» («Dexter»), Showtime

Дата выхода: осень 2021 года

Ревайвл хитового триллера про судмедэксперта и по совместительству маньяка, охотящегося за другими убийцами. В проект вернется Майкл С. Холл, исполнявший роль Декстера в течение восьми сезонов оригинального шоу, и продюсер Клайд Филлипс, работавший над первыми четырьмя выпусками.

close Кадр из сериала «Декстер» (2021) Кадр из сериала «Декстер» (2021) Showtime

«Книга Бобы Фетта» («The Book of Boba Fett»), Disney+

Дата выхода: декабрь 2021 года

Первый спин-офф «Мандалорца» будет посвящен бывшему охотнику за головами Бобе Фетту, который вернул себе отцовские доспехи, помог Дину Джарину спасти Дитя, а затем покинул новых товарищей и вернулся на Татуин, чтобы захватить дворец Джаббы.

close Кадр из сериала «Книга Бобы Фетта» (2021) Кадр из сериала «Книга Бобы Фетта» (2021) Disney+

«Соколиный глаз» («Hawkeye»), Disney+

Дата выхода: конец 2021 года

Спустя несколько лет после событий «Финала» Клинт Бартон тренирует свою подопечную Хейли Стейнфилд, чтобы передать ей титул Соколиного глаза. Шоу подробнее расскажет о периоде, когда Бартон носил личину Ронина, в образе которого он появлялся в последних «Мстителях». Вместе с актером Джереми Реннером в проекте задействованы Хейли Стейнфилд, Вера Фармига и Флоренс Пью (последняя сыграет Елену Белову, сестру Наташи Романовой).

close Кадр из сериала «Соколиный глаз» (2021) Кадр из сериала «Соколиный глаз» (2021) Disney+

«Мисс Марвел» («Ms. Marvel»), Disney+

Дата выхода: конец 2021 года

Еще один сериал Marvel, но уже о новой героине — 16-летней девушке пакистано-американского происхождения, которая может деформировать свое тело. Уже известно, что Мисс Марвел в исполнении Иман Веллани также появится в сиквеле «Капитана Марвел», заявленном на 2022 год.

close Кадр из сериала «Мисс Марвел» (2021) Кадр из сериала «Мисс Марвел» (2021) Disney+

«Властелин колец» («The Lord of the Rings»), Amazon Prime Video

Дата выхода: 2021 год

Пожалуй, самый ожидаемый сериал 2021-го — «Властелин колец» от Amazon, после которого станет окончательно ясно, возможна ли в принципе «новая «Игра престолов». Действие шоу будет разворачиваться за тысячи лет до событий, описанных в трилогии Джона Р. Р. Толкина, во Вторую эпоху Средиземья. О сюжете и героях ровным счетом ничего не известно, за исключением того, что в проекте появится молодая Галадриэль.

close Кадр из сериала «Властелин колец» (2021) Кадр из сериала «Властелин колец» (2021) Amazon Prime Video

«Дейзи Джонс & The Six» («Daisy Jones & The Six»), Amazon Prime Video

Дата выхода: 2021 год

Путь вымышленной (но вдохновленной Fleetwood Mac) рок-группы из Лос-Анджелеса 70-х — от успеха на локальной сцене до статуса мировых легенд и тяжелого распада. В главной роли — Райли Кио.

close Постер сериала «Дейзи Джонс & The Six» (2021) Постер сериала «Дейзи Джонс & The Six» (2021) Amazon Prime Video

«Детективный синдром», Первый канал

Дата выхода: 2021 год

Проект Романа Волобуева («Последний министр»), еще осенью 2019 года показанный на фестивале «Пилот» (и, как водится у Первого канала, очень неспешно приближающийся к выходу в эфир), расскажет о юноше, который работает курьером в структуре криминального босса. Герой оказывается в незавидном положении, когда у него крадут сумку с деньгами его босса.

close Кадр из сериала «Детективный синдром» (2021) Кадр из сериала «Детективный синдром» (2021) Первый канал

«Джетлаг», more.tv

Дата выхода: 2021 год

Сериал Михаила и Лили Идовых, сценаристов «Лета» Кирилла Серебренникова и «Германии-89». В центре сюжета — Женя и Никита, молодая пара, которая расстается после ссоры в аэропорту. Герои оказываются в разных частях света: Женя попадает на берлинскую съемочную площадку фильма гениального режиссера и становится его творческой партнершей, а Никита обнаруживает себя в Таиланде, где убеждается в своем желании быть с Женей.

close Кадр из сериала «Джетлаг» (2021) Кадр из сериала «Джетлаг» (2021) more.tv

«За час до рассвета», more.tv / НТВ

Дата выхода: 2021 год

Костюмный триллер с Константином Хабенским и Андреем Бурковским, который должен стать то ли отечественной версией «Острых козырьков», то ли ремейком «Место встречи изменить нельзя». По сюжету в 1946 году недавно вернувшийся с фронта молодой лейтенант поступает на службу в милицию и становится подопечным майора Шумейко, прозванного Сатаной. Вместе им предстоит поймать орудующую в городе банду преступников.

close Кадр из сериала «За час до рассвета» (2021) Кадр из сериала «За час до рассвета» (2021) more.tv/Wink

«История Лиззи» («Lisey's Story»), Apple TV+

Дата выхода: 2021 год

Экранизация романа Стивена Кинга про вдову известного писателя, которая пытается справиться со смертью супруга (потустороннее вмешательство также имеет место). Команда, о которой мы и не знали, что мечтали: продюсер — Джей Джей Абрамс, режиссер — Пабло Ларраин, в главных ролях — Джулианна Мур, Клайв Оуэн и Джоан Аллен.

close Кадр из сериала «История Лиззи» (2021) Кадр из сериала «История Лиззи» (2021) Apple TV+

«Кобылка Исттауна» («Mare of Easttown»), HBO

Дата выхода: 2021 год

Полицейская из небольшого городка в штате Пенсильвания расследует жестокое убийство, а параллельно решает личные проблемы. Детектива играет Кейт Уинслет, с ней на экране появятся Джулианна Николсон («Подпольная империя», «Чужак») и Эван Питерс («Американская история ужасов»).

close Кадр из сериала «Кобылка Исттауна» (2021) Кадр из сериала «Кобылка Исттауна» (2021) HBO

«Ковбой Бибоп» («Cowboy Bebop»), Netflix

Дата выхода: 2021 год

Игровой ремейк великого аниме — одного из главных представителей жанра космического вестерна. Сюжет вращается вокруг обитателей межзвездного корабля «Бибоп», которые в 2071 году промышляют охотой за головами. В проекте снимаются Мустафа Шакир («Люк Кейдж»), Джон Чо («Американский пирог», «Гарольд и Кумар») и Даниэлла Пинеда («Дневники вампира»).

close Ковбой Бибоп и актер Джон Чо Ковбой Бибоп и актер Джон Чо Netflix

«Колесо времени» («The Wheel of Time»), Amazon Prime Video

Дата выхода: 2021 год

Экранизация фэнтези-серии американца Роберта Джордана про волшебницу Морейн Дамодред и ее подопечных-подростков, которые вместе противостоят силам тьмы, стремящимся уничтожить все живое. Роль леди Морейн досталась Розамунд Пайк, она же в числе продюсеров проекта.

close Кадр из сериала «Колесо времени» (2021) Кадр из сериала «Колесо времени» (2021) Amazon Prime Video

«Ломка» («Dopesick»), Hulu

Дата выхода: 2021 год

Мини-сериал по мотивам нон-фикшна о волне опиоидной зависимости, захватившей США. По сюжету Сэмюэл Финникс, сердобольный школьный врач, узнает о сговоре фармацевтических компаний, стремящихся нажиться на обезболивающих опиатах. В актерском составе — Майкл Китон, Питер Сарсгаард и Розарио Доусон, постановщиком выступает Барри Левинсон.

close Актер Майкл Китон Актер Майкл Китон MediaPunch/face to face/Global Look Press

«Ноль», «Кинопоиск HD»

Дата выхода: 2021 год

Сериал Юрия Быкова про следователя, который выходит из тюрьмы после восьмилетнего срока за коррупцию. Чтобы начать новую жизнь, он заключает договор с бывшим сокамерником и за крупную сумму соглашается найти убийц его сына, погибшего 20 лет назад.

close Режиссер Юрий Быков Режиссер Юрий Быков Александр Рюмин/ТАСС

«Основание» («Foundation»), Apple TV+

Дата выхода: 2021 год

Экранизация цикла Айзека Азимова, действие которого происходит в Галактической империи будущего. Главный герой — математик Гэри Селдон, по чьим расчетам империю ждет крах, после чего на 30 тысяч лет мир погрузится в темную эпоху. Для предотвращения худшего сценария Селдон создает организацию «Основание», членам которой предстоит сохранить, а затем возродить цивилизацию. Из-за этого герой впадает в немилость действующего императора. Селдона исполнит Джаред Харрис («Безумцы», «Чернобыль»), роль императора досталась Ли Пейсу («Хоббит», «Стражи Галактики»).

close Кадр из сериала «Основание» (2021) Кадр из сериала «Основание» (2021) Apple TV+

«Песочный человек» («The Sandman»), Netflix

Дата выхода: 2021 год

Долгожданная адаптация культового комикса Нила Геймана. По сюжету Сон, он же Морфей и тот самый Песочный человек — один из семи Вечных, высвобождается после ста с лишним лет заключения и берется за восстановление порядка в своем царстве.

close Постер сериала «Песочный человек» (2021) Постер сериала «Песочный человек» (2021) Netflix

«Подземная железная дорога» («The Underground Railroad»), Amazon Prime Video

Дата выхода: 2021 год

Альтернативная история от режиссера «Лунного света» Барри Дженкинса. Действие разворачивается в первой половине XIX века, до начала Гражданской войны в США. Сюжет вращается вокруг Коры, темнокожей рабыни, которая бежит с хлопковой плантации в штате Джорджия. Путь к свободе лежит через «Подземную железную дорогу» — в реальности так называлась тайная система по переброске афроамериканцев с Юга на Север, но во вселенной сериала это настоящие рельсы, проходящие под землей. Главную героиню сыграет юарская актриса Тусо Мбеду, для которой шоу станет голливудским дебютом, а роль главного антагониста — охотника за беглыми рабами Риджуэя — исполнит Джоэл Эдгертон («Великий Гэтсби»).

close Кадр из сериала «Подземная железная дорога» (2021) Кадр из сериала «Подземная железная дорога» (2021) Amazon Prime Video

«Позолоченный век» («The Gilded Age»), HBO

Дата выхода: 2021 год

Прелести Нью-Йорка 1880-х годов (после Гражданской войны Америка претерпела экономический и демографический рост) в интерпретации автора «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза. Юная Мариан Брук, недавно осиротевшая дочь генерала-конфедерата, приезжает в «Большое яблоко» к своим тетушкам и начинает осваиваться в местном высшем обществе. В главной роли — дочка Мэрил Стрип Луиза Джейкобсон, также в шоу задействованы Кристин Барански, Синтия Никсон и Таисса Фармига («Американская история ужасов»).

close Актрисы Кристин Барански, Кэрри Кун, Синтия Никсон Актрисы Кристин Барански, Кэрри Кун, Синтия Никсон HBO

«Полуночная месса» («Midnight Mass»), Netflix

Дата выхода: 2021 год

Новый хоррор Майка Флэнагана, снявшего дня Netflix хитовые мини-сериалы «Призраки дома на холме» и «Призраки усадьбы Блай». «Полуночная месса» расскажет об общине, проживающей на изолированном острове, члены которой сталкиваются с пугающими сверхъестественными явлениями, когда к ним прибывает молодой священник.

close Постер сериала «Полуночная месса» (2021) Постер сериала «Полуночная месса» (2021) Netflix

«Северные воды» («The North Water»), BBC Two

Дата выхода: 2021 год

Экранизация романа Иэна Макгвайра про бывшего военного хирурга, который записывается в экспедицию китобоев в северные воды. Другой член экипажа — гарпунщик и жестокий убийца, чье присутствие ставит жизни остальных людей на судне под угрозу. В главных ролях — звезда «Молокососов» Джек О'Коннелл, Колин Фаррелл и Стивен Грэм.

close Кадр из сериала «Северные воды» (2021) Кадр из сериала «Северные воды» (2021) BBC Two

«Сплетница» («Gossip Girl»), HBO Max

Дата выхода: 2021 год

Ривайвл хитовой подростковой драмы о нью-йоркской золотой молодежи, чьи будни активно комментирует автор (или авторка?) анонимного блога «Сплетница». Шоу расскажет о новом поколении тинейджеров, которые сталкиваются с тем же перемыванием костей, только адаптированным под существенно эволюционировавшие соцсети.

close Кадр из сериала «Сплетница» (2021) Кадр из сериала «Сплетница» (2021) HBO Max

«Станция 11» («Station Eleven»), HBO Max

Дата выхода: 2021 год

Экранизация научно-фантастического романа канадки Эмили Сент-Джон Мандел, описывающего последствия пандемии вируса, который убил подавляющую часть человечества. В центре сюжета оказывается театральная труппа, ищущая убежище в городах в районе Великих озер. Среди участников каста — Маккензи Дэвис и Химеш Патель.

close Кадр из сериала «Станция 11» (2021) Кадр из сериала «Станция 11» (2021) HBO Max

«Старик» («The Old Man»), FX / Hulu

Дата выхода: 2021 год

Джефф Бриджес изображает бывшего разведчика, давно вышедшего на пенсию, но вынужденного вернуться в строй после того, как на него совершают покушение. В триллере по мотивам бестселлера Томаса Перри также сыграют Эми Бреннеман и Джон Литгоу.

close Актер Джефф Бриджес Актер Джефф Бриджес imdb.com

«Сцены из супружеской жизни» («Scenes from a Marriage»), HBO

Дата выхода: 2021 год

Ремейк знаменитого сериала Ингмара Бергмана, препарирующего институт брака. Вместо Лив Ульман и Эрланда Юзефсона сцены из супружеской жизни будут разыгрывать Джессика Честейн и Оскар Айзек, руководит проектом один из создателей «Любовников» Хагай Леви.

close Актеры Джессика Честейн и Оскар Айзек Актеры Джессика Честейн и Оскар Айзек imdb.com

«Happy End», more.tv

Дата выхода: 2021 год

Влад и Лера уезжают из родного города покорять Москву, а в процессе — из-за слива личного архива, хранящегося в айфоне, — становятся звездами вебкам-порно. Такого рода популярность резко меняет их жизни.