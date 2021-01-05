«Властелин колец», «Основание» и еще 34 сериала, которые мы ждем в 2021 году

Примечание. Некоторые проекты могут выйти позднее указанных дат (или вовсе не выйти в 2021 году) — из-за сложностей и ограничений, которые коронавирус накладывает на производство. Но мы надеемся на лучшее.
«ВандаВижен» («WandaVision»), Disney+
Дата выхода: 15 января 2021 года
Первый проект из Четвертой фазы киновселенной (теперь скорее медиавселенной) Marvel. Шоу расскажет о семейном быте Алой ведьмы и Вижена (их вновь играют Элизабет Олсен и Пол Беттани), которые подозревают, что оказались в другой реальности.
Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021)Disney+
«Топи», «Кинопоиск HD»
Дата выхода: 28 января 2021 года
Мистический триллер по оригинальному сценарию Дмитрия Глуховского. Пять молодых москвичей и москвичек едут в полузаброшенную деревню Топи, чтобы найти ответы на свои вопросы.
Кадр из сериала «Топи» (2021)Кинопоиск HD
«Кларисса» («Clarice»), CBS
Дата выхода: 12 февраля 2021 года
Спустя год после событий «Молчания ягнят» агент ФБР Кларисса Янг возвращается к работе по поимке серийных убийц. В главной роли — Ребекка Бридс, игравшая в «Милых обманщицах» и «Первородных».
Кадр из сериала «Кларисса» (2021)CBS
«Сокол и Зимний солдат» («The Falcon and the Winter Soldier»), Disney+
Дата выхода: 19 марта 2021 года
Еще один сериал из четвертой фазы киновселенной Marvel, чье действие разворачивается после фильма «Мстители: Финал» — Сокол (уже в статусе нового Капитана Америки) и Зимний солдат сражаются с опасной анархистской группировкой.
Кадр из сериала «Сокол и Зимний солдат» (2021)Disney+
«Спойлер», «Кинопоиск HD»
Дата выхода: март 2021 года
Сериал о региональных выборах в России: по сюжету для обеспечения победы действующего губернатора в игру вводят кандидата-спойлера, который должен перетянуть часть оппозиционных голосов. В стране, где главой поселения может стать обычная уборщица, выступающая единственной альтернативой «Единой России», такая стратегия может дать самый неожиданный результат.
Постер сериала «Спойлер» (2021)Кинопоиск HD
«Хейло» («Halo»), Showtime
Дата выхода: первый квартал 2021 года
Экранизация известной сайфайной серии шутеров от первого лица. Действие разворачивается в XXVI веке, омраченном конфликтом между Космическим Командованием Объединенных Наций и Ковенантом — союзом инопланетных рас. Главного героя по прозвищу Мастер Чиф играет Пабло Шрайбер («Прослушка», «Оранжевый — хит сезона»), также в шоу задействована Наташа Макэлхоун из сериала «Калифорникейшн».
Кадр из сериала «Хейло» (2021)Showtime
«Тень и кость» («Shadow and Bone»), Netflix
Дата выхода: апрель 2021 года
Шоу по мотивам фэнтезийного цикла американки Ли Бардуго, которая вдохновлялась историей и эстетикой Российской Империи (сама писательница называет свой стиль «царьпанком»). Сериал расскажет о девушке-солдатке Алине Старковой из страны, разделенной надвое каньоном вечной тьмы, где обитают кровожадные монстры. Героиня обнаруживает в себе магическую силу, благодаря которой у волшебного мира появляется шанс вновь стать целым.
Постер сериала «Тень и кость» (2021)Netflix
«Локи» («Loki»), Disney+
Дата выхода: май 2021 года
Пожалуй, самый интригующий проект из телевизионной линейки Marvel — мини-сериал про бога-трикстера Локи (Том Хиддлстон), которому во время событий «Финала» удалось завладеть Тессерактом и сбежать. Теперь он использует космический куб, чтобы путешествовать во времени и менять ход истории. Герою будет противостоять член Управления временными изменениями Мебиус М. Мебиус в исполнении Оуэна Уилсона.
Кадр из сериала «Локи» (2021)Disney+
«Вампиры средней полосы», Start
Дата выхода: весна 2021 года
Комедийное фэнтези про семейство вампиров из Смоленска. Они живут скрытно и не убивают людей, но после того, как в лесу за городом находят обескровленные трупы, мирное существование вурдалаков оказывается под угрозой. В роли главы вампирского клана снялся Юрий Стоянов, также в актерском составе — Татьяна Догилева, Глеб Калюжный и Дмитрий Лысенков.
Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» (2021)Start
«Пищеблок», «Кинопоиск HD»
Дата выхода: июнь 2021 года
Еще одно шоу про вампиров, но уже в жанре хоррора — и в декорациях советского пионерлагеря. Экранизацией романа Алексея Иванова («Географ глобус пропил») занимается хоррормейкер Святослав Подгаевский («Русалка. Озеро мертвых», «Яга. Кошмар темного леса»).
Кадр из сериала «Пищеблок» (2021)Кинопоиск HD
«Декстер» («Dexter»), Showtime
Дата выхода: осень 2021 года
Ревайвл хитового триллера про судмедэксперта и по совместительству маньяка, охотящегося за другими убийцами. В проект вернется Майкл С. Холл, исполнявший роль Декстера в течение восьми сезонов оригинального шоу, и продюсер Клайд Филлипс, работавший над первыми четырьмя выпусками.
Кадр из сериала «Декстер» (2021)Showtime
«Книга Бобы Фетта» («The Book of Boba Fett»), Disney+
Дата выхода: декабрь 2021 года
Первый спин-офф «Мандалорца» будет посвящен бывшему охотнику за головами Бобе Фетту, который вернул себе отцовские доспехи, помог Дину Джарину спасти Дитя, а затем покинул новых товарищей и вернулся на Татуин, чтобы захватить дворец Джаббы.
Кадр из сериала «Книга Бобы Фетта» (2021)Disney+
«Соколиный глаз» («Hawkeye»), Disney+
Дата выхода: конец 2021 года
Спустя несколько лет после событий «Финала» Клинт Бартон тренирует свою подопечную Хейли Стейнфилд, чтобы передать ей титул Соколиного глаза. Шоу подробнее расскажет о периоде, когда Бартон носил личину Ронина, в образе которого он появлялся в последних «Мстителях». Вместе с актером Джереми Реннером в проекте задействованы Хейли Стейнфилд, Вера Фармига и Флоренс Пью (последняя сыграет Елену Белову, сестру Наташи Романовой).
Кадр из сериала «Соколиный глаз» (2021)Disney+
«Мисс Марвел» («Ms. Marvel»), Disney+
Дата выхода: конец 2021 года
Еще один сериал Marvel, но уже о новой героине — 16-летней девушке пакистано-американского происхождения, которая может деформировать свое тело. Уже известно, что Мисс Марвел в исполнении Иман Веллани также появится в сиквеле «Капитана Марвел», заявленном на 2022 год.
Кадр из сериала «Мисс Марвел» (2021)Disney+
«Властелин колец» («The Lord of the Rings»), Amazon Prime Video
Дата выхода: 2021 год
Пожалуй, самый ожидаемый сериал 2021-го — «Властелин колец» от Amazon, после которого станет окончательно ясно, возможна ли в принципе «новая «Игра престолов». Действие шоу будет разворачиваться за тысячи лет до событий, описанных в трилогии Джона Р. Р. Толкина, во Вторую эпоху Средиземья. О сюжете и героях ровным счетом ничего не известно, за исключением того, что в проекте появится молодая Галадриэль.
Кадр из сериала «Властелин колец» (2021)Amazon Prime Video
«Дейзи Джонс & The Six» («Daisy Jones & The Six»), Amazon Prime Video
Дата выхода: 2021 год
Путь вымышленной (но вдохновленной Fleetwood Mac) рок-группы из Лос-Анджелеса 70-х — от успеха на локальной сцене до статуса мировых легенд и тяжелого распада. В главной роли — Райли Кио.
Постер сериала «Дейзи Джонс & The Six» (2021)Amazon Prime Video
«Детективный синдром», Первый канал
Дата выхода: 2021 год
Проект Романа Волобуева («Последний министр»), еще осенью 2019 года показанный на фестивале «Пилот» (и, как водится у Первого канала, очень неспешно приближающийся к выходу в эфир), расскажет о юноше, который работает курьером в структуре криминального босса. Герой оказывается в незавидном положении, когда у него крадут сумку с деньгами его босса.
Кадр из сериала «Детективный синдром» (2021)Первый канал
«Джетлаг», more.tv
Дата выхода: 2021 год
Сериал Михаила и Лили Идовых, сценаристов «Лета» Кирилла Серебренникова и «Германии-89». В центре сюжета — Женя и Никита, молодая пара, которая расстается после ссоры в аэропорту. Герои оказываются в разных частях света: Женя попадает на берлинскую съемочную площадку фильма гениального режиссера и становится его творческой партнершей, а Никита обнаруживает себя в Таиланде, где убеждается в своем желании быть с Женей.
Кадр из сериала «Джетлаг» (2021)more.tv
«За час до рассвета», more.tv / НТВ
Дата выхода: 2021 год
Костюмный триллер с Константином Хабенским и Андреем Бурковским, который должен стать то ли отечественной версией «Острых козырьков», то ли ремейком «Место встречи изменить нельзя». По сюжету в 1946 году недавно вернувшийся с фронта молодой лейтенант поступает на службу в милицию и становится подопечным майора Шумейко, прозванного Сатаной. Вместе им предстоит поймать орудующую в городе банду преступников.
Кадр из сериала «За час до рассвета» (2021)more.tv/Wink
«История Лиззи» («Lisey's Story»), Apple TV+
Дата выхода: 2021 год
Экранизация романа Стивена Кинга про вдову известного писателя, которая пытается справиться со смертью супруга (потустороннее вмешательство также имеет место). Команда, о которой мы и не знали, что мечтали: продюсер — Джей Джей Абрамс, режиссер — Пабло Ларраин, в главных ролях — Джулианна Мур, Клайв Оуэн и Джоан Аллен.
Кадр из сериала «История Лиззи» (2021)Apple TV+
«Кобылка Исттауна» («Mare of Easttown»), HBO
Дата выхода: 2021 год
Полицейская из небольшого городка в штате Пенсильвания расследует жестокое убийство, а параллельно решает личные проблемы. Детектива играет Кейт Уинслет, с ней на экране появятся Джулианна Николсон («Подпольная империя», «Чужак») и Эван Питерс («Американская история ужасов»).
Кадр из сериала «Кобылка Исттауна» (2021)HBO
«Ковбой Бибоп» («Cowboy Bebop»), Netflix
Дата выхода: 2021 год
Игровой ремейк великого аниме — одного из главных представителей жанра космического вестерна. Сюжет вращается вокруг обитателей межзвездного корабля «Бибоп», которые в 2071 году промышляют охотой за головами. В проекте снимаются Мустафа Шакир («Люк Кейдж»), Джон Чо («Американский пирог», «Гарольд и Кумар») и Даниэлла Пинеда («Дневники вампира»).
Ковбой Бибоп и актер Джон ЧоNetflix
«Колесо времени» («The Wheel of Time»), Amazon Prime Video
Дата выхода: 2021 год
Экранизация фэнтези-серии американца Роберта Джордана про волшебницу Морейн Дамодред и ее подопечных-подростков, которые вместе противостоят силам тьмы, стремящимся уничтожить все живое. Роль леди Морейн досталась Розамунд Пайк, она же в числе продюсеров проекта.
Кадр из сериала «Колесо времени» (2021)Amazon Prime Video
«Ломка» («Dopesick»), Hulu
Дата выхода: 2021 год
Мини-сериал по мотивам нон-фикшна о волне опиоидной зависимости, захватившей США. По сюжету Сэмюэл Финникс, сердобольный школьный врач, узнает о сговоре фармацевтических компаний, стремящихся нажиться на обезболивающих опиатах. В актерском составе — Майкл Китон, Питер Сарсгаард и Розарио Доусон, постановщиком выступает Барри Левинсон.
Актер Майкл КитонMediaPunch/face to face/Global Look Press
«Ноль», «Кинопоиск HD»
Дата выхода: 2021 год
Сериал Юрия Быкова про следователя, который выходит из тюрьмы после восьмилетнего срока за коррупцию. Чтобы начать новую жизнь, он заключает договор с бывшим сокамерником и за крупную сумму соглашается найти убийц его сына, погибшего 20 лет назад.
Режиссер Юрий БыковАлександр Рюмин/ТАСС
«Основание» («Foundation»), Apple TV+
Дата выхода: 2021 год
Экранизация цикла Айзека Азимова, действие которого происходит в Галактической империи будущего. Главный герой — математик Гэри Селдон, по чьим расчетам империю ждет крах, после чего на 30 тысяч лет мир погрузится в темную эпоху. Для предотвращения худшего сценария Селдон создает организацию «Основание», членам которой предстоит сохранить, а затем возродить цивилизацию. Из-за этого герой впадает в немилость действующего императора. Селдона исполнит Джаред Харрис («Безумцы», «Чернобыль»), роль императора досталась Ли Пейсу («Хоббит», «Стражи Галактики»).
Кадр из сериала «Основание» (2021)Apple TV+
«Песочный человек» («The Sandman»), Netflix
Дата выхода: 2021 год
Долгожданная адаптация культового комикса Нила Геймана. По сюжету Сон, он же Морфей и тот самый Песочный человек — один из семи Вечных, высвобождается после ста с лишним лет заключения и берется за восстановление порядка в своем царстве.
Постер сериала «Песочный человек» (2021)Netflix
«Подземная железная дорога» («The Underground Railroad»), Amazon Prime Video
Дата выхода: 2021 год
Альтернативная история от режиссера «Лунного света» Барри Дженкинса. Действие разворачивается в первой половине XIX века, до начала Гражданской войны в США. Сюжет вращается вокруг Коры, темнокожей рабыни, которая бежит с хлопковой плантации в штате Джорджия. Путь к свободе лежит через «Подземную железную дорогу» — в реальности так называлась тайная система по переброске афроамериканцев с Юга на Север, но во вселенной сериала это настоящие рельсы, проходящие под землей. Главную героиню сыграет юарская актриса Тусо Мбеду, для которой шоу станет голливудским дебютом, а роль главного антагониста — охотника за беглыми рабами Риджуэя — исполнит Джоэл Эдгертон («Великий Гэтсби»).
Кадр из сериала «Подземная железная дорога» (2021)Amazon Prime Video
«Позолоченный век» («The Gilded Age»), HBO
Дата выхода: 2021 год
Прелести Нью-Йорка 1880-х годов (после Гражданской войны Америка претерпела экономический и демографический рост) в интерпретации автора «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза. Юная Мариан Брук, недавно осиротевшая дочь генерала-конфедерата, приезжает в «Большое яблоко» к своим тетушкам и начинает осваиваться в местном высшем обществе. В главной роли — дочка Мэрил Стрип Луиза Джейкобсон, также в шоу задействованы Кристин Барански, Синтия Никсон и Таисса Фармига («Американская история ужасов»).
Актрисы Кристин Барански, Кэрри Кун, Синтия НиксонHBO
«Полуночная месса» («Midnight Mass»), Netflix
Дата выхода: 2021 год
Новый хоррор Майка Флэнагана, снявшего дня Netflix хитовые мини-сериалы «Призраки дома на холме» и «Призраки усадьбы Блай». «Полуночная месса» расскажет об общине, проживающей на изолированном острове, члены которой сталкиваются с пугающими сверхъестественными явлениями, когда к ним прибывает молодой священник.
Постер сериала «Полуночная месса» (2021)Netflix
«Северные воды» («The North Water»), BBC Two
Дата выхода: 2021 год
Экранизация романа Иэна Макгвайра про бывшего военного хирурга, который записывается в экспедицию китобоев в северные воды. Другой член экипажа — гарпунщик и жестокий убийца, чье присутствие ставит жизни остальных людей на судне под угрозу. В главных ролях — звезда «Молокососов» Джек О'Коннелл, Колин Фаррелл и Стивен Грэм.
Кадр из сериала «Северные воды» (2021)BBC Two
«Сплетница» («Gossip Girl»), HBO Max
Дата выхода: 2021 год
Ривайвл хитовой подростковой драмы о нью-йоркской золотой молодежи, чьи будни активно комментирует автор (или авторка?) анонимного блога «Сплетница». Шоу расскажет о новом поколении тинейджеров, которые сталкиваются с тем же перемыванием костей, только адаптированным под существенно эволюционировавшие соцсети.
Кадр из сериала «Сплетница» (2021)HBO Max
«Станция 11» («Station Eleven»), HBO Max
Дата выхода: 2021 год
Экранизация научно-фантастического романа канадки Эмили Сент-Джон Мандел, описывающего последствия пандемии вируса, который убил подавляющую часть человечества. В центре сюжета оказывается театральная труппа, ищущая убежище в городах в районе Великих озер. Среди участников каста — Маккензи Дэвис и Химеш Патель.
Кадр из сериала «Станция 11» (2021)HBO Max
«Старик» («The Old Man»), FX / Hulu
Дата выхода: 2021 год
Джефф Бриджес изображает бывшего разведчика, давно вышедшего на пенсию, но вынужденного вернуться в строй после того, как на него совершают покушение. В триллере по мотивам бестселлера Томаса Перри также сыграют Эми Бреннеман и Джон Литгоу.
Актер Джефф Бриджесimdb.com
«Сцены из супружеской жизни» («Scenes from a Marriage»), HBO
Дата выхода: 2021 год
Ремейк знаменитого сериала Ингмара Бергмана, препарирующего институт брака. Вместо Лив Ульман и Эрланда Юзефсона сцены из супружеской жизни будут разыгрывать Джессика Честейн и Оскар Айзек, руководит проектом один из создателей «Любовников» Хагай Леви.
Актеры Джессика Честейн и Оскар Айзекimdb.com
«Happy End», more.tv
Дата выхода: 2021 год
Влад и Лера уезжают из родного города покорять Москву, а в процессе — из-за слива личного архива, хранящегося в айфоне, — становятся звездами вебкам-порно. Такого рода популярность резко меняет их жизни.
Кадр из сериала «Happy End» (2021)more.tv