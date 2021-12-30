Фильм в космосе, кома МакSим, гонения на Моргенштерна: 2021 год в культуре и шоу-бизнесе

Съемки фильма «Вызов» в космосе, производство первых российских сериалов по заказу Netflix, кома и выздоровление МакSим, смена руководства МХАТ им. Горького и Театра Ермоловой: «Газета.Ru» рассказывает о главных новостях из мира культуры и шоу-бизнеса за 2021 год.

Первый фильм в космосе

В октябре актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вошли в историю как создатели первого в истории художественного фильма со сценами, отснятыми в космосе. Сюжет драмы под названием «Вызов» посвящен девушке-врачу, которая отправляется на Международную космическую станцию (МКС) для спасения космонавта.

Перед полетом к МКС участники экипажа прошли четырехмесячную подготовку в Звездном городке. Благодаря интенсивным тренировкам Шипенко сбросил 15 кг веса. В полете он выполнял функции оператора, гримера и художника-постановщика. Командиром корабля стал опытный летчик-космонавт Антон Шкаплеров. В дублирующий экипаж вошли актриса Алена Мордовина, космонавт Олег Артемьев и оператор Алексей Дудин. Полет продлился 12 дней — с 5 по 17 октября, после чего экипаж во главе с космонавтом Олегом Новицким приземлился на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-18» в Казахстане.

Кома МакSим

Летом вся страна следила за новостями о певице МакSим (Марине Максимовой), которая была в коме почти полтора месяца. На концерте в Казани 12 июня артистка уже была больна, а через три дня опубликовала в Instagram пост о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус. Врачи предположили, что МакSим перенесла COVID-19 ранее — и на его фоне у нее развились проблемы с легкими.

Вскоре у певицы диагностировали сильное поражение легких, которое стремительно прогрессировало. МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ — при этом периодически она приходила в сознание. Состояние Максимовой долгое время оставалось тяжелым. Менеджер артистки Яна Богушевская в конце июля сообщила об улучшении состояния здоровья певицы. 3 августа Максимова начала дышать самостоятельно, а через неделю ее перевели из реанимации в обычную палату. 13 августа МакSим вернулась домой и вскоре рассказала о «другой реальности» в коме, экстремальном похудении и двукратной остановке сердца.

Уголовное дело Хованского

Блогера Юрия Хованского арестовали 10 июня 2021 года в Санкт-Петербурге по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Эта статья предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Причиной стала песня Хованского про Норд-Ост с «оправданием терроризма», опубликованная в сети неизвестными в июле 2020 года. В ней блогер одобряет теракт на Дубровке и радуется тому, что там было «убито много русских детей». При этом сам Хованский утверждает, что песню он единожды исполнил на стриме в 2012 году — когда в статью об оправдании терроризма еще не были внесены поправки, касающиеся незаконности деяния в интернете. Следствие же настаивает, что это произошло уже после внесения поправок.

Вскоре после задержания блогер принес извинения за исполнение песни, назвав ее «отвратительной». В свою очередь девушка Хованского Мария Нелюбова объясняла в интервью «Редакции», что на самом деле в песне были сатира и высмеивание националистов.

«Юра такой человек, он за равноправие, он против дискриминации. Он спел как бы от имени этих террористов эту песню, чтобы показать вот этим националистам, как они выглядят со стороны», — сказала Нелюбова.

В поддержку блогера выступили Oxxxymiron, Ресторатор, Николай Соболев, Руслан Усачев, Эльдар Джарахов, Satyr, Слава КПСС и другие. 21 декабря стало известно, что Хованский пожаловался на свой арест в ЕСПЧ. А 29 декабря суд в Петербурге согласился отпустить блогера из СИЗО под запрет определенных действий — ему нельзя выходить из дома с 22 до 10 часов, посещать место преступления (свою квартиру) и места культурно-массовых мероприятий. Общение с близкими судья разрешила — Новый год блогер встретит с ними.

Также Хованскому запрещено использовать интернет и телефон для личных целей. 30 декабря суд смягчил свою позицию и разрешил блогеру звонить родственникам и девушке.

Арест комика Мирзализаде за шутку

В августе стендап-комик Идрак Мирзализаде получил 10 суток ареста за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Поводом стала шутка о русских на шоу «Разгоны». После этого — но еще до возбуждения дела — неизвестные избили артиста на улице.

Впоследствии правоохранительные органы пообещали депортировать комика, гражданина Белоруссии, если он откажется покинуть Россию самостоятельно. Оспаривая решение МВД о «пожизненной нежелательности пребывания в России», Мирзализаде подал иск в суд. В октябре Замоскворецкий суд Москвы обязал МВД установить разумный срок вместо пожизненного. Адвокат Мирзализаде тогда заявил, что защита будет настаивать на сокращении срока до одного года. Коллеги и поклонники артиста поддерживают его постами с хэштегом #идракневраг, записывают видеоролики и посвящают ему концерты.

Иски к Моргенштерну о пропаганде наркотиков

В 2021 году рэпер Алишер Моргенштерн получил два иска о пропаганде наркотиков в творчестве. Первое административное дело было заведено в апреле — на пропаганду проверяли клипы «Розовое вино 2» и «Family». 3 июня рэпера признали виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовали его на 100 тыс. рублей. Моргенштерн воспринял штраф как «дешевую рекламу», но подал жалобу на постановление суда. Второе дело о пропаганде наркотиков в песнях «Smoke», «Виски на завтрак» и «Красное вино фристайл» было прекращено — полиция не нашла состава правонарушения.

В ноябре председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предположил, что Моргенштерн «торгует наркотиками» в интернете. После этого рэпер уехал из России в Дубай и 10 декабря записал о своем отъезде песню «Домой». В конце декабря клип «Розовое вино 2» исчез с YouTube-канала Моргенштерна.

Приговор Тиме Белорусских по делу о наркотиках

В апреле суд в Минске приговорил певца Тиму Белорусских к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Его признали виновным в хранении наркотиков без цели сбыта. Певец подтвердил, что в январе у него были изъяты 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина. В сети арест Белорусских, уроженца Минска, связывают с его поддержкой митингов против Александра Лукашенко в августе 2020-го.

Наши на Netflix

В 2021 году Netflix окончательно пришел в Россию — стриминг объявил о разработке эксклюзивных отечественных сериалов. Первым из анонсированных проектов стала современная адаптация романа Льва Толстого »Анна Каренина». Над шоу работает компания «1-2-3 Production» во главе с Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым, а также сценаристы Роман Кантор («Серебряные коньки», «Эпидемия») и Мария Микулина («Тонкие материи»). В сериале снимаются Светлана Ходченкова (Анна Каренина), Федор Бондарчук (Алексей Каренин), Юлия Александрова (Дарья Облонская), Гоша Куценко (Степан Облонский), Юра Борисов (Константин Левин), Дарья Верещагина (Кити Щербатская) и другие.

Также в этом году началось производство еще как минимум двух сериалов для Netflix — в частности, пока безымянную психологическую драму c Александром Петровым в главной роли снимает режиссер Эдуард Оганесян («Чики»). А Юра Борисов и Дарья Мельникова сыграют в проекте «Ничего особенного», истории о молодом актере, который становится волонтером фонда помощи людям с особенностями развития.

Феномен «Игры в кальмара»

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» вышел 17 сентября и вскоре стал самым популярным шоу, когда-либо транслируемым на Netflix. Он занял первое место по просмотрам на платформе в 94 странах, включая США и Великобританию. При этом стриминговый сервис не особо сильно вкладывался в продвижение шоу за пределами Южной Кореи, поэтому своей популярностью оно во многом обязано соцсетям. Пользователи повторяли игры из сериала («Тише едешь — дальше будешь», «Дальгона»), копировали образы героев и устраивали тематические вечеринки. Производство девяти серий «Игры в кальмара» обошлось Netflix в $21,4 млн, а доход, согласно оценкам Bloomberg, превысил $900 млн.

Успех россиянина Лелуша в китайском шоу-бизнесе

Переводчик из России Владислав Иванов (Лелуш) случайно попал на китайское реалити-шоу для айдолов «Chuang 2021» и дошел до финала. Хотя изначально даже не планировал становиться конкурсантом — японские друзья, которые приехали в Китай для участия в проекте, просто попросили его помочь с китайским. Но продюсерам Влад приглянулся, и его пригласили в шоу. На фоне бившихся за победу конкурентов он покорил китайцев своим искренним безразличием к происходящему. Иванов мало улыбался и всячески высказывал свое недовольство из-за участия в проекте. Однако по контракту уйти без позволения жюри он не мог — за это грозил огромный штраф. Сам Иванов родом из Владивостока, но давно живет в Китае. Молодой человек является выпускником нескольких китайских вузов, включая престижный Фуданьский. Так вышло, что Влад не умеет ни петь, ни танцевать, но наставники считали его «особенным». После участия в шоу Иванов обзавелся сотнями тысяч подписчиков в соцсетях и контрактами с крупнейшими мировыми брендами.

Манижа на «Евровидении»

В этом году Россию на «Евровидении» представляла Манижа с песней «Russian Woman» («Русская женщина») — она заняла девятое место в финале. Сразу после внутрироссийского отбора в соцсетях начали критиковать номер, текст песни и даже национальность артистки таджикского происхождения. Некоторые активисты посчитали, что номер Манижи оскорбляет достоинство русских женщин, и попросили Следком проверить текст песни. По словам самой певицы, перед конкурсом она получала сообщения с угрозами и пожеланиями смерти. При этом зарубежная аудитория тепло встретила композицию Манижи, воспевающую силу и независимость русской женщины.

Возвращение ABBA

Этой осенью шведский квартет ABBA выпустил альбом «Voyage» — после 40-летнего перерыва. В мае следующего года состоится премьера шоу «Abba Voyage» с использованием голограмм артистов, специально для которого в Лондоне был построен театр. Последний альбом ABBA «The Visitors» вышел в 1981 году, после чего коллектив на долгое время распался.

Смертельный выстрел Болдуина

В октябре на съемках фильма «Ржавчина» («Rust») актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу. Сначала американские СМИ сообщили, что в них попали осколки холостого патрона. Позднее выяснилось, что пуля в реквизитном пистолете оказалась боевой. Согласно TMZ, приехавшие на место трагедии полицейские обнаружили, что боевые и холостые патроны хранились в одном и том же месте. По информации таблоида, за оружие на съемочной площадке отвечала Ханна Гутьеррес — дочь известного голливудского оружейника Телла Рида, который учил ее своему делу с 16 лет. Актер выразил соболезнования родным Хатчинс и заявил, что сотрудничает со следствием. Полиция допросила актера, обвинений ему не предъявили.

Освобождение Бритни Спирс из-под опеки

Певица Бритни Спирс освободилась от опеки отца, которая продолжалась 13 лет. После нескольких судебных процессов и широкой огласки в СМИ ее отец Джейми Спирс заявил об отказе от опекунства над певицей. Согласно Variety, он принял это решение из-за угроз со стороны фанатов дочери.

«Господин Спирс является постоянной целью неоправданных нападений, он не верит, что публичная борьба с дочерью за его продолжающуюся службу в качестве ее защитника будет в интересах Бритни», — указано в резолюции суда.

В сентябре Спирс обручилась с 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари, а через два месяца приняла участие в съемках фильма «Идол». Также она рассказала, что после прекращения опекунства радуется мелочам — возможности иметь ключи от автомобиля, пользоваться банковской картой и самостоятельно покупать, что хочется. 28 декабря журнал Entertainment Tonight сообщил, что в 2022 году Спирс планирует вернуться к концертной деятельности — сейчас она изучает предложения.

Штраф МУЗ-ТВ за пропаганду ЛГБТ

В ноябре Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал МУЗ-ТВ на 1 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. СМИ отмечали, что причиной стал внешний вид некоторых участников премии — в частности, элементы женской одежды на блогерах-мужчинах.

Смена руководства МХАТ им. Горького

В июле президент МХАТа им. Горького Татьяна Доронина опубликовала открытое письмо президенту России Владимиру Путину с призывом уволить художественного руководителя МХАТ Эдуарда Боякова. Ранее артисты уже просили заменить Боякова на Доронину из-за снизившегося качества постановок. Тем же летом на сцену МХАТ вышла Ольга Бузова в актерском составе постановки «Чудесный грузин». В письме Доронина потребовала «срочно изгнать торгашей из театра».

27 октября на должность генерального директора МХАТа пришел Владимир Кехман. Уже 1 ноября худрук театра Эдуард Бояков написал на своей странице в Facebook, что ему «предложили» уйти с поста. Новый гендиректор быстро начал наводить в театре свои порядки: менять репертуар, массово увольнять сотрудников и ремонтировать здание. Он обвинил Боякова в растратах и огромных долгах, которые приходится погашать новому руководству. Также Кехман заявил, что в жизни МХАТ снова будет участвовать Доронина, которая не появлялась там при Боякове.

close 100% Ольга Бузова в роли певицы Беллы Шанталь на премьерном показе спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ им. Горького. Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Уход Ширвиндта с поста худрука Театра Сатиры

Режиссер Александр Ширвиндт возглавлял Театр сатиры на протяжении 20 лет, но в конце сентября 2021 года неожиданно объявил о своем уходе с поста худрука. Артист, которому летом исполнилось 87, объяснил решение тем, что «возраст берет свое». При этом он пообещал подумать над возможностью занять должность президента театра. На место Ширвиндта 8 октября пришел худрук театра «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна» Сергей Газаров, который теперь совмещает руководство театрами, — в декабре их официально объединили.

Сокращения в театре Ермоловой

В августе в СМИ появилось обращение уволенных из театра Ермоловой артистов к Владимиру Путину. Согласно письму, руководство во главе с Олегом Меньшиковым решило «незаконно уволить» 29 сотрудников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что в Кремле знают об этом обращении, но вмешиваться в конфликт не будут. Позднее руководство театра назвало «домыслами» содержание письма, однако Меньшиков после его публикации сложил полномочия директора (но не худрука). Директором театра стал Сергей Кузоятов.

Пушкинская карта

С 1 сентября в России работает программа «Пушкинская карта», ориентированная на молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. Карта позволяет юношам и девушкам бесплатно посещать театры, музеи, концертные залы и другие учреждения культуры — до конца 2021 года доступный лимит в рамках программы составляет 3000 рублей. В 2022 году он будет увеличен до 5000 рублей, также по карте можно будет посещать кинотеатры.