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Культура

Инфаркт и далекое плавание: как Голливуд избавляется от скандальных актеров

Что случилось с персонажами актеров, обвиненных в насилии и не только

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Walt Disney Pictures/HBO
На фоне обвинений в сексуальном насилии голливудский актер Крис Нот лишился роли в сериале «Уравнитель». Незадолго до этого его персонаж в шоу «И просто так» неожиданно погиб в первой же серии. Как сложились судьбы других героев популярных франшиз из-за громких скандалов с артистами — в материале «Газеты.Ru».

Мистер Биг: инфаркт после занятия на велотренажере

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HBO Entertainment

Вскоре после выхода сериала «И просто так» на HBO сразу две женщины обвинили Криса Нота в сексуальном насилии. По словам предполагаемых пострадавших, они не решались заговорить об инцидентах годами, но новости о съемках продолжения «Секса в большом городе» пробудили в них болезненные воспоминания. Несмотря на то, что герой Нота умирает от инфаркта в первом же эпизоде, в сети предположили, что создатели шоу заранее знали об обвинениях в адрес актера, поэтому и решили уготовить ему «скорую смерть». На это, по их мнению, указывает сцена, в которой его экранная жена Кэрри Брэдшоу даже не пытается спасти своего «мужчину мечты».

Кроме того, одна из зрительниц выложила в Twitter публикацию 1990-х годов, в которой бывшая спутница Криса Нота, модель Беверли Джонсон, обвинила звезду «Секса в большом городе» в неконтролируемой агрессии и избиениях. Как оказалось, она подавала в суд на актера, но уголовное дело не было возбуждено. «Он сказал, что убьет или изуродует меня. Он даже угрожал убить мою собаку. Я лишь рыдала и спрашивала его, зачем он это делает со мной», — вспоминала она в интервью.

В связи с несправедливым, по мнению пользователей, замалчиванием давнего скандала поклонники сериала не особо тоскуют по смерти персонажа, а, напротив, иронизируют и выдвигают «подлинные» версии его смерти, в которых с ним расправилась его экранная жена. «Теперь мы понимаем, почему Кэрри не вызвала службу 911. Она прикончила Мистера Бига в знак солидарности с жертвами сексуального насилия», — пишут зрители.

Фрэнк Андервуд: сердечный приступ

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Media Rights Capital

Парадоксально, но сериал «Карточный домик», представляющий собой сатиру на политику США, сам стал «жертвой» движения #MeToo. В октябре 2017 актер Энтони Рэпп заявил, что Кевин Спейси пытался заняться с ним сексом, когда ему было 14 лет. Позже против Спейси свидетельствовало больше 30 человек. Причем многие из них были задействованы на съемках «Карточного домика».

Чтобы избежать репутационного ущерба, руководство Netflix разорвало контракт с актером. По сюжету его герой хитроумный и жестокий политик Фрэнк Андервуд умер спокойно в своей постели, скончавшись от сердечного приступа. На место главной звезды в шестом сезоне сценаристы решили выдвинуть его жену Клэр в исполнении Робин Райт. Несмотря на феминистический подтекст, финал политической драмы огорчил фанатов, поскольку героиня оказалась лишь «тенью мужа».

Джек Воробей: отправился в далекое плавание

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Walt Disney Pictures

В 2018 году Джонни Деппа отстранили от франшизы «Пираты Карибского моря» из-за судебных тяжб с экс-супругой Эмбер Херд, обвинившей актера в домашнем насилии. Правда, съемки продолжения без Джека Воробья оказались затруднительными, поэтому студия Disney решила перезапустить проект, но уже без Деппа.

В ребуте «Пиратов» главная роль достанется Марго Робби, а вот Джек Воробей, скорее всего, погибнет за кадром — его герой отправится на поиски приключений и умрет без вести. По сюжету, когда будет объявлено о его смерти, другие персонажи сочтут это удачной инсценировкой, на которую пират пошел после объявления награды за его голову. Тем самым авторы франшизы оставляют себе возможность впоследствии вернуть Деппа (или персонаж в исполнении другого актера) в проект.

Кара Дюн: гибель в бою

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Walt Disney Studios

Джина Карано, воплотившая на экране образ харизматичной воинственной наемницы Кары Дюн в «Мандалорце», столкнулась с бойкотом со стороны студий Disney и Lucasfilm за неоднозначные высказывания в соцсетях. В частности, она провела параллели между политическими ситуациями в современных США и нацистской Германии.

«Евреев избивали на улицах не солдаты-нацисты, а их собственные соседи, даже дети. История редактируется, и сегодня большинство людей не понимает, что для того, чтобы нацисты могли легко арестовать тысячи евреев, их власти сначала сделали так, чтобы их начали ненавидеть за то, что они — евреи. Чем это отличается от ненависти на основе политических взглядов?» — заявила Карано.

Кроме того, актриса также высмеивала ношение масок, намекала на фальсификацию президентских выборов и шутила про местоимения, которые используют трансгендерные люди. В связи с этим студии решили заменить Карано. Предположительно, действие третьего сезона будет сфокусировано на битве за Мандалор, так что, скорее всего, Кара Дюн погибнет в бою или на секретной миссии Новой Республики.

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