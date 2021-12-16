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Культура

Мемы по «Человеку-пауку»: тройная рента, своего рода ученый, любовник тетушек Мэй

Лучшие мемы о фильме «Человек-паук: Нет пути домой»

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Прямо сейчас нет фильма более обсуждаемого, чем новая часть «Человека-паука». Если вы еще вдруг не успели посмотреть главный блокбастер 2021 года, то этот текст лучше не открывать, тут спойлер на спойлере. Для всех остальных — лучшие мемы о «Нет пути домой».

Авторы фильма до последнего держали в секрете появление в нем предшественников Тома Холланда — Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. В связи с этим актерам приходилось демонстрировать весь свой талант в ходе интервью, делая непонимающий вид и опровергая съемки в «Нет пути домой». Правда, большинство фанатов им все-таки не поверило — слишком уж многое намекало на объединение Пауков. В итоге получилось как-то так.

(Создатели фильма пытаются сохранить участие Магуайра и Гарфилда в «Нет пути домой»)

Сам блокбастер, что неудивительно, оказался щедр на отсылки к популярным моментам из прошлых экранизаций. Более того — местами он обыгрывал и глобальные мемы о Человеке-пауке. Включая, пожалуй, самый известный.

С другой стороны, огромное количество отсылок стало проблемой для сторонних зрителей, которые не смотрели предыдущие части.

(Как смотрят «Нет пути домой» люди, которые видели все экранизации «Человека-паука», и как реагируют те, кто не смотрел ни один из прошлых фильмов)

Среди них (отсылок), например, культовая фраза-мем из первого фильма трилогии Сэма Рэйми. Услышать ее вновь спустя столько лет — полный разрыв для фанатов.

К сожалению, в «Нет пути домой» не нашлось место Илье Баскину, который в трилогии Рэйми сыграл арендодателя Питера Паркера. К счастью, ему нашлось место в, кажется, самых смешных мемах о новом фильме.

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(Тройная арендная плата)

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(— Что происходит?
— Он вторгается к нам, я не могу ничего поделать...
— Арендная плата?)

Одним из трогательных моментов фильма стала встреча Доктора Осьминога и Паука-Магуайра. Тем временем внимательные пользователи соцсетей вспомнили, что Альфред Молина, исполнивший роль Отто Октавиуса, в прошлом играл любовников сразу нескольких «тетушек Мэй».

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В «Нет пути домой» Паркер Холланда в очередной раз проявил себя как бесстрашный герой. Но не стоит забывать, что появление злодеев из альтернативных вселенных — его же вина. Смотря на это с небес, ментор Питера, вероятно, сказал своему ученику пару «ласковых».

(Тони Старк смотрит на то, как Питер Паркер уничтожает вселенную, ради спасения которой он умер)

В финальной битве справиться со злодеями Паукам помог Доктор Стрэндж. А еще до этого он схлестнулся с самим Питером (из своей вселенной) — в, пожалуй, самой визуально крутой сцене картины. Впрочем, как минимум одному человеку — Спайди из трилогии Рэйми — смотреть на нее было больно, «вьетнамских флэшбеков» здесь было не избежать.

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Наконец, любимая рубрика — мемы без контекста.

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