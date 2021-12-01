Какие фильмы смотреть в декабре 2021 года: выбор «Газеты.Ru»

Возвращение «Матрицы» и «Охотников за привидениями», убийство бизнесмена Маурицио Гуччи, ремейк «Вестсайдской истории», «встреча» всех версий Человека-паука, новые приключения «Последнего богатыря», а также российская драма о гроссмейстерах. «Газета.Ru» рассказывает, что смотреть в декабре.

«Охотники за привидениями: Наследники», реж. Джейсон Райтман, 2 декабря

Начало зимнего сезона кинопремьер открывают «Охотники за привидениями: Наследники» Джейсона Райтмана, ставшие долгожданным продолжением культовой кинофраншизы 1980-х. И если в 2014 году попытка снять перезапуск обернулась провалом, то на этот раз зрителя ждет полноценный триквел, продюсером которого выступил сам автор идеи Айван Райтман, а режиссерское кресло занял его сын.

Уже с первых секунд трейлера становится ясно, что в повествовании будет много ностальгических моментов, а к своим ролям вернутся охотники «старой гвардии» — Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Сигурни Уивер и Эрни Хадсон. Действие истории развернется спустя 30 лет после событий второй части. По сюжету мать-одиночка переезжает с двумя детьми-подростками в дом на старой ферме, полученной в наследство от отца, которого не знала. Жизнь идет своим чередом, пока брат с сестрой не обнаруживают странный артефакт и автомобиль, принадлежавшие охотникам за привидениями.

Актеры фильма Финн Вулфхард и Маккенна Грейс в интервью «Газете.Ru» рассказывали, как снималась картина.

«Дом Gucci», реж. Ридли Скотт, 2 декабря

Самой модной премьерой этой зимы станет биографическая драма Ридли Скотта «Дом Gucci» с участием звездного актерского состава — в нем Адам Драйвер, Леди Гага, Аль Пачино, Джаред Лето, Джереми Айронc и Сальма Хайек. В основу экранизации легла книга Сары Гай Форден «Дом Gucci: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности».

Сюжет фильма не только затронет взаимоотношения членов семьи, но и драматичный эпизод убийства Маурицио Гуччи — наследника империи и внука основателя модного дома Гуччио Гуччи. В 1995 году он был застрелен на лестнице, ведущей в офис. Как оказалось, убийство организовала его бывшая жена Патриция Реджани. За преступление следующие 18 лет она провела в тюрьме.

«Спенсер», реж. Пабло Ларраин, 9 декабря

Сложные семейные отношения также в фокусе внимания Пабло Ларраина в байопике «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» о трагической судьбе принцессы Уэльской, роль которой воплотила Кристен Стюарт.

Действие картины приходится на рождественские праздники в 1991 году, когда Диана принимает судьбоносное решение — развестись с мужем, принцем Чарльзом. Именно праздничный ужин в Нордкирхенском дворце помогает ей осознать, насколько далека она от следования королевскому протоколу в ущерб семейному счастью. А в одной из сцен героиня прямо оборачивается на зрителя, спрашивая, что ее ждет: «Как вы думаете, они убьют меня?»

Как и предыдущая лента Ларраина «Джеки» о первой леди США Жаклин Кеннеди, новый фильм представляет собой реконструкцию той эпохи, отраженной в великолепных интерьерах и костюмах. Съемки происходили Германии и Великобритании, а главным местом действия стал дворцовый ансамбль в Нордкирхене.

«Вестсайдская история» (2021), реж. Стивен Спилберг, 9 декабря

Окутанная романтикой история о Ромео и Джульетте в декорациях 1950-х годов повествует о бунтаре Тони и красавице Марии, которые влюбляются друг в друга, несмотря на то, что принадлежат к разным бандам.

Ремейк мюзикла «Вестсайдская история» — не самый очевидный проект Стивена Спилберга. Тем не менее режиссер признается, что эта постановка оказала большое влияние на него в детстве: «Я впервые послушал песни из «Вестсайдской истории» в 10 лет, причем этот альбом до сих пор хранится у меня. Я буду хранить его до тех пор, пока не воплощу собственную мечту перенести ее на экран». В свой проект на главные роли он пригласил Энсела Эльгорта и Рэйчел Зеглер.

«Человек-паук: Нет пути домой», реж. Джон Уоттс, 15 декабря

С момента выхода трейлера новой части о приключениях Питера Паркера поклонники не устают строить невероятные догадки. И это неудивительно, поскольку прошлая экранизация саги — «Вдали от дома» — заканчивается утратой анонимности супергероя, скрывавшего свою личность за маской.

Обратившись с просьбой к доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч) вернуть время назад, чтобы исправить свою ошибку, Питер Паркер (Том Холланд) крадет артефакт, в результате чего происходит разрыв времени. Теперь герою предстоит сразиться с антагонистами из других сюжетных линий.

Судя по инсайдерской информации, в грядущем блокбастере не только появятся новые злодеи, но и версии Питера Паркера из других временных вселенных. Это означает, что в проекте мы можем увидеть предыдущих исполнителей ролей Человека-Паука — Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда. В новом фильме также сыграли Зендея и Уиллем Дефо.

«Матрица: Воскрешение», реж. Лана Вачовски, 16 декабря

Неожиданным камбэком этого года стала новая часть «Матрицы». На этот раз режиссером квадриквела выступила Лана Вачовски — без своей сестры-соавтора. К своим ролям вернутся Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Яхъя Абдул-Мартин II и другие актеры.

Подробности сюжета пока не разглашаются. По одной из версий, фильм расскажет альтернативную историю Нео. На это указывает эпизод у психотерапевта, в котором вместо красной таблетки знания он выбирает синюю (именно она сохраняла сознание человека внутри Матрицы). Судя по трейлеру, герой не узнает свою возлюбленную Тринити и друга Морфеуса.

«Триумф», реж. Эммануэль Курколь, 23 декабря

Воодушевляющий фильм о подростке с ДЦП, который бросает вызов физическим возможностям человека и мечтает стать борцом. В роли главного героя предстал звезда сериала «Во все тяжкие» АрДжей Митти. По сюжету именно занятия спортом позволяют ему побороть неуверенность и зажить полной жизнью. А направлять его на путь будет друг и наставник, которого воплотил на экране Терренс Ховард.

«Последний богатырь: Посланник Тьмы», реж. Дмитрий Дьяченко, 23 декабря

В третьей части франшизы «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко главный герой Иван (Виктор Хориняк) готовится к свадьбе со своей возлюбленной Василисой (Мила Сивацкая). Однако, как и прежде, злые силы не дремлют, и в самый разгар приготовлений они похищают невесту богатыря. Чтобы вернуть свет очей своих, доброму молодцу придется отправиться не за тридевять земель, а на несколько лет вперед — в современную Москву. А сопровождать его в дороге будут верные спутники, которые помогут противостоять противникам. Причем при Иванушке будут не ультрасовременные гаджеты, а волшебные артефакты и сказочный транспорт — избушка на курьих ножках. Роли в приключенческом фэнтези также исполнят Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Сергей Бурунов и Филипп Киркоров.

«Чемпион мира», реж. Алексей Сидоров, 30 декабря

Еще одним воодушевляющим фильмом российского производства станет драма Алексея Сидорова «Чемпион мира». В центре сюжета — легендарный матч между шахматистами Анатолием Карповым (Иван Янковский) и Виктором Корчиным (Константин Хабенский) за звание чемпиона мира.

«Десять дней с Сантой», реж. Алессандро Дженовези, 30 декабря

Рождественская комедия итальянца Алессандро Дженовези расскажет о необычной ситуации, когда в канун Нового года семья на пути в Стокгольм случайно сбивает человека в костюме Санта-Клауса. Когда потерпевший приходит в себя, он твердо уверен, что он и есть Санта. И теперь вместе со странным сказочным персонажем семья продолжает путешествие, в котором заново открывает радость жизни.

close 100% Кадр из фильма «Десять дней с Сантой» (2020) Colorado Film Production

«Три богатыря и Конь на троне», реж. Дарина Шмидт и Константин Феоктистов, 30 декабря

Сюжет 11-го фильма анимационной серии о подвигах русских богатырей расскажет историю о том, как конь Юлий в результате колдовских чар Бабы-яги меняется телами с Князем. Пока стоящие на страже отчизны богатыри пытаются отыскать противоядие, парочке незадачливых героев придется почувствовать «себя в чужой шкуре»: Юлий дела государственные решает, а Князь землю пашет.