Баба-яга, оборотни и олень с человеческим лицом: из чего состоит вселенная Миядзаки

Японский режиссер Хаяо Миядзаки заявил, что работает над своим последним мультфильмом «Как поживаешь?» по книге Гендзабуро Есино. По случаю возвращения Миядзаки «Газета.Ru» рассказывает, что известно о его новом проекте, а также вспоминает самые неочевидные детали в его мультфильмах, которые можно пропустить при первом просмотре.

Что известно о новом мультфильме

Слухи о том, что Миядзаки работает над новым анимационным шедевром, появились еще в 2016 году. Однако из-за скрупулезного рисования вручную производство ленты «Как поживаешь?» затянулось на несколько лет — художники студии Ghibli выпускали по одной минуте в месяц. В марте 2021 года продюсеры сообщили, что хронометраж мультфильма составит 125 минут, из которых половина уже переведена в изображение.

Несмотря на то что детали проекта пока держат в секрете, уже известно, что это будет история о взрослении и преодолении жизненных трудностей 15-летнего подростка из Токио, который после смерти отца переезжает к своему дяде. По сюжету книги он помогает герою пережить утрату и справиться с травлей в элитной школе. Действие происходит довоенной Японии, охваченной националистскими настроениями. Как отмечают создатели, «Как ты поживаешь?» не будет в точности соответствовать оригиналу, но будет проникнут духом антимилитаризма.

В недавнем интервью NY Times Миядзаки рассказал, что работа над проектом может быть завершена в 2023 году. Отвечая на вопрос журналиста, созвучный названию книги («How Do You Live?»): «Как вы поживаете?», Миядзаки ответил: «Я снимаю этот фильм, потому что у меня нет ответа».

«Мой сосед Тоторо», 1988

close 100% Кадр из фильма «Мой сосед Тоторо» (1988) Studio Ghibli

Трудно представить, что трогательная история о двух девочках, подружившихся с лесным духом Тоторо, могла не выйти в прокат. Еще на стадии предпродакшна компания Tokuma Shoten отказала Миядзаки, посчитав, что пушистый гигант не принесет прибыль, так как «в современной Японии вряд ли найдется публика, которую заинтересует подобных сюжет».

Однако опасения не оправдались: зрителей покорила оригинальная интерпретация народной мифологии, стиль рисовки и колоритные персонажи. В особенности Тоторо — серое мохнатое существо, созданное Миядзаки из нескольких японских божеств, представляет обакэ — живого духа, наделенного магическими способностями. В отличие от других существ, обакэ не является перевоплощением мертвого духа, а также не имеет цели нанести человеку вред. Имя персонажа, с одной стороны, является звукоподражанием гремящей походке Тоторо, а с другой — подсказкой о том, что герой в действительность может быть обыкновенным троллем, поскольку в переводе на японский это слово звучит как «торору».

Еще один персонаж, ставший любимым среди косплееров, — необычный транспорт в виде огромного кота с широкой улыбкой, глазами-фарами и восемью лапами. Именно на нем девочки с Тоторо добираются до больницы, в которой лежит их мама. Несмотря на визуальное сходство с кэролловским персонажем, сам Миядзаки признавался, что облик Котобуса не был списан с героя «Алисы в Стране Чудес».

close 100% Кадр из фильма «Мой сосед Тоторо» (1988) Studio Ghibli

«Мне очень нравится Чеширский кот, хотя он и не оказал влияния на образ моего персонажа. Когда я представлял себе чудовищный автобус, мне в голову пришла мысль о бакэнэко — кошке-оборотне из японского фольклора, который я использовал в качестве референса для Котобуса», — объяснял аниматор.

Считается, что образ бакэноко с горящими глазами возник из-за пристрастия кошек к ламповому маслу, сделанному из рыбьего жира. И если во многих мифах кошка предстает оборотнем, питающимся энергией людей, то у Миядзаки Котобус — вполне дружелюбное создание.

«Принцесса Мононоке», 1997

В мультфильме «Принцесса Мононоке» Миядзаки вновь поднял тему хрупкости природы, столкнув представителей цивилизации с обитателями первозданного леса.

По сюжету на одну из деревень племени нападает одержимый яростью демон Наго в воплощении гигантского кабана, покрытого черными червями. Этот образ взят художником из китайского фольклора, в котором есть легендарное существо получеловек-полукабан — байцзе, а вот сочащиеся из его тела черные многоножки Цутиноко указывают на проклятие. В черной магии Гу существовал рецепт яда Кодоко из различных насекомых. Так, после смерти Наго удается передать проклятье принцу Аситаке, который вместе с тем обретает и силу. Сам же принц является этническим айном, поскольку именно у жителей северных регионов Японии основным оружием был лук со стрелами.

close 100% Кадр из фильма «Принцесса Мононоке» (1997) Studio Ghibli

А вот сущность главной героини и защитницы леса, принцессы Мононоке скрыта в ее имени. Если химэ — в переводе с японского означает принцесса, то мононоке — мстительный дух. «Мононоке» являлось разновидностью ёкай, то есть лесного духа-оборотня, принявшего воплощение в человека. В средневековой литературе было выражение «в меня вселился мононоке» — это означало, что человек одержим какой-либо негативной энергией от ревности до мести или болезни.

close 100% Кадр из фильма «Принцесса Мононоке» (1997) Studio Ghibli

Миядзаки признавался, что восхищается внутренней силой женщин: «В своих фильмах я изображаю сильных женских персонажей — смелых и самодостаточных девочек, которые борются за то, во что верят всем сердцем. Им необходим друг или помощник, но никогда спаситель. Каждая из них способная стать героем в той же степени, что и мужчина».

Спутники принцессы, огромные белые волки, представляют собой оками — духов-защитников леса, которые своим появлением предупреждали людей о природных катастрофах. Кроме того, согласно поверьям, народ айнов произошел именно от белых волков — вид этих животных и правда существовал в Японии до 1905 года. Причем в одной из сцен волк появляется с раздвоенным хвостом, что в буддизме и синтоизме указывало на мудрость. Считалось, что количество хвостов может достигать до девяти — чем их больше, тем старше дух оками.

close 100% Кадр из фильма «Принцесса Мононоке» (1997) Studio Ghibli

Самой неоднозначной фигурой в мультфильме стал Хозяин Леса — химерическое существо, напоминающее оленя с человеческим лицом. В синтоизме олень — священное животное, которое символизирует процветание и долголетие: неслучайно природа оживает, когда он проходит мимо. По легенде, олень (наряду с черепахой и журавлем) сопровождал в странствиях бога счастья Дзюродзина. Однако у Хозяина Леса есть еще одно воплощение, подчеркивающее его двойственную природу: в полночь он превращается в полупрозрачного великана. Его прототипом может быть Дайдарабочи — гигантский демон, питающийся людьми. На протяжении мультфильма мы также видим, как герой убивает и воскрешает существ.

close 100% Кадр из фильма «Принцесса Мононоке» (1997) Studio Ghibli

Еще одна особенность творчества Миядзаки — вводить в сюжет милых крохотных персонажей. В «Принцессе Мононоке» это маленькие светящиеся человечки, которые молчаливо взирают с веток деревьев. Они также являются лесными духами Кодама, которым японцы приписывали явление эха. Считалось, что, если срубить дерево, в котором поселился дух Кодама, человека ждет смерть. По этой причине, священные деревья помечались бумажной веревкой симэнавой. В «Моем соседе Тоторо» эта веревка обвивает камфорное дерево, на котором живет главный герой, что также может быть одной из версий происхождения Тоторо.

close 100% Кадр из фильма «Принцесса Мононоке» (1997) Studio Ghibli

«Унесенные призраками», 2001

Главная героиня Тихиро вместе с родителями переезжает в новый дом. На пути их машина случайно сворачивает с пути, и они замечают перед собой тоннель, который преграждает вырезанная в камне фигурка Досодзин — в таких обитают духи умерших предков. Уже с первых кадров Миядзаки намекает на то, что современные японцы пренебрегают традициями. Еще одним предупреждающим знаком становятся синтоистские ворота Тори, означающие вход в святилище духов.

close 100% Кадр из фильма «Унесенные призраками» (2001) Studio Ghibli

И если девочка отправляется бродить в одиночестве по безмолвному городу, то родители, с жадностью набросившиеся на еду из загробного мира, превращаются в свиней. С наступлением полночи в город слетаются призраки, чтобы найти приют у хозяйки купален Юбабы — главной антагонистки истории. В народном фольклоре ее образ списан с русской Бабы-яги, птицы Гамаюн, а также японской ведьмы Ямаубы, которая обитает у подножия гор, заманивая одиноких путников. Ее приспешники — три гигантские головы — являются духами цурубэ-отоси, которые, согласно поверью, в ненастную походу нападают на путников с веток деревьев. Кроме того, злодейка воспитывает гигантского младенца Бо, образ которого списан Миядзаки с легендарного героя Кинтаро, обладающего невероятной силой.

close 100% Кадр из фильма «Унесенные призраками» (2001) Studio Ghibli

Именно к Юбабе идет в услужение Тихиро, чтобы спасти своих родителей. Правда, по договору она должна будет отказаться от прежнего имени — неслучайно в оригинале мультфильм называется «Сэн и похищенная ками Тихиро». Народное поверье каминакуси гласит, что дух может спрятать человека (или имя), а затем вернуть его спустя несколько лет.

Однако освоиться в новом мире не так просто, и тогда на помощь приходят разные существа. Один из них — мальчик Хаку, который на самом деле является Хозяином Янтарной реки в обличии дракона. Впоследствии становится ясно, что он пошел в услужение Юбабе из-за того, что реку засыпало правительство, поэтому у духа не осталось дома.

close 100% Кадр из фильма «Унесенные призраками» (2001) Studio Ghibli

Еще одним фантастическим помощником Сэн/Тихиро становится добродушный дед Камадази с человеческим телом и паучьими лапками. Облик этого героя художник позаимствовал с Цутигумо — персонажа легенд, который из человека превратился в духа-ёкая после того, как подсыпал яд известному воину. С тех пор имя героя стало нарицательным по отношению к мятежникам, выступающим против действующей власти. Правда, в аниме герой, напротив, изображен трудолюбивым и неравнодушным к судьбе главной героини.

close 100% Кадр из фильма «Унесенные призраками» (2001) Studio Ghibli

Также крохотными помощниками девочки становятся «черные чернушки» — озорные угольки Сусуватари, которые ранее появлялись в «Моем соседе Тоторо». По сути, они также являются проявлением ками — духов, обитающих в разных предметах.

«Мои дедушка с бабушкой верили, что ками обитают в деревьях, реках и насекомых и вообще повсюду. Мое поколение не верит в их существование, но лично мне нравится идея о том, что мы должны бережно относиться к тому, что нас окружает, поскольку духи по-прежнему среди нас. И мы должны ценить все формы жизни», — говорил Миядзаки в одном из интервью.

close 100% Кадр из фильма «Унесенные призраками» (2001) Studio Ghibli

В связи с этим центральным эпизодом «Унесенных призраками» становится купание духов в общественной бане сансэн. Мотив очищения не только физического, но и духовного является одним из важных в синтоизме. Зачастую он показан через тяжкий труд, как в случае с Тихиро, которой пришлось искупать духа реки. Даже здесь Миядзаки подчеркнул проблему загрязнения водоемов через реплику Юбабы, принявшей клиента за «Духа помоек». В благодарность за работу Речное божество дарит девочке горький пирожок.

close 100% Кадр из фильма «Унесенные призраками» (2001) Studio Ghibli

Самым загадочным персонажем в мультфильме остается Безликий бог, который поглощает других существ. Если сам Миядзаки признавался, что хотел создать «героя-бродягу», не имеющего аналога в японском фольклоре, то облик самого персонажа имеет общие черты с маской из театра «но», изображающей страждущего духа или злого призрака. В то же время прожорливость Безликого может указывать на то, что он, как и родители Тахиро, был проклят за чревоугодие, превратившись в вечноголодного демона Гаки из буддистского пантеона.

Несмотря на то что Безликий пожирает остальных персонажей, он явно испытывает любопытство к Тихиро и даже пытается испытать ее, предложив ей гору золота. Героиня отказывается, и мы узнаем, что предлагаемое золото было ловушкой, когда его начинает загребать огромная антропоморфная жаба. Ее образ уходят корнями в фольклорное изображение водного демона Каппы, который нападает на людей в реках.

Вопреки всем трудностям и невзгодам главной героине не только удается расколдовать родителей, но и помочь остальным. Безликому богу она дает горький пирожок, который излечивает его от прожорливости, а Хиро — помогает вспомнить настоящее имя. Да и сами злодеи на поверку оказываются не такими уж жестокими. Ведь даже у Юбабы находится в сердце место для любви к гигантскому младенцу Бо.