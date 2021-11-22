Актер Назаров связал талант Руслановой с ее нелегкой судьбой

21 ноября ушла из жизни Нина Русланова. За свою карьеру актриса появилась более чем в 140 фильмах, в том числе в «Афоне» и «Настройщике», однако с 2014 года она не снималась из-за проблем со здоровьем. Коллеги артистки Юрий Назаров и Елена Проклова рассказали «Газете.Ru» о ее непростой судьбе и уникальной манере игры.

Актер Юрий Назаров в разговоре с «Газетой.Ru» назвал Нину Русланову воплощением русской женщины.

«Дух в ней был русский, бабий, праведный, неохватный, неуемный, непостижимый. Вот что оставила во мне Нина Ивановна. Есть актеры-исполнители, а она была автором своих работ: всегда вносила истинность, темперамент, силу, уверенность в своей бабьей правоте», — подчеркнул он.

Назаров также рассказал, что одним из ярких воспоминаний с Руслановой стал эпизод на съемках картины «Очень важная персона», в которой они сыграли супругов. По сюжету герой Назарова играет чудаковатого, но честного и трудолюбивого председателя колхоза, который дает нравоучения не только товарищам, но и местным чиновникам.

«Она играла мою супругу. [По сюжету] я учил какую-то необходимую нам в колхозе работницу, а ее героиня взревновала. Ей надо было свое отношение высказать, а в сценарии не было ничего прописано. Режиссер Евгений Герасимов сказал ей: «Нинка, выдумай что-нибудь». А ее соперница была видная, стройная, вот Нинка великолепно сходу придумала ее проволокой обозвать», — вспомнил актер.

При этом Назаров пояснил, что характерная особенность игры Руслановой во много связана с ее происхождением и нелегкой жизненной судьбой.

«Ведь она же подкидыш, жертва войны. Она не знала ни отца, ни матери. Фамилию она себе взяла в честь певицы Лидии Руслановой, которую обожала. Русланова была актриса богом данная. Она живая, правдишная. Женщина она была!» — заключил он.

В свою очередь актриса Елена Проклова рассказала «Газете.Ru», что в жизни Русланова отличалась непростым характером: «Ниночка была сложным человеком. Наверное, потому что у нее была очень сложная женская судьба, но она была настолько талантлива и так изумительно работала, что все сложности характера уходили на второй план».

Проклова уточнила, что в последнее время редко виделась с Руслановой, поскольку та предпочитала уединенную жизнь. «Она же была очень замкнутым человеком. Никого к себе не подпускала, поэтому [виделись] лишь на фестивалях и каких-то редких встречах. По-моему, в последний раз видела ее на кинофестивале во Владивостоке», — поделилась актриса.

По словам Прокловой, она многому научилась у Руслановой во время работы над картиной «Будьте моим мужем» Аллы Суриковой:

«Я очень рада, что снималась с ней вместе в картине, потому что это был для меня опыт. Мне было чему поучиться у нее. Она безумно интересная актриса, которая после себя оставила очень много запоминающихся ролей. И я думаю, что нам всем просто повезло, что она смогла работать и реализовать себя как актриса. Я радуюсь, что у нас, зрителей, осталось такое богатое наследие».

Нина Русланова появилась на свет 5 декабря 1945 года. Девочка не знала своих родителей, в двухмесячном возрасте ее определили в детский дом. Будущую актрису назвали в честь певицы Лидии Руслановой. В 1962 году Русланова поступила в Щукинское училище, где она училась на одном курсе с Леонидом Филатовым и Александром Кайдановским. Тогда же она познакомилась со своим будущим мужем, ставшим отцом единственной дочери, — Геннадием Рудаковым.

После учебы в течение 15 лет Русланова играла на сцене Театра им. Вахтангова, однако всенародную известность ей принесли роли в кино. Ее кинодебютом стала роль домработницы Надежды в фильме «Короткие встречи» Киры Муратовой, у которой она впоследствии снимется в других известных картинах — «Настройщик» и «Вечное возвращение». За свою карьеру Русланова снялась более чем в 140 фильмах, среди которых самыми известными стали «Зимняя вишня», «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Мой друг, Иван Лапшин» и другие.

По данным «РЕН-ТВ», последние десять дней жизни Русланова провела в больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 21 ноября актрисы не стало. Официальная причина смерти пока не названа.