Садальский рассказал о последних днях жизни народной артистки Нины Руслановой

В Москве умерла исполнительница ролей в фильмах «Афоня», «Цыган», «Вий» (2014) Нина Русланова. Ей было 75 лет. За свою жизнь она исполнила более 140 ролей, но с 2014 года перестала появляться на экранах из-за проблем со здоровьем.

В Москве на 76-м году жизни умерла народная артистка России Нина Русланова. Информацию об этом подтвердила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина, не раскрывая причин смерти актрисы.

«Ниночка, друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: «Говорит автоприветчик», — написал актер Стас Садальский в своем Instagram-аккаунте. Вместе с ним в начале 2000-х вела программу «Шоу одинокого шута» на «Радио Рокс».

close Нина Русланова (1945 — 2021) Нина Русланова и Владимир Высоцкий в картине «Короткие встречи» (1967) Нина Русланова в фильме «Черный монах» (1988) Нина Русланова в фильме «Собачье сердце» (1988) Нина Русланова, Михаил Ульянов и Иван Лапиков в фильме «Егор Булычев и другие» (1971) Полную галерею можно посмореть

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В комментарии «5 каналу» он заметил, что Русланова была всеми забыта после того, как перестала сниматься.

«Умираешь оттого, что тебя забывают. Сегодня был ты нужен, необходим, а потом тебя забывают. Нина очень переживала свою беспомощность. Я только желаю, что такого конца ни у кого из артистов не было. Очень тяжело уходить, когда ты без сил», — поделился Садальский.

Источник телеканала сообщил, что последние 10 дней она провела в больнице с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Они, скорее всего развились из-за осложненной формы коронавируса.

При этом официальной версии причины ее смерти пока нет. В Союзе кинематографистов сказали, что Руслановой не стало из-за продолжительной болезни. СМИ отмечают, что в последние месяцы актриса восстанавливалась после инсульта.

Проблемы со здоровьем начались у нее давно. Ранее Русланова сама рассказывала, как перенесла два кровоизлияния в мозг — в 2009 и 2014 годах. В то время восстановиться ей помогала дочь Олеся. «Надо маме сказать спасибо за то, что она не сдается. Я не люблю заниматься самоанализом. В этот период мы просто шли вперед», — рассказала дочь актрисы в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

При этом режиссер Олег Степченко вспоминает, что несмотря на заболевание актриса продолжила сниматься в его фильме «Вий» (2014) в роли жены Явтуха. Для нее эта роль стала последней на больших экранах, отмечает РЕН ТВ.

«Она приходила ко мне перед болезнью. Она тогда пробовала с Дуровым играть — мы были просто в восторге от того, как она все это делала. Настолько органичная, настолько великая актриса», — рассказал Степченко телеканалу в день ее смерти.

В прошлом году у Руслановой также были проблемы со здоровьем. Так, ее госпитализировали в одну из московских больниц с сердечным приступом. Незадолго до этого, по сообщениям СМИ, к ней уже приезжали медики, но она отказывалась от госпитализации. Радио «Комсомольская правда» отмечало, что у нее была стенокардия и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Нина Русланова известна своими ролями в фильмах «Афоня» (роль Тамары), «Тени исчезают в полдень» (Мария Воронова), «Кин-дза-дза!» (Галина Борисовна), «Цыган» (Катька) и др. Всего на ее счету более 140 ролей.

При этом дебютировала она в 1967 году в фильме «Короткие встречи», где она исполнила роль домработницы. В этом фильме Русланова снималась вместе с Владимиром Высоцким. Во время съемок киноленты актриса училась в Театральном училище им. Б.В. Щукина, куда поступила в 1965 году.

При этом за пять лет до этого она окончила строительное училище и работала штукатуром.

Дату рождения (5 декабря 1945 года) и имя ей записали в детдоме — инспектор учреждения дал ей фамилию в честь русской певицы Лидии Руслановой. При этом точные данные о ее дате рождения, имени и фамилии неизвестны.