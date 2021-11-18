Как погибали Тупак, XXXTentacion, Proof и другие рэперы

Американский рэпер Young Dolph был застрелен в Мемфисе, нападавшего ищет полиция. Музыкант стал не первым известным хип-хоп-исполнителем из США, жизнь которого оборвалась в результате убийства. Об этом и других случаях рассказывает «Газета.Ru».

Тупак Шакур

close 100% Тупак Шакур внесен к книгу рекордов Гиннеса как самый успешный исполнитель хип-хопа в истории. Global Look Press

Самым известным и в то же время загадочным убийством за всю историю рэпа до сих пор остается гибель легенды хип-хопа Тупака Шакура, который трагически ушел из жизни в сентябре 1996 года. Согласно официальной версии, в роковой вечер 25-летний рэпер посетил боксерский поединок между Майком Тайсоном и Брюсом Селдоном, а после поехал на машине в один из лос-анджелесских клубов вместе со своим менеджером Шугом Найтом. На пути в заведение с автомобилем Тупака поравнялся белый Cadillac, из окна которого были произведены несколько выстрелов. Раненому в голову Найту удалось выжить, а вот доставленного в больницу Шакура спасти не удалось. При этом его тело кремировали уже на следующий день. Такая поспешность заставила фанатов усомниться в самом факте смерти кумира.

По одной из теорий, Тупак инсценировал гибель и до сих пор скрывается от недоброжелателей и спецслужб где-то на Кубе. Домыслы поклонников подкрепляют строчки из посмертного альбома «The Don Killuminati: The 7 Day Theory», в которых артист прямо указывает на то, что его смерть может являться фальсификацией. Другие фанаты были уверены, что убийство Тупака заказал его менеджер Найт, который якобы подозревал артиста в намерении покинуть музыкальный лейбл Death Row Records. Окончательно дело не раскрыто до сих пор.

The Notorious B.I.G.

close 100% the Notorious B.I.G. Jane Caine/Global Look Press

При схожих обстоятельствах в 1997 году погиб The Notorious B.I.G. (Кристофер Уоллес) — другая рэп-легенда 90-х. Примечательно, что изначально именно его считали виновным в убийстве Тупака (как заказчика), ведь артисты являлись непримиримыми врагами. Как и в случае с Шакуром, дело о гибели Уоллеса по-прежнему остается нераскрытым. Хотя, по мнению экс-агента ФБР Фила Карсона, причастного к расследованию, «Бигги» заказал тот самый Шуг Найт.

За четыре дня до смерти сам рэпер признавался в интервью, что нанял телохранителей, так как опасается за свою жизнь. Ночью 9 марта машину Уоллеса, возвращавшегося с вечеринки, расстреляли на светофоре — в артиста было выпущено шесть пуль. Служба охраны ехала прямо следом, но нападению помешать не смогла. Музыкант скончался вскоре после прибытия в больницу. Ему было 24 года.

XXXTentacion

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Убийство 20-летнего Джасея Онфроя, выступавшего под псевдонимом XXXTentacion, произошло в июне 2018 года неподалеку от мотосалона в Южной Флориде. Согласно следствию, Онфрой садился в машину, когда путь ему заблокировал внедорожник, из которого выбежали вооруженные злоумышленники. Они потребовали у рэпера деньги, но получили отказ, после чего выстрелили в него и, забрав сумку с наличными, скрылись с места преступления.

Впоследствии нападавшие были арестованы, им предъявили обвинения в убийстве первой степени — правда, приговор в отношении четырех мужчин не вынесен до сих пор. Изначально считалось, что они не собирались стрелять в XXXTentacion, а лишь хотели его ограбить, однако позднее в деле всплыли новые детали: якобы один из обвиняемых, Дедрик Уильямс, знал Онфроя и мечтал свести с ним счеты.

Pop Smoke

close 100% Pop Smoke Global Look Press

В том же 20-летнем возрасте погиб и Pop Smoke (Башар Барака Джексон), известный сотрудничеством с Трэвисом Скоттом и Ники Минаж. В день убийства, произошедшего 19 февраля 2020 года, музыкант находился в доме на Голливудских холмах, арендованном у актера и продюсера Эдвина Арройяве. Ночью в помещение ворвалась группа мужчин, произвела несколько смертельных выстрелов в музыканта и скрылась с места преступления.

В ходе расследования были арестованы четыре человека, двое из которых оказались несовершеннолетними. Всем им предъявили обвинения в убийстве при попытке ограбления — хотя изначально инцидент связывали с войной преступных группировок. Судебное решение по обвиняемым не вынесено до сих пор, однако в СМИ сообщается, что двум из них грозит смертная казнь.

Proof

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Участник хип-хоп-объединения D12 и близкий друг Эминема Proof (Дешон Холтон) был убит в апреле 2006 года. В роковой вечер он отдыхал в клубе и под воздействием алкоголя сильно повздорил с неким Китом Бендером, вступив с ним в драку. В ходе стычки 32-летний рэпер достал пистолет и произвел выстрел в голову Бендера (впоследствии он скончался в больнице), после чего за раненного кузена вступился местный вышибала Марио Этериджа — и выпустил несколько пуль в самого артиста, они оказались для Холтона смертельными.

На похоронах Proof собрались многочисленные друзья, среди которых был и Эминем:

«Мы были братьями. Он сделал меня таким, какой я есть. Без его наставлений был бы только Маршалл Мэтерс, но уж точно не Эминем и не Слим Шейди. Ни одного дня не проходило без его влияния на нас всех. Мы будем скучать по Proof — другу, отцу и сердцу детройтского хип-хопа».

Джем Мастер Джей

close 100% Джем Мастер Джей (слева) и члены хип-хоп группы Run-DMC Jim Cooper/AP

Диджей и рэп-исполнитель Джейсон Уильям Майзелл, известный под сценическим псевдонимом Джем Мастер Джей, был найден убитым выстрелом в голову в собственной студии звукозаписи в Нью-Йорке 30 октября 2002 года. Расследование по делу велось без малого 20 лет — во многом по той причине, что правоохранители не могли понять мотив преступников (считалось даже, что к инциденту косвенно причастен протеже Майзелла 50 Cent). В итоге обвинения в убийстве были предъявлены лишь в 2020-м: следствие установило, что некие Карл Джордан-младший и Рональд Вашингтон лишили жизни 37-летнюю легенду Run-D.M.C из-за крупной наркотической сделки.

В настоящий момент они находятся под стражей, им грозит длительное тюремное заключение.

Нипси Хассл

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33-летний рэпер Нипси Хассл (Эрмиесс Джозев Асхедом) получил смертельные ранения возле торгового комплекса в одном из районов Лос-Анджелеса 31 марта 2019 года. Подозреваемым по делу об убийстве проходит некий Эрик Холдер, который был знаком с музыкантом — считается, что конфликт мог быть вызван личными причинами. В настоящий момент судебное разбирательство отложено до 2022 года.

Young Dolph

close 100% Young Dolph Paul R. Giunta/Invision/AP

Young Dolph (Адольф Роберт Торнтон-младший) был застрелен в Мемфисе 17 ноября 2021 года. Согласно имеющейся информации, неизвестный стрелял в исполнителя из автомобиля, когда тот находился в местной пекарне.

Прежде на рэпера уже совершали покушение: в 2017 году он был доставлен в больницу в критическом состоянии с тремя огнестрельными ранениями. Этот инцидент он подробно описал в треке «100 Shots». После тех событий исполнитель купил два пуленепробиваемых автомобиля, а также выпустил альбом «Bulletproof» («Пуленепробиваемый»).

Торнтон-младший был двоюродным братом рэпера Juice Wrld, скончавшегося в 2019 году от передозировки. За свою карьеру музыкант записал семь студийных альбомов, а также сотрудничал с Megan Thee Stallion, Lil Baby, Ty Dolla Sign и Lil Durk.