Чем запомнится МХАТ им. Горького при Боякове

Владимир Кехман вступил в должность нового генерального директора МХАТ им. Горького всего пару дней назад, но уже успел снять с показа скандальный спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой, а со стены — портрет Эдуарда Боякова. Художественный руководитель, управлявший МХАТом с 2018 года, уволился по просьбе Кехмана из-за разногласий с Татьяной Дорониной. «Газета.Ru» рассказывает, что происходило в театре при Боякове.

«Театр должен служить традиционным ценностям, родине и нашей великой русской культуре»

До МХАТа Бояков сделал немало громких театральных проектов: учредил премию «Золотая маска» и фестиваль современной пьесы «Новая драма», создал театр «Практика», где открыл драматурга Ивана Вырыпаева. В 2015 году режиссер совершил паломничество в Оптину пустынь и «переродился» — понял, что «можно и нужно оставаться христианином, работая в театре». Вскоре Бояков занялся исключительно патриотическими проектами — в частности, продюсировал пасхальный концерт хора «Сретенского монастыря» и ставил «Кавказского пленника» на курорте «Роза Хутор».

В 2018 году Бояков сменил Татьяну Доронину и возглавил МХАТ. Вместе с ним в театр пришли два заместителя: актер и режиссер Сергей Пускепалис (ответственный за творческую работу) и писатель Захар Прилепин (за литературную часть). Доронина, занимавшая пост более 30 лет, перешла на специально созданную для нее должность президента МХАТа. При назначении Бояков заявил: «театр должен служить традиционным ценностям, родине и нашей великой русской культуре». Казалось, успех обеспечен, учитывая консервативность МХАТа при Дорониной.

«Приход Боякова в МХАТ был, конечно, своеобразным вызовом. Театр был в чудовищном состоянии, и сделать так, чтобы в него вернулся зритель, — непростая задача», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» театральный критик Павел Руднев.

По мнению Руднева, в смысле менеджмента команда Боякова «сделала все возможное» — например, запустила реконструкцию самого здания театра, у которого среди прочего наконец-то появилась своя вывеска. Однако в художественном плане, убежден критик, особых результатов МХАТом при Боякове достигнуто не было.

«И это в каком-то смысле закономерно, потому что Бояков с первых шагов стал строить репертуарную политику на ненависти и критике других художников. Построить театр на ненависти, на противопоставлении себя другим — невозможно. Театр можно построить только на любви, а ее, как мне кажется, во МХАТе не было», — пояснил Руднев.

Результатом этого противопоставления стало отсутствие в театре крупных режиссеров. Одним из громких событий (не считая «Чудесного грузина» с Бузовой) в «бояковском» МХАТе был спектакль «Лавр» по одноименному произведению Евгения Водолазкина — и поставил его сам (уже бывший) худрук.

«Крупнее самого Боякова режиссеров там не существовало — и от этого художественного успеха не было. Лучшее, что там было, это спектакль «Лавр» самого Эдуарда, где была проделана качественная работа с современным эпосом. С визуальной и музыкальной точек зрения спектакль был практически совершенен. Но с артистами Эдуард работать не может, поскольку он режиссер скорее массовых действий, нежели тонкого психологического театра», — добавил Руднев.

К слову, с артистами у Боякова действительно не задалось. Конфликт начался весной 2019 года буквально на ступеньках МХАТа, когда актеры записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на должность худрука.

«Верните Дорониной МХАТ и МХАТу — Доронину»

close 100% Сергей Гунеев/РИА «Новости»

«Владимир Владимирович, спасите народную артистку СССР и МХАТ им. Горького», — зачитывала с листка актриса театра Лидия Матасова в 2019-м. Авторы обращения пожаловались на то, что МХАТ «целенаправленно превращается в прокатную площадку», — и это ведет к уничтожению русского репертуарного театра.

В пресс-службе МХАТа, комментируя видео, заявили, что к нему имеют отношение «лишь 5-6 сотрудников», один из которых — бывший артист. Кремль же тогда подчеркнул, что назначение худруков — не прерогатива Путина.

«Совершенно не нужны театру»

Вскоре артисты МХАТа рассказали «Газете.Ru», что только за первый год в должности Бояков «уволил или вынудил уволиться» больше 80 человек и привел около 50 новых сотрудников. Худрук предложил труппе перевестись на краткосрочные контракты и значительно изменил репертуар театра. Многие актеры жаловались, что их лишили ролей и стимулирующей надбавки, составляющей около трети зарплаты.

Тогда заместитель Боякова Прилепин заявил, что перемены в любом театре неизбежны: правда, согласно писателю, из 80 уволившихся было лишь четверо артистов, остальные — «сотрудники от замредакторов до техничек». Сам Бояков сообщил, что открыт к диалогу, но часть актеров, выступавших с критикой нового руководства, «совершенно не нужны театру».

Суд

В 2020 году артисты МХАТа подали коллективный иск по факту перевода на срочный трудовой договор, из-за которого перестали получать ежеквартальные премии и были заменены в спектаклях. Суд не удовлетворил требование актеров о предоставлении им ролей, но обязал театр выплатить компенсацию за «творческую дискриминацию» и моральный вред в общем размере 709 тыс. рублей.

«Сухой закон»

close 100% Эдуард Бояков, 2019 год РИА Новости

В 2019 году Бояков уволил актера Антона Хомятова за запах спиртного. Худрук заявил, что алкоголь и актерская профессия — несовместимые вещи. Он также издал приказ о запрете курения на территории театра. Хомятов, в свою очередь, рассказал, что выпил сто граммов коньяка «для связок».

«Ваше отношение к русской корневой культуре?»

После инцидента с Хомятовым отсекать сотрудников, ведущих нездоровый образ жизни, было решено уже на этапе анкет. Сразу несколько СМИ опубликовали вопросы при приеме на работу в МХАТ, где, помимо личных качеств, предлагалось рассказать о своей семье, отношении к религии, а также к курению и здоровому питанию. Был в опроснике и такой вопрос: «Ваше отношение к русской корневой культуре, орнаменту, укладу?» В конце соискателю предлагалось выполнить еще одно задание — посмотреть две лекции философа Александра Дугина и вступительное слово худрука.

Бояков позднее подчеркнул, что такой тест предназначался только «для работающих со смыслами». Актерам отвечать на эти вопросы не предлагалось.

Госзакупки

В декабре 2020 года Минкульт выявил ряд серьезных нарушений в расходовании средств на оплату труда, а также при осуществлении госзакупок и ремонта. Устранить их ведомство поручило самому Боякову. В феврале 2021 года режиссер отчитался о проделанной работе и передал полномочия директора Олегу Михайлову.

Бузова-актриса

close 100% Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Премьера спектакля «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой состоялась в июне 2021 года. Сообщалось, что за роль Беллы Шанталь телеведущая получила почти полмиллиона рублей, но сам Бояков эту информацию опровергал. Против Бузовой во МХАТе выступили артисты и режиссеры. Председатель союза театральных деятелей Александр Калягин назвал происходящее безнравственным и призвал к «внешнему вмешательству».

Письмо Путину

Вскоре после показа «Чудесного грузина» Доронина написала Путину письмо (его подлинность подтвердили представители актрисы) с просьбой «изгнать торгашей» из МХАТа. Она назвала Боякова «непрофессиональным и бездарным». Народная артистка СССР обвинила худрука в том, что он уничтожил репертуар театра и «выгнал» талантливых артистов.

Бывший актер МХАТа Александр Титоренко подтвердил «Газете.Ru», что с Бояковым у Дорониной не сложились отношения, так как он убрал из репертуара практически все ее спектакли. Во МХАТе претензии назвали «спланированной акцией» против нового руководства.

Увольнение

1 ноября Бояков написал в Facebook, что уволился по просьбе нового директора театра Владимира Кехмана, несмотря на пятилетний контракт. «Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта», — рассказал экс-худрук.

2 ноября Кехман провел первое собрание труппы, где намекнул на возвращение в театр Дорониной.