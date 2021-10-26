Что смотреть онлайн: «Один из нас лжет», «Улица мучеников», «Бал безумцев»

В новом выпуске рубрики об онлайн-премьерах кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает о подростковом детективном сериале «Один из нас лжет» (это «Клуб «Завтрак», но с трупом), «Улице мучеников» — хорроре про девочку, к которой по ночам приходит ребенок, похожий на ангела, а также о костюмной драме «Бал безумцев» — про девушку, которая оказывается в психиатрической лечебнице из-за того, что разговаривает с призраками.

«Один из нас лжет» («One of Us Is Lying») — 1 сезон

В этом году с затягивающим янг-эдалтовским мылом дела обстояли неважно (сомнительное «Поколение», стыдный ребут «Сплетницы»). Положение спасает «Один из нас лжет» — экранизация хитового дебюта писательницы Карен Макманус. В этом сериале кинематограф Джона Хьюза (главным образом, конечно, «Клуб «Завтрак») скрещивается с «13 причинами почему» и той же «Сплетницей», а оболочкой служит напряженный детективный триллер. По сюжету пятерых школьников в наказание оставляют после уроков, один из них — местный госсип-блогер, которого все ненавидят, — умирает от острой аллергической реакции. Полиция быстро переквалифицирует дело на статью «Убийство», а главными подозреваемыми становятся четверо свидетелей трагедии — почти никак, в общем-то, не связанные между собой подростки. Боясь быть призванными к ответу за то, чего они не совершали (или совершали?), они начинают свое расследование.

«Один из нас лжет» — идеальное утешение для тех, кто ищет, чем заткнуть пустоту, образовавшуюся в сердце после финала последнего сезона «Ривердейла». Безумные страсти, ломящиеся от скелетов шкафы, сумасшедшие повороты сюжета, абсурдная «санта-барбара» — словом, оторваться практически невозможно — да и незачем.

Где смотреть: Peacock*

Десятилетняя Лия (бесподобная Кира Томпсон, дебютирующая в полном метре) — дочь священника из небольшого английского городка. У нее в семье все непросто: старшая сестра вскоре уезжает учиться, мать много лет страдает от сильной психологической травмы. Ситуация усугубляется, когда к Лие каждую ночь начинает приходить странная девочка в костюме ангела.

«Улица мучеников» британки Рут Платт — удивительно атмосферная, очень красивая и грустная сказка, своеобразный гибрид «Маленькой мамы» Селин Сьямма (только без путешествий во времени), «Впусти меня» (только без вампиров) и «Лабиринта фавна» (только без фольклорного фьюжна). Номинально это хоррор, и пару раз действительно придется подпрыгнуть на месте, а еще пару — судорожно посопеть от здешних скрипов, шорохов и хрипов, но в конечном счете это лишь оболочка для душераздирающей семейной драмы, показанной глазами ребенка (зачастую это довольно манипулятивный ход, но не в этот раз).

Где смотреть: Shudder*

«Бал безумцев» («Le Bal des Folles»), Мелани Лоран

Проникновенная историческая драма по мотивам романа Виктории Мас «Бал безумцев» (вообще речь про «безумных женщин», но без феминитива, возможно, даже уместнее) — про девушку по имени Эжени (Лу де Лааж из «Непорочных»), которую отец и брат закрывают в психиатрической лечебнице Сальпетриер, возглавляемой Жан-Мартеном Шарко, одним из учителей Фрейда. Закрывают, поскольку женщине во Франции конца XIX века нельзя признаваться без последствий, что она общается с призраками. В учреждении Эжени находит поддержку в лице старшей медсестры Женевьев (Мелани Лоран из «Бесславных ублюдков»), которая верит, что новая пациентка действительно способна контактировать с умершими.

В вопросах смыслов и стиля «Бал безумцев» сильно напоминает «Портрет девушки в огне»: архаичная Франция, женщины на грани нервного срыва — из-за системного угнетения, взвинченные струнные в саундтреке. Режиссура и сценарий Мелани Лоран в отдельных случаях уступают, пожалуй, тонкому сторителлингу Сьямма, картина не все два часа способна мертвой хваткой удерживать внимание. Однако это все равно во многом завораживающая лента — как минимум потому, что крайне наглядно демонстрирует, чем занималась худшая половина человечества всего сотню лет назад.

Где смотреть: Amazon Prime Video