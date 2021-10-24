Умер режиссер и сценарист Александр Рогожкин

В субботу умеррежиссер Александр Рогожкин — автор ставшего народным фильма «Особенности национальной охоты» и его продолжений. Ему было 72 года. На «Ленфильме», где работал режиссер, сообщили, что он долгое время болел и умер дома.

В Санкт-Петербурге на 73-м году жизни скончался Народный артист России, режиссер и сценарист Александр Рогожкин.

По имеющейся информации, Рогожкин умер вечером 23 октября. «Скончался вчера в результате продолжительной болезни. Последние дни находился в Петербурге, дома», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе «Ленфильма».

В «Ленфильме» пообещали позже сообщить о времени и месте прощания с режиссером.

Рогожкин начал снимать кино еще в конце 70-х годов прошлого века. Но по-настоящему раскрылся и полюбился россиянам после выхода фильма «Особенности национальной охоты», где выступил как режиссером, так и сценаристом. Именно из-под пера Рогожкина вышли егерь Кузьмич, генерал Михалыч и финский студент.

Режиссер родился в 1949 году в Ленинграде. Фамилию он себе взял впоследствии не по отцу, а по второму мужу своей бабушки — командиру Красной Армии. Рогожкин окончил Ленинградский госуниверситет по специальности «историк-искусствовед». Уже на старших курсах вуза он стал работать художником на Ленинградском телевидении.

Затем была работа декоратором на «Ленфильме», учеба в педагогическом институте и ВГИКе. Уже после славы «Особенностей национальной охоты» в жизни режиссера произошел темный эпизод — его жена, монтажер Юлия Румянцева, в браке с которой он состоял с 1998 года, в 2011 году выпала с 14-го этажа многоэтажки в Петербурге.

В числе известных работ Рогожкина телефильм «Операция «С новым годом», сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», военная драма «Кукушка», трагикомедия «Блокпост».

Актер Семен Стругачев, сыгравший в «Особенностях национальной охоты» майора убойного отдела Леву Соловейчика, в беседе с «Газетой.Ru» назвал смерть режиссера ужасной новостью.

«Я в шоке и опечален, потому что не знал, что он был болен давно. Я еще надеялся, что мы еще что-то поснимаем вместе. Потеря жуткая, и человек такого уровня, как Рогожкин, еще много что мог бы сделать», — сказал Стругачев.

По словам актера, с Рогожкиным было очень легко и работать и общаться. «Он вообще человек был изумительный, скромный, умный, талантливый во всех отношениях. Он и писатель, и драматург, и сценарист, и режиссер, и поэт. И все в нем одном умещалось. И скромный, прежде всего, не выпячивал свой талант, а делал свое дело. Думаю, что имя Рогожкина запомнят многие поколения, потому что все что они снимал останется навсегда», — добавил Стругачев.

«Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен (как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей)», — написала в Facebook о смерти Рогожкина известный петербургский кинокритик Ольга Шервуд. В разговоре с «Газетой.Ru» она подтвердила, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. По словам Шервуд, она уже давно не общалась с Рогожкиным, который жил затворником.