Коллега рассказал об операторе Галине Хатчинс, убитой Алеком Болдуином

На съемках фильма «Ржавчина» в США актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Сообщается, что в нее попали осколки холостого патрона. В разговоре с «Газетой.Ru» режиссер Алексей Федосов назвал погибшую «прекрасным и светлым человеком», а постановщик трюков в Голливуде Валерий Деркач и актер Алексей Чадов выдвинули версии, что могло привести к трагедии.

Актер Алек Болдуин совершил выстрел из реквизитного пистолета на съемочной площадке вестерна «Ржавчина» («Rust»), но холостой патрон сработал неправильно. Осколки снаряда смертельно ранили 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс. Также пострадал 48-летний режиссер картины Джоэл Соуса, передает The Hollywood Reporter.

Трагедия произошла 21 октября в американском штате Нью-Мексико на ранчо «Бонанза Крик», где проходили съемки. Вечером того же дня актриса «Ржавчины» Фрэнсис Фишер написала в Twitter, что Соусу выписали из больницы. Согласно источнику, сразу после инцидента началось расследование, обвинений пока никому не предъявили.

В комментарии «Газете.Ru» режиссер Алексей Федосов рассказал о совместной работе с погибшей Хатчинс, которая была уроженкой СССР.

«Это прекрасный, самый светлый человек из всех, кого я знаю и с кем работал в Америке. Очень добрая, прекрасная мать, профессионал своего дела. У нее карьера шла вверх, у нее должно было быть блестящее будущее. Она была крутым оператором, могла стать известной на весь мир», — поделился Федосов.

Произошедшее он назвал «немыслимым», поскольку оружие проходит «миллион проверок», прежде чем попасть в руки актера. Такую же точку зрения выразил Алексей Чадов, исполнивший главные роли в фильмах «Война», «На безымянной высоте», «Танкист» и других. В ноябре у него запланирована премьера режиссерского дебюта — триллера «Своя война».

«Это вопиющий случай. Я вам честно скажу: даже не представляю ситуацию, при которой что-то подобное может случиться у нас. Потому что есть несколько людей, которые контролируют безопасность, связанную с вооружением: это военные, оружейник и реквизитор. И, конечно, сам актер: работая с оружием, я его тысячу раз проверяю на наличие безопасного заряда», — отметил Чадов.

Согласно предположению артиста, кто-то из членов съемочной группы мог перепутать похожие пистолеты и дать Болдуину оружие с боевым патроном.

«Холостым убить нельзя, но можно поранить. Например, для съемок моего режиссерского дебюта «Своя война» я использовал первый крупнокалиберный пулемет «Утес», стреляющий холостыми патронами. Когда он стрелял, к нему нельзя было подходить на расстояние в три метра. Но если даже кто-то подойдет — и я выстрелю, убить будет невозможно, — сказал Чадов.

— Поэтому я убежден, что там оказался боевой патрон. Насколько мне донесли оттуда информацию люди, которые немножко ближе к этому событию, чем мы».

Артист заявил, что ранее сам «стрелял в упор из холостого в каскадеров», но все было в порядке. По его словам, если выстрел производится в сторону камеры, всегда используется защитное стекло или специальный тент.

«Дико сожалею Алеку Болдуину, семьям пострадавших и всем, кто оказался заложником этой ситуации, — добавил Чадов. — Болдуин — прекрасный, чудесный актер и замечательный отец. Будет жаль, если специфическое американское правосудие примет решение заключить его под стражу. Ведь актер в образе, текст учит, и ему дают оружие в руку. Это дикая подстава. Бог с ней, с тюрьмой, а вы представляете, как с этим жить? Это же просто ад».

Об инциденте также высказался заместитель председателя Профсоюза каскадеров, постановщик трюков и оператор Валерий Деркач. Он работал в Голливуде над фильмами «Идентификация Борна» и «Крепкий орешек 5». В России Деркач участвовал в съемках картин «Турецкий гамбит», «Ворошиловский стрелок», «Грозовые ворота», сериала «Бригада» и других. Как подчеркнул специалист, обычно в Голливуде серьезно относятся к безопасности на съемках.

«Странно, что это произошло. Ребята в Голливуде давно уже стреляют специальными патронами, а не холостыми военными, — рассказал Деркач. — Там есть отдельная индустрия, производящая оружие для кино. Это специальные заряды, которые выбрасывают много огня, чтобы красиво было, и совсем маленькие частички отходов».

Согласно постановщику трюков, холостой патрон действительно может убить или ранить человека, если выстрелить с близкого расстояния — например, с двух метров. Он объяснил, что вылетающие кусочки пластика, которым запаян патрон, могут сильно ранить.

«Видимо, это был портрет стреляющего Алека Болдуина, который снимали достаточно близко к камере. Часто просят стрелять в сторону, но тут, вероятно, попросили прямо в камеру, — предположил Деркач. — Но в таком случае перед камерой обычно ставят защитное стекло, чтобы обезопасить оператора от летящих кусочков пластика и пороховых газов. Либо оператора накрывают плотной тканью, а камеру защищают маленьким стеклом, если большого нет. Так происходит и у них, и у нас, если стреляют с близкого расстояния».

По его словам, в России при этом до сих пор используются обычные холостые патроны, которые производятся для армии. Чтобы от них отказаться, в стране должна появиться целая индустрия по производству специальных патронов.