Главное из мира шоу-бизнеса и киберспорта за неделю

Успешное возвращение «киноэкипажа» на Землю, историческая победа российской команды на чемпионате мира по Dota 2, долгожданная премьера Адель, а также пропажа блогерки Саши Спилберг: «Газета.Ru» рассказывает о главных новостях из мира шоу-бизнеса, культуры и (внезапно) киберспорта за прошедшую неделю.

Возвращение первого в мире «киноэкипажа» на Землю

Российский «киноэкипаж» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко успешно вернулся на Землю после 12 дней съемок фильма «Вызов» на Международной космической станции (МКС). Вместе с космонавтом Олегом Новицким они приземлились на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-18» в Казахстане утром 17 октября.

«Все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие экипажа хорошее», — сообщили в «Роскосмосе».

Сама Пересильд по возвращении на Землю призналась в эфире Первого канала, что «немножко грустит». «Потому что, вроде бы, казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось, не хотелось расставаться, — объяснила актриса. — Ведь понятно, что это было единожды только».

В настоящий момент Пересильд и Шипенко находятся в Звездном городке, где проходят реабилитацию. Она может продлиться около недели.

Сюжет грядущего фильма (первого в истории, снятого в космосе) расскажет историю девушки-врача, которая отправляется на МКС для спасения космонавта.

Российская команда впервые в истории выиграла чемпионат мира по Dota 2

Российская команда Team Spirit выиграла The International 10 – чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2, который в этом году проходил в Бухаресте. За победу в турнире коллектив, в состав которого входят российские и украинские игроки, получил $18,2 млн.

Чемпионство «спиритов» стало неожиданностью даже для экспертов киберспортивной дисциплины: те же букмекеры в преддверии турнира оценивали первое место команды коэффициентом 29. Для сравнения — на фаворитов TI10, китайскую PSG.LGD, давали коэффициент, равный 3. В финале Team Spirit встретилась как раз с данной китайской организацией и обыграла ее со счетом 3:2 по картам.

Ранее российские команды никогда не побеждали на The International, который в этом году отметил 10-летний юбилей.

Победу «спиритов», к слову, оценили не только отечественные поклонники Dota 2, но и голливудские звезды — например, актер из сериала «Половое воспитание» Эйса Баттерфилд.

Лариса Гузеева написала подписчикам из Коммунарки

Актриса Лариса Гузеева вышла на связь с подписчиками после госпитализации с коронавирусной инфекцией. На днях ведущая программы «Давай поженимся!» выложила в Instagram снятое до болезни видео, на котором поет «Если с другом вышел в путь».

«Я была счастлива и не знала об этом. Берегите себя! Ни к чему не призываю — вы и так знаете, как жить. Спасибо за поддержку и любовь. Ваша доброта бесконечна. Прекрасные мои друзья, я пока в Коммунарке. Три недели. Всех обнимаю крепко», — написала она.

62-летняя Гузеева проходит лечение в Коммунарке с конца сентября. Согласно близким к телеведущей источникам, в настоящий момент ее состояние по-прежнему оценивается как тяжелое. При этом 16 октября в СМИ появилась информация, что у актрисы выросло поражение легких — до 65%. Подтверждения данные слухи пока не получили.

Адель выпустила первую за шесть лет песню

Британская певица Адель представила первую за шесть лет песню «Easy On Me» — и клип к ней. За четыре дня после премьеры ролик посмотрели более 70 млн YouTube-пользователей.

Постановщиком клипа стал канадский режиссер Ксавье Долан («Мамочка», «Это всего лишь конец света»), который ранее создал для певицы видеоряд к синглу «Hello», принесшему Адель три награды «Грэмми». Поклонникам творчества британки новинка понравилась — они заполонили комментарии к ролику благодарными отзывами.

«Easy On Me» войдет в грядущий альбом «30», релиз которого запланирован на 19 ноября. По словам самой Адель, долгожданная пластинка посвящена ее творческим поискам и отношениям с бывшим мужем Саймоном Конекки, с которым певица рассталась в 2019 году.

Исчезновение блогерки Саши Спилберг

11 октября популярная российская видеоблогерка Саша Спилберг (Александра Балковская) перестала выходить на связь. О странном исчезновении 23-летней девушки спустя несколько дней сообщила в Instagram ее менеджер.

«Добрый вечер. Это менеджер Саши. Саша не выходит на связь уже третий день. Всем, у кого есть какая-либо информация, — напишите, пожалуйста, в директ», — попросила она.

На связь с поклонниками Спилберг не вышла до сих пор. В сети считают, что блогерка либо просто решила отдохнуть от соцсетей, либо пошла на это ради пиара. При этом концертный директор россиянки Табриз Шахиди еще в день публикации об исчезновении успокоил фанатов. «Все норм, не переживайте», — заявил он.

В свою очередь отец блогерки Александр Балковский 16 октября сообщил в Instagram, что не в курсе ее местонахождения, однако заверил, что в пропаже «точно нет криминала». Он добавил, что в процессе поиска были обнаружены ее автомобиль и телефон. Молодой человек девушки Парул Гуджрал пока не комментировал пропажу возлюбленной.

close 100% @sashaspilberg/Instagram

Джаред Лето поговорил с тяжелобольной россиянкой, исполнив ее мечту

Актер и фронтмен группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето позвонил россиянке Анастасии Петровой, борющейся с неизлечимой болезнью. По словам брата девушки, она является поклонницей группы с 11 лет, поэтому на ее 27-й день рождения он организовал сестре встречу с кумиром: «Я мечтаю, чтобы Джаред узнал, что в России есть такая девушка — умная, красивая, амбициозная, любящая. Которая несмотря ни на что продолжает верить в себя, в нас, в силу Mars family».

Выйти на музыканта удалось через менеджера благотворительного фонда «Вера», связавшегося с организаторами шоу «Вечерний Ургант», куда ранее в качестве гостя был приглашен Лето.

В итоге артист позвонил девушке после ее дня рождения и поговорил с ней на английском. Они, в частности, обсудили домашних животных и русскую кухню. «Это действительно маленький мир. И, кстати, мне нравятся твои очки», — сказал Петровой кумир.

В России проверят на безопасность «Игру в кальмара»

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара», суперхит Netfliх, проверят в России на предмет возможного пагубного влияния на подростков после жалоб родителей. В настоящий момент триллер изучают эксперты. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Почему «Лига безопасного интернета» этим занимаемся и направила материал психологам? Потому что все подобное, что выходит в тренды TikTok, дети начинают повторять, а потом, увы, возможны трагедии. Мы два месяца занимаемся жутким трендом с самоубийствами и говорим об этом не просто так. От шутки и смешного видео до гибели ребенка — пара секунд», — написала она в своем Telegram.

Сюжет сериала-антиутопии рассказывает о смертельном шоу с многомиллиардным призом. Согласно оценкам Netflix, «Игра в кальмара» на данный момент является не только самым популярным, но самым прибыльным проектом за всю историю онлайн-платформы.