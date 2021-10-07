Как менялось руководство в главных московских театрах

Любой театр меняется с течением времени. В идеале это происходит постепенно и органично, но иногда в учреждениях случаются скандалы из-за резких нововведений. О том, каким изменениям и потрясениям подвергались крупные московские театры, рассказывает «Газета.Ru».

Театр Ермоловой

В 1925 году выпускники студии при Малом театре основали передвижной театр, названный фамилией актрисы Марии Ермоловой. Двадцать лет спустя учреждение разместилось в здании Постниковского пассажа. В 1942 году худруком театра стал Андрей Лобанов, который перестал учить актеров и требовал, чтобы они сами придумывали решения для своих героев и чувствовали их. В энциклопедии «Кругосвет» приводится мнение артиста Всеволода Якута о методах работы Лобанова:

«Он начал истреблять то, что считал рудиментами нашего студийного прошлого, взяв курс на профессионализацию коллектива».

С 1990 по 2012 год худруком театра был Владимир Андреев. Перед тем, как уступить должность актеру и режиссеру Олегу Меньшикову, он открыл новую должность — президент театра. Это место закреплялось за возрастными актерами с сохранением зарплаты. Сам Андреев был президентом Театра Ермоловой с 2012 года до своей смерти в 2020-м.

close 100% Валерий Мельников/РИА «Новости»

Заняв посты худрука и директора, Меньшиков отремонтировал театр, построил новую сцену, убрал из репертуара 24 старых спектакля и организовал благотворительные постановки для помощи больным детям. При Меньшикове появилось мероприятие «Кино на сцене. Покровские ворота», в котором актеры читают текст со сцены, а на экране демонстрируются отрывки киноленты без актеров. В 2018 году режиссер Максим Диденко представил спектакль «Текст» в жанре «кибернуар» — эксперимент на стыке зарубежного кино пятидесятых и визионерских романов о проникновении технологий в человеческую жизнь.

21 августа 2021 года в СМИ появилось обращение уволенных из театра Ермоловой артистов к Владимиру Путину. Согласно письму, руководство решило «незаконно уволить» 29 сотрудников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об этом обращении, но вмешиваться в конфликт не будут. Позднее руководство театра назвало «домыслами» содержание письма, однако Меньшиков после его публикации сложил полномочия директора (но не худрука). Директором театра стал Сергей Кузоятов.

МХАТ им. Горького

МХАТ им Горького появился в 1987 году после разделения основанного Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко учреждения на два театра. Более 30 лет во главе учреждения стояла советская актриса Татьяна Доронина, которая почти не меняла репертуар. В 2018 году МХАТ им. М. Горького возглавили Эдуард Бояков и его заместитель Захар Прилепин, а Доронину перевели на должность президента театра.

close 100% Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков, 2019 год РИА Новости

Актеры МХАТа рассказали «Газете.Ru», что только за первый год руководства Бояков «уволил или вынудил уволиться» больше 80 человек и привел около 50 новых сотрудников. Он предложил труппе перевестись на краткосрочные контракты и значительно изменил репертуар театра. Многие актеры жаловались, что их лишили ролей и стимулирующей надбавки, составляющей около трети зарплаты.

«После того, как мы не подписали переход на срочный договор, репертуар был изменен, и у меня ни одного спектакля не было. Сейчас это не просто дискриминация, это какой-то геноцид. Мало того, что у людей снимают зарплату, так еще эту часть зарплаты раздают другим, лояльным артистам, — сказала заслуженная артистка России Юлия Зыкова в 2019 году. — Идет разделение коллектива. Играют спектакли с лояльными артистами. Премьеры, которые были выпущены в прошлом году, ставятся по одному или два раза».

В 2021 году появилась информация о том, что Доронина направила Путину письмо с просьбой уволить Боякова. Она назвала худрука «непрофессиональным и бездарным». Народная артистка СССР обвинила Боякова в том, что он уничтожил репертуар театра и «выгнал» талантливых артистов. Подлинность письма подтвердили представители Дорониной.

«Если не назначить срочно нового директора, не пригласить талантливого худрука, любящих русскую литературу и подлинный реалистический, по Станиславскому сыгранный спектакль — все поглотит хулиганский, извращенный, пошлый и развлекательный эстрадно-цирковой балаган с матом и неграмотным, нерусским языком — и с проповедью уничтожения России», — было сказано в обращении.

Бывший актер МХАТа Александр Титоренко подтвердил «Газете.Ru», что с нынешним руководителем у артистки не сложились отношения из-за того, что он убрал из репертуара практически все ее постановки. По словам Титоренко, Доронина даже обращалась к Боякову, чтобы он не трогал спектакли и актеров, но худрук проигнорировал ее замечания. Во МХАТе претензии назвали «спланированной акцией» против нового руководства. В свою очередь в Кремле заявили, что не получали письмо Дорониной.

МХТ им. Чехова

Первым худруком второго театра, образованного после разделения МХАТа, стал Олег Ефремов. В 2000 году артист умер, и на смену ему пришел Олег Табаков. Он взял курс на классические произведения («Белая гвардия», «Вишневый сад», «Гамлет», «Господа Головлевы»), а также на современную драматургию (пьесы Ольги Мухиной, Василия Сигарева, братьев Пресняковых). Табаков привлек к работе в театре ведущих актеров (среди них — Ольга Яковлева, Марина Голуб, Дмитрий Назаров, Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Алексей Кравченко, Ксения Лаврова-Глинка) и режиссеров (Сергей Женовач, Виктор Рыжаков, Владимир Машков, Кирилл Серебренников, Константин Богомолов, Лев Эренбург, Дмитрий Крымов и многие другие).

После смерти Табакова в 2018 году худруком МХТ был назначен Сергей Женовач. В 2021-м актеры и общественность возмутились снятием с репертуара театра спектаклей Константина Богомолова («Идеальный муж» и «Карамазовы») и Кирилла Серебренникова («Зойкина квартира»). Исполнительница главной роли в «Зойкиной квартире» Лика Рулла заявила «Газете.Ru», что постановка полюбилась зрителям и уже стала «классикой».

«Я не понимаю, чем руководствуется Сергей Васильевич [Женовач]. Наверное, у него далеко идущие планы — и он как руководитель видит перспективу, — сказала Рулла. — Кроме как досады и разочарования, у меня нет никаких эмоций по этому поводу. Я очень жалею, что ведется такая политика театра».

Сам Женовач объяснил, что отказ от некоторых старых постановок — это нормальная политика театров, без которой невозможно развитие.

«Современник»

Московский театр «Современник» основан в 1956 году выпускниками Школы-студии МХАТ. С 1956 по 1970 год худруком театра был Олег Ефремов, а с 1972 по 2019-й — Галина Волчек. Под ее руководством «Современник» впервые гастролировал по США в 1978 году. В 1997-м он стал первым зарубежным театром, получившим престижную награду «Drama Desk Award». После смерти Волчек в декабре 2019 года худруком театра стал заслуженный деятель искусств России Виктор Рыжаков. Он вычеркнул из репертуара «Современника» некоторые постановки, включая «Шагает солнце по бульварам», в которой звучат композиции Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого и других. Летом 2020 года на закрытом сборе труппы актер Сергей Гармаш объявил, что уходит из театра. По его мнению, назначение Рыжакова худруком ведет к разрушению учреждения.

close 100% Сергей Пятаков/РИА «Новости»

«На сегодняшний день ситуация внутри труппы чудовищная. Сейчас на место авторитету пришел тоталитаризм: мнения могут быть разными, но правильное одно — мое. И это декларирует человек, еще ничего не сделавший в театре. Вернее, сделавший уже очень многое для его развала и уничтожения», — говорил Гармаш.

В августе 2020 года Рыжаков провел режиссерско-драматургическую лабораторию «Семь», призванную осмыслить художественное наследие «Современника». В проекте участвовали десять молодых режиссеров и столько же драматургов, которые встретились с экспертами и прошли несколько мастер-классов. Также в «Современнике» появилась лаборатория «Пора-театр», посвященная явлению инклюзии в современном театре. Кроме того, под руководством Рыжакова в театре вышел благотворительный спектакль «Мам, а кто это на фото?» молодого режиссера Филиппа Гуревича.

В интервью РИА Новости худрук заявил, что цели театра не сильно отличаются от того, что было заложено основателями: «Про что мы сегодня, что же для нас самое главное, как говорить со зрителем, каким образом искренне отзываться на те или иные события нашей реальности».

Осенью 2021 года Рыжаков возмутил труппу предложением «рассмотреть возможность предлагать редко задействованным в постановках театра штатным актером выполнять административную работу в театре».

Театр на Таганке

close 100% Театральный режиссер, создатель и художественный руководитель Театра на Таганке Юрий Петрович Любимов во время репетиции спектакля «Живой» по повести русского писателя-прозаика Бориса Андреевича Можаева (1923-1996) «Из жизни Федора Кузькина» в театре на Таганке, 1968 год Анатолий Гаранин/РИА Новости

В 1964 году актер и педагог Юрий Любимов преобразовал основанный в 1946 году Московский театр драмы и комедии в Театр на Таганке. Режиссер привел в труппу своих учеников и говорил kp.ru, что к его приходу «состояние театра было ужасное».

«Публика на спектакли совсем не ходила. Я тогда поставил условие: закрываю старый репертуар и открываю новый. И, главное, я прихожу со своими ребятами», — вспоминал Любимов.

Репертуар обновленного театра отражал эстетику Бертольта Брехта, Евгения Вахтангова, Всеволода Мейерхольда и Константина Станиславского — их портреты Любимов повесил в фойе учреждения. Театр обходился без занавеса и с минимумом декораций, в спектаклях применялись пантомима, теневой театр, музыка. Сначала в постановках активно использовались стихотворения («Товарищ, верь…» по Александру Пушкину, «Послушайте!» по Владимиру Маяковскому, «Антимиры» по Андрею Вознесенскому), а затем — проза («Мать» Максима Горького, «Что делать?» Николая Чернышевского, «…А зори здесь тихие» Бориса Васильева, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и другие).

Ближе к 1980-м Любимова признали диссидентом из-за острых и откровенных постановок. Государством были запрещены спектакли «Борис Годунов», «Владимир Высоцкий» и другие. В 1983-м во время гастролей за границей Любимов раскритиковал жизнь в СССР и не вернулся — его лишили гражданства. Место худрука Театра на Таганке занял Анатолий Эфрос. Он ставил сильные спектакли (особенное признание получила постановка «У войны не женское лицо» по пьесе Светланы Алексиевич), но не смог найти общий язык с актерами. Некоторые «шестидесятники» были оскорблены нарушением принципа единения и объявили худруку бойкот.

В 1987 году Эфрос умер, и его место занял Николай Губенко. За несколько лет он добился возвращения гражданства Любимову и дал ему должность режиссера в театре. Но вскоре у них возник конфликт из-за разных взглядов на будущее, и труппа разделилась на две части. Губенко основал «Содружество актеров Таганки», которое разместилось в новом здании, а Любимов остался в старом.

close 100% Художественный руководитель театра Николай Губенко на закрытии 25-го сезона в театре «Содружество актеров Таганки» в Москве, 2018 год Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Один из последних громких конфликтов в Театре на Таганке произошел в 2010 году, когда Любимов предложил актерам перейти на контрактные отношения. Он не выдержал разногласий с труппой и оставил пост — худруком стал Валерий Золотухин. При поддержке департамента культуры он снял с репертуара многие спектакли Любимова. В 2013-м Золотухин ушел из театра по состоянию здоровья и вскоре умер, а его место занял Владимир Флейшер.

В 2014 году сенатор Олег Пантелеев в выступлении в Совете Федерации заявил, что Флейшер провел документальный фестиваль «Майдан», среди зрителей которого были люди с символикой украинской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России). За это худрука обвинили в пропаганде аморального образа жизни и отсутствии патриотизма. В ответ Флейшер представил программу постановок, согласно которой в это время в театре проходили другие мероприятия.

В 2015 году директором театра стала Ирина Апексимова. Она создала лабораторию «Открытая репетиция», в рамках которой режиссеры приходили с собственными материалами, распределяли роли между актерами, и после нескольких репетиций представляли постановки на суд зрителей. Таким образом репертуар театра пополнился несколькими новыми спектаклями. А 9 октября этого года расколовшийся в 1993 году театр вновь стал единым. Часть здания, где играли члены «Содружества актеров Таганки», теперь будет называться Новой сценой.

«Гоголь-центр»

close 100% Режиссер Кирилл Серебренников Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Само появление театра «Гоголь-центр» началось со скандала. В 2012 году режиссер Кирилл Серебренников стал художественным руководителем Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя и объявил о планах превратить его в «Гоголь-центр». Труппа театра выступила против назначения Серебренникова худруком без конкурса и программы. Также актеры раскритиковали его за отказ от системы Станиславского и отсутствие диалога с подчиненными. В конце сентября они вышли на согласованный митинг у памятника Гоголю в Москве.

Протестующие выступили против расформирования театра, а также заявили, что руководство предлагает им уволиться без причины. Тем не менее уже в октябре МДТ им. Гоголя был закрыт, и вместо него власти Москвы создали «Гоголь-центр».

Резидентами учреждения стали студия «SounDrama», «Седьмая студия», компания современного танца «Диалог Данс» и некоторые актеры из труппы расформированного театра. В репертуар театрального центра вошли десятки спектаклей, включая «Декамерон», «Петровы в гриппе и вокруг него», «Мертвые души» и «Гамлет».

Спектакли театра неоднократно становились предметами общественной критики — например, содержание «Отморозков» по повести Прилепина «Санькя» называли «разлагающим и экстремистским». Из-за «проверок на предмет педофилии» был отменен спектакль «Человек-подушка».

За несколько лет скандалы утихли, и театр благополучно существовал до нового потрясения, которое произошло в мае 2017 года. Тогда Серебренникова и «Седьмую студию» обвинили в хищении государственных средств в размере более 200 млн рублей. Режиссер утверждал, что эти средства использовались для реализации проекта «Платформа», направленного на популяризацию современного искусства. Почти два года Серебренников и другие фигуранты дела находились под домашним арестом — 8 апреля 2019-го их отпустили под подписку о невыезде. Сразу после освобождения режиссер вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра». Через год Серебренникова признали виновным в хищении около 129 млн рублей и приговорили к трем годам условного срока. В феврале 2021-го на посту худрука «Гоголь-центра» его заменил Алексей Агранович.

Театр Олега Табакова

close 100% Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В 1977 году режиссер и актер Олег Табаков получил в управление бывший угольный склад по адресу улица Чаплыгина, 1а и вместе со студентами отремонтировал это помещение для студии. Через год там сыграли первый спектакль по пьесе Алексея Казанцева «С весной я вернусь к тебе» в постановке Валерия Фокина. Театр набирал популярность и получил неофициальные названия «Подвал», «Подвальный театр» и «Табакерка». На какое-то время труппа распалась, а в 1986 году замминистра культуры подписал приказ о создании театра-студии под руководством Табакова.

После многолетних споров строительство помещения для театра на Сухаревской площади началось в 2007 году и завершилось в 2016-м. Через два года Табаков скончался, и на смену ему пришел Владимир Машков. В первую очередь он предложил сократить название Московского театр-студии под руководством Олега Табакова до «Театра Олега Табакова». Некоторых артистов Машков перевел на новую форму контракта, которая подразумевает сотрудничество на основании единовременной оплаты за выход к зрителям.

close 100% Художественный руководитель Театра Олега Табакова, актер Владимир Машков на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра «Современник» Галиной Волчек Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Сын Табакова Павел признался, что ему стало некомфортно в театре, и он принял решение покинуть труппу. По словам актера, которому сейчас 26 лет, однажды его включили в спектакль без предупреждения.

В 2020 году вдова Табакова Марина Зудина заявила, что Машков не дает ей новых ролей. По словам 55-летней актрисы, режиссер «платит ей, чтобы она не выходила на сцену и просто тихо сидела». Народная артистка России призналась, что выходит на сцену 5-6 раз в год со старыми спектаклями, а в новых постановках ей не доверили ни одной роли.

«Мне никогда не обидно, меня не надо жалеть, потому что я достаточно сильный человек», — сказала Зудина в шоу НТВ «Секрет на миллион».

Слухи об увольнении из «Табакерки» она опровергла в комментариях к своему посту в Instagram.

Театр сатиры

close 100% Александр Ширвиндт Илья Питалев/РИА «Новости»

Александр Ширвиндт возглавлял Театр сатиры на протяжении 20 лет, но в конце сентября 2021 года неожиданно объявил о своем уходе с поста худрука. 87-летний актер объяснил свое решение тем, что «возраст берет свое». При этом в самой администрации театра «Газете.Ru» не смогли ответить на вопрос о преемнике. Директор учреждения Мамед Агаев вовсе заявил, что «не в курсе» ухода Ширвиндта с поста.

Впервые Ширвиндт сообщил о том, что покидает должность худрука еще в 2020 году. По данным СМИ, на замену режиссеру должен был прийти Сергей Газаров (ныне худрук театра «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна»). Однако вскоре в самом Театре сатиры заявили, что Ширвиндта удалось «уговорить» остаться.

Теперь же прогнозы сбылись: 8 октября худруком Театра сатиры был назначен Газаров. Он будет будет совмещать руководство обоими театрами.