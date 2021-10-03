Главное из мира шоу-бизнеса за неделю

Воссоединение «Тату», которому хотят помешать, смерть супруги Прохора Шаляпина, прекращение опеки Бритни Спирс со стороны ее отца, последние приготовления Клима Шипенко и Юлии Пересильд перед полетом в космос, а также фильм по мотивам «Орла и решки»: «Газета.Ru» рассказывает о главных новостях кино, музыки и шоу-бизнеса за прошедшую неделю.

«Тату» снова вместе

Лена Катина сообщила в Instagram о воссоединении дуэта с Юлией Волковой — это произойдет в рамках трибьюта в 2022 году, спустя восемь лет после последнего совместного выступления «Тату».

«Официальный трибьют «Тату» — весна 2022 года, где примем участие мы с Юлей», — объявила певица, также анонсировав грядущий релиз сериала о группе. Впоследствии Волкова подтвердила слова Катиной.

При этом автор песен коллектива Сергей Галоян заявил, что запрещает вокалисткам исполнять написанные им хиты «Нас не догонят», «Я сошла с ума», «Я твоя не первая», «30 минут» и «Мальчик-гей». Согласно экс-продюсеру «Тату», права на композиции до сих пор принадлежат ему, поэтому в случае их исполнения на публичных площадках он будет обращаться в суд.

Известно, что в ноябре 2021 года должен пройти другой трибьют-концерт «Тату», как раз согласованный с Галояном: в нем примут участие Cream Soda, «Нервы», «Винтаж», Лариса Долина и другие артисты, но не участницы культовой группы. Сама Катина ранее выступала против данного мероприятия.

Смерть канадской супруги Прохорона Шаляпина

Жена российского певца Прохора Шаляпина — 42-летняя канадская бизнесвумен Татьяна Клаудиа Девис — скончалась спустя два месяца после бракосочетания. Она умерла в одной из американских клиник, куда ее госпитализировали с коронавирусом.

Сам артист признается, что до последнего верил в выздоровление супруги. В то же время согласно другу Шаляпина, у вдовца не будет возможности полноценно проститься с женой, так как в США скончавшихся от COVID кремируют и хоронят в закрытых гробах, запрещая близким любые контакты с телом. Также друг певца сообщил, что перед женитьбой россиянин подписал брачный контракт — и пока не очень понятно, станет ли он наследником миллионного состояния покойной, которая была владелицей сети адвокатских контор.

Пара обвенчалась в Лас-Вегасе 31 июля 2021 года. Спустя три дня после празднества канадка заразилась коронавирусом, последние дни жизни она провела в состоянии комы на ИВЛ. Шаляпин в это время находился в Москве на съемках.

Сарик Андреасян снимет сериал по книге жертвы «скопинского маньяка»

Режиссер Сарик Андреасян создаст сериал, в основу которого лягут мемуары «Исповедь узницы подземелья» Екатерины Мартыновой — жертвы «скопинского маньяка». Постановщик рассказал «Газете.Ru», что в экранизации личность преступника будет обезличена:

«Это будет история о силе человека, о сильной женщине. Возможно, звучит не очень правильно, но это духоподъемная история о том, что всегда можно начать новую жизнь, что бы с вами ни произошло. И вы можете сохранить в себе надежду на будущее, даже пройдя такое», — уточнил Андреасян. Кинематографист также добавил, что Мартынова сама обратилась к нему с просьбой экранизировать книгу, объяснив свой выбор симпатией к его фильмам «Землетрясение» и «Непрощенный».

Согласно планам режиссера, сериал должен выйти следующей весной или летом — и будет состоять из четырех или шести серий. Мартынова выступит консультантом проекта, сам Андреасян пока не знает, займется ли постановкой экранизации или же ограничится ее продюсированием.

Ранее режиссер уже снимал про маньяков: в 2021 году он выпустил сериал «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

close 100% Екатерина Мартынова Кадр из видео/Осторожно: Собчак/YouTube

«Орел и решка» в кино

В сети появился трейлер полнометражного фильма «Орел и решка. Кино» по мотивам главного русскоязычного трэвел-шоу современности. Режиссером ленты выступил Вазген Каграманян, а одним из продюсеров — создательница оригинального проекта Нателла Крапивина.

По сюжету приключенческой комедии продюсер «Орла и решки» в исполнении Екатерины Варнавы планирует съемки нового эпизода в вымышленном восточном государстве Абдель-Акри – «одной из самых закрытых стран мира». На этот шаг она решается, чтобы подогреть интерес зрителей к телешоу, которое находится на грани закрытия. Ведущих сыграли Саша Бортич и Александр Молочников, а роль режиссера досталась комику Александру Гудкову.

Выход полнометражки приурочен к юбилею «Орла и решки», премьера состоится в 2022 году.

close 100% Кадр из трейлера фильма «Орел и решка. Кино» (2022) КиноПоискHD

Ларису Гузееву госпитализировали после обнаружения COVID-19

Вечером 26 сентября актрису и телеведущую Ларису Гузееву экстренно доставили в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке. На следующий день врачи выявили у нее коронавирус. Согласно СМИ, по прибытии в медучреждение Гузеева испытывала «сильный стресс» и жаловалась на плохое самочувствие. Врачи назначили ей консервативное лечение и дыхательную гимнастику, а также предложили переливание плазмы переболевшего коронавирусом донора, от которого актриса отказалась.

Впоследствии Гузеева опубликовала в соцсетях видео из больницы. «Берегите себя, не обнимайтесь, не целуйтесь со всеми по десять раз на дню. Потому что эта гадость, она именно так и передается», — обратилась она к подписчикам.

Уже 3 октября в прессе появилась информация об ухудшении состояния 62-летней артистки.

Бритни Спирс избавилась от многолетней опеки отца

29 сентября суд в Лос-Анджелесе прекратил опеку над певицей Бритни Спирс со стороны ее отца Джейми. Временные полномочия по опекунству были переданы ее бухгалтеру Джону Забелу. Окончательное решение касательно нового распорядителя делами артистки будет вынесено до конца этого года. Долгожданное событие сама исполнительница, которой в декабре исполнится 40 лет, отметила достаточно ярко — улетела вместе с возлюбленным на курорт и выложила оттуда серию обнаженных фотографий.

Певица попала под опеку родного отца еще в 2008-м — после нервного срыва. С тех финансами Бритни распоряжался именно ее родитель, также контролировавший концертную деятельность артистки, выпуск альбомов, продажу одежды и парфюмерии. Спирс долгое время пыталась отстранить отца от опеки, но удалось это только на фоне масштабной кампании #FreeBritney, запущенной ее фанатами и коллегами.

close 100% @britneyspears/Instagram

Последние приготовления на Байконуре

Актриса Юлия Пересильд поделилась фотографиями с Байконура за два дня до полета в космос. Она рассказала подписчикам, что в воскресенье, 3 октября, состоялась финальная читка и разбор сценария фильма «Вызов» перед отлетом к МКС.

«Следующая читка уже будет в космосе. Мы довольны. И готовы. Хотя, конечно, волнуемся. Поэтому все время друг друга поддерживаем. Такого опыта ни у кого еще не было. Первооткрывателями быть всегда трудно, страшно, но очень интересно! Ждем встречи с волнующим новым пространством. Летим туда с открытыми сердцами. И мечтаем, чтобы космос тоже нас принял», — написала актриса.

На Международную космическую станцию Пересильд и режиссер проекта Клим Шипенко отправятся на корабле «Союз МС-19» уже 5 октября — вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. На Землю они должны вернуться 17 октября.