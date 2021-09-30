Рецензия на фильм «Веном 2» с Томом Харди и Вуди Харрельсоном

В российский прокат выходит «Веном 2» — сиквел супергеройского боевика 2018 года про одного из главных врагов Человека-паука. На этот раз журналист Эдди Брок, в чьем теле живет инопланетный симбиот, должен сразиться с другим кровожадным пришельцем — Карнажем, захватившим организм серийного убийцы. В ленте снялись Том Харди, Вуди Харрельсон и Наоми Харрис, а режиссером выступил постановщик «Маугли» Энди Серкис. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков считает, что продолжение «Венома» так и не смогло исправить ошибок оригинала — и получилось даже несуразнее предшественника.

Через год после того, как в теле журналиста-расследователя Эдди Брока (Том Харди) поселилась кровожадная инопланетная жижа по кличке Веном и обеспечила себе статус единственного симбиота на Земле, в Сан-Франциско снова становится неспокойно. Герой публикаций Брока, серийный убийца Клетус Кэседи (Вуди Харрельсон) сбегает из тюрьмы в процессе несостоявшейся казни, но не один, а с отпрыском Венома в организме — Карнажем. Кэседи намерен вызволить из заточения свою столь же опасную возлюбленную Фрэнсис «Визг» Баррисон (Наоми Харрис) и отомстить супергеройствующему репортеру, а Карнаж — по не вполне понятным причинам — жаждет уничтожить своего прародителя. Чтобы дать отпор сразу нескольким врагам, Эдди и Веному придется уладить свои разногласия и найти общий язык.

close 100% Кадр из фильма «Веном 2», 2021 год Marvel Entertainment

«Как в рамках семейного рейтинга собираются снимать продолжение, в котором будет фигурировать сам Карнаж (один из самых кровавых «марвеловских» злодеев), невозможно даже представить». Такими словами заканчивалась наша рецензия на первую часть «Венома» — несуразного фильма, погубленного, да, возрастным цензом PG-13, но даже в большей степени небрежным и ленивым, а местами возмутительно глупым сценарием. Сиквел супергеройского блокбастера с годовым опозданием добрался теперь до экранов, и, кажется, можно было бы не писать по этому поводу новый текст, а просто переопубликовать старый с отредактированным заголовком.

«Веном 2» (оригинальный подзагодовок «Да будет Карнаж», видимо, встревожил российских прокатчиков) страдает ровно от тех же проблем, что и его предшественник. Картину не спасает ни приход в режиссерское кресло Энди Серкиса («Маугли»), ни обстоятельная вовлеченность Харди в работу над историей. Это по-прежнему бестолковое, в общем, кино: герои то ли остервенело, то ли осоловело артикулируют свою мотивацию (менее туманной она не становится), отпускают тоскливые хохмы и продираются через сюжетные костыли. Только чтобы ненадолго — с заметным облегчением — нырнуть в симпатично нарисованные экшен-сцены, которые разбавляют неловкую комедию про склочную семейную парочку (в прошлый раз зрителям якобы понравилась химия между Броком и Веномом; получайте). Также по-прежнему актуален вопрос, зачем нужна подобная дорогущая белиберда, если есть почти бесплатный «Апгрейд» Ли Уоннелла. (Белиберды тем временем целых две, а про обещанный сериал — продолжение «Апгрейда» подозрительно давно нет вестей.)

close 100% Кадр из фильма «Веном 2», 2021 год Marvel Entertainment

Удивительно, впрочем, другое. Второй «Веном» не только пересчитывает носом грабли первого, но еще зачем-то набивает дополнительные шишки, следуя по не самым очевидным стопам третьего «Человека-паука» Сэма Рэйми (при этом тут нет, к сожалению, ничего мало-мальски похожего на грандиозный танец Тоби Магуайра). Здесь тоже оперируют два с половиной злодея (три, если разграничивать Кэседи и Карнажа), с огромным трудом влезающие в полуторачасовой фильм, тоже не просто так звенят церковные колокола, тоже под занавес похищается дама сердца, сужаясь до статуса приманки.

Под давлением этих обстоятельств фокусировать взгляд на одном Харди, который вроде бы всегда выступает некоторой отрадой, становится непросто. На Харрельсона его (взгляд) переводить без толку — там изначально предполагался оммаж самому себе из «Прирожденных убийц»; собственно, он и получился; собственно, в Москве через пару недель «Убийц» планируют показывать на большом экране. Харрис же преступно мало — настолько, что в целом не очень ясно, зачем она тут есть (не разберешь даже, хвалить авторов за профеминизм или ругать за мизогинию; в смысле, ее суперсила — это голос сильной женщины или визг так называемой «истерички»?).

close 100% Кадр из фильма «Веном 2», 2021 год Marvel Entertainment

Из проблесков — прекрасная мид-кредитс-сцена, однако это удача больше не творческая, а, так скажем, дипломатическая. Еще в самом конце титров звучит трек великой группы Czarface, но досиживать до него бессмысленно, поскольку второй сцены нет.

С таким набором — и учитывая особенности пандемийного проката, дальнейшие перспективы «Венома» кажутся несколько смутными. Харди, впрочем, авансом подписался на третью часть и явно намерен лоббировать, так что в известной степени даже любопытно, насколько более беззубым может выйти кино про одного из самых зубастых персонажей комиксов.