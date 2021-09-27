AC/DC, людское месиво и драки с милицией: участники — о фестивале «Монстры рока»

28 сентября 1991 года — спустя месяц после августовского путча — на территории Тушинского аэродрома в Москве прошел международный фестиваль «Монстры рока». Хедлайнерами стали культовые группы Metallica и AC/DC, послушать их пришли сотни тысяч россиян. В 30-летнюю годовщину фестиваля воспоминаниями с «Газетой.Ru» поделились организатор «Монстров рока» Артемий Троицкий, музыкант Сергей «Паук» Троицкий и зритель Роман Дианов.

Сергей «Паук» Троицкий, лидер «Коррозии металла», зритель фестиваля

«Конец 80-х годов, предшествовавший развалу СССР и началу ельцинской эпохи, ознаменовался различными как историческими, так и культурными событиями. Тогда была небывалая свобода: последние два года при Горбачеве можно было издавать какие угодно газеты, выпускать любые передачи и проводить любые концерты. У российских исполнителей — например, Гребенщикова — появилась возможность выпускать пластинки за границей, а в Москве — проводить масштабные рок-концерты. Естественно, тяжелый рок тогда был дичайше популярен: это было главное мейнстримовое направление.

В августе 1991 года Центр Стаса Намина выступил с грандиозной инициативой — организовать «Рок на баррикадах» (концерт с участием «Машины времени», «Алисы» и других звезд, прошедший возле Белого дома — «Газета.Ru»), который вскоре и переломил ход противостояния путчистов и фанатов демократии.

А уже в сентябре, когда власть демократического правительства застолбилась, нужен был всенародный праздник. Не как сейчас, когда зрители по струнке ходят в «Олимпийском», а народное действо, чтобы люди могли дико угореть. И Тушинский аэродром со вместимостью в миллион человек оказался удобным местом для народных гуляний.

Идея организовать рок-концерт прозвучала где-то в первых числах сентября. И так совпало, что именно тогда в Будапеште завершался тур Metallica, AC/DC и Pantera. В итоге Борис Зосимов (организатор «Монстров рока» — «Газета.Ru») предложил им устроить грандиозный фестиваль в Москве. Для западных музыкантов выступить после путча в Москве, некогда большевистской столице мирового зла, было в кайф. И они согласились.

Организаторы поставили в чистое поле аппаратуру невиданной мощи — с 1991 года в России не было ни одного концерта с таким количеством аппаратуры, которая была привезена на Тушинский фестиваль. Они хотели, чтобы музыка была слышна четко и громко на расстоянии в несколько километров: людям из рок-музыкальной богемной тусовки было трудно находится в ВИП-зоне — от громкости звука реально тошнило.

Естественно, никаких турникетов при входе на фестиваль не было: запустили 300 тыс. человек и несколько дивизий солдат [для охраны]. Соответственно, там творилось полное месиво и ад, современный человек не может себе этого представить. И публика, и солдаты были брошены в кромешный ад. Как хотят, так пусть и разбираются — но обошлось без жертв.

Драк там никаких не могло быть. Хотя бы по той причине, что на фестивале, по сути, не продавался алкоголь. Бейджи для ВИП-зоны, где можно было купить спиртное, имели только известные люди и рок-музыканты. Обычные же зрители физически не могли выбраться из толпы, чтобы сходить за какой-то выпивкой. Потому что некоторые зоны перед сценой были оцеплены канатами, и когда начиналась новая песня, со сцены шел такой шквал под давлением музыки, что сметал первые 5 тыс. человек — они ударялись о вторую шеренгу, звук возвращался назад и уже долбил другую толпу. Люди сталкивались в громадном месиве.

С российской стороны на фестивале выступала группа «Э.С.Т.» из менеджмента Зосимова, а технической организацией занимался Юрий Айзеншпис. Имели отношение к организационным моментам и байкеры из «Ночных волков» Хирурга (Александр Залдостанов — «Газета.Ru»). Это был концерт исторического масштаба — типа американского «Вудстока».

Организовать такое количество людей только с помощью рекламы и промоушена было невозможно. Реклама фестиваля длилась максимум две недели в формате небольших джинглов на телеканале 2x2. Тем не менее работало настолько сильное сарафанное радио, что приехали люди с Чукотки, из Магадана и Калининграда, со всего СССР.

Артемий Троицкий, музыкальный критик, соорганизатор фестиваля

В ходе фестиваля я все время находится за кулисами. И могу сказать, что ни там, ни в пространственной близи от сцены никаких драк не было. Единственную драку затеял я сам, когда наткнулся на нелюбимого тогда мной журналиста Диму Шавырина — уже покойного, к сожалению. Я был на него зол из-за фейковой информации, которую он про меня распускал. Увидев Шавырина, не удержался и отлупил как следует. Это была единственная драка на «Монстрах рока», которую я зафиксировал.

Конечно, на задворках мероприятиях могло что-то произойти, но у меня есть сильное сомнение и в этом. По простой причине — фестиваль прошел буквально через месяц после событий августа 1991 года, когда вся московская молодежь была солидарна и невероятно воодушевлена.

Все были горды друг другом, поэтому я не очень себе представляю, чтобы всего спустя месяц после всеобщего братания могли происходить какие-то драки. Думаю, драки если и были, то между молодежью и ментами. Менты там, к сожалению, тоже присутствовали в довольно больших количествах — с ними проблемы могли быть.

Я общался с участниками, но главным партнером с российской стороны был Борис Зосимов — наш крупный шоу-бизнесмен в то время. Помогал ему по чисто бюрократической части. Я тогда собирался организовывать другой концерт и вел переписку с артистами, включая U2 и Пола Маккартни. Правда, собрать эту компанию воедино не представилось возможным. Тем не менее под данный концерт у меня были все разрешения от Ельцина и другого большого начальства. У Зосимова же этих разрешений не было, поэтому я решил помочь ему. С артистами в задушевные беседы не вступал, но чтобы выпить и закусить — да, такое было.

Лайн-ап фестиваля впечатлял: там присутствовали как минимум две группы, известные всем любителям рока — всей шпане и гопоте Советского Союза. Речь про AC/DC и Metallica — ради них и приезжали издалека. Советский Союз в то время был гораздо более рок-н-ролльной страной, чем нынешняя Россия. Все главные артисты в основном были рокерами: «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Алиса», «Аквариум», «Браво» и так далее. То же самое можно сказать и про западные группы. Достаточно было пройти по городам и посмотреть, что написано на заборах — Depeche Mode, AC/DC. Это было роковое десятилетие. Все пошло в другую сторону только в 90-е.

При этом тогда все было намного свободнее и спокойнее по сравнению с нынешними реалиями. Люди могли поставить на Тушинском аэродроме палатки, жечь костры и прочее — это было в порядке вещей.

Если бы сейчас — или даже 10-15 лет назад — проходило такого рода мероприятие, все бы было иначе: людей бы не пускали, мероприятие не было бы бесплатным, милиции было бы в разы больше. Тогда было очень счастливое и свободное время.

Роман Дианов, зритель фестиваля

На фестиваль мы с друзьями поехали на первой электричке из Орехово-Зуево, но решили выйти во Фрязево, чтобы встретиться с ногинскими металлюгами. Стоим на платформе, подъезжает их электричка — а из окон нам уже машут веселые патлатые металлисты. Зайдя в вагон, мы наблюдали такую ситуацию: кто-то спит на полках багажа, кто-то выпивает, и сигаретный дым стоит коромыслом. В общем, поехали ребята на AC/DC.

Помню, как спускались потом в метро, прыгая через турникеты — тогда даже эскалатор остановили. Видимо, чтобы всех успокоить. До Тушина добрались утром. Народ потихоньку стекался, но кто-то уже давно там сидел и распивал.

В ожидании Pantera мы подошли к сцене, но не к самой фан-зоне — там, кажется, по пропускам было. Когда началось выступление, народ стал стягиваться и произошла давка.

Ситуация сразу вышла из-под контроля: милиция и молодые солдатики начали оттеснять толпу, а люди в ответ стали кидать бутылки, хотя до милиционеров они не долетали. Тогда даже организаторы выходили и призывали всех успокоится.

Помню, что конная милиция выбегала в толпу и била дубинками по головам. Люди пришли послушать, а тут.... Солдатики же вели себя нормально — кто-то из них слушал и фанател. Но менты, конечно, лютовали. Реагировали так жестко, потому что мы были неформалами.

Но мне в любом случае все понравилось. Концерт прошел на одном дыхании. Это было нереально, особенно ощущение, когда ты с юношества на партах рисовал «Metallica» и «AC/DC», а тут они приехали в Москву, да еще и бесплатно. Не верилось, что ты дышишь одним воздухом со звездами мирового масштаба.

Во время выступления Metallica я «поплыл» по толпе, а товарищу отдал свою сумку с едой и безалкогольными напитками. Перебрался таким образом на другую сторону, а мне мент говорит: «Ты куда? Здесь выход. Проваливай — или я тебя дубинкой». Пошел обратно, нашел своего друга, но сумки уже не было. Оказалось, он мне ее вслед передал.

Во время выступлений мы друг друга поднимали и смотрели на это людское море. В один момент стало страшно — когда парню в висок прилетела бутылка. Мы его после этого сразу отвели за ограждение ко врачам.

Думаю, жертвы и пострадавшие там были. Просто о них не говорили. Давка, бутылки... Фанаты в основном слушали музыку, но со стороны милиции было большое насилие.