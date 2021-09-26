В Сиднее умер основатель группы Status Quo Алан Ланкастер

Один из основателей, бас-гитарист, вокалист и автор песен британской группы Status Quo Алан Ланкастер скончался в Австралии на 73-м году жизни. Музыкант страдал рассеянным склерозом, упорно боролся с болезнью и до последнего выступал на сцене. Он умер у себя дома в Сиднее в окружении родных 25 сентября. О творческом пути и музыкальном наследии Ланкастера — в материале «Газеты.Ru».

Основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер умер 25 сентября в Сиднее. Басисту и вокалисту, автору песен британского коллектива было 72 года. О его смерти в своем Twitter сообщила звукозаписывающая компания Barrel and Squidger records, работавшая с музыкантом.

«C глубокой грустью сообщаем о том, что из жизни ушел легендарный Алан Ланкастер из Status Quo. Для нас было большой честью сотрудничать с ним в последние годы. Наши соболезнования его семье и друзьям», — говорится в сообщении.

It is with immense sadness that we share news of the passing of @Status_Quo legend Alan Lancaster. It was a great privilege for us to work with Alan in recent years. Our condolences go to his family and friends. RIP Nuff, sleep well #AlanLancaster #RIPNuff pic.twitter.com/aH86DfWZHo — Barrel And Squidger Records (@Chief_Squidger) September 26, 2021

В свою очередь, журналист Крейг Беннетт проинформировал, что Ланкастер скончался у себя дома в Сиднее в окружении родных. По его данным, музыкант страдал рассеянным склерозом — тяжелым аутоиммунным заболеванием, при котором могут возникать нарушения зрения, контроля над мышцами, чувства равновесия, а также разнообразные проблемы психики. Исполнитель упорно боролся с болезнью и до последнего выступал на сцене, хотя ему было трудно передвигаться самостоятельно, отметил Беннетт.

Добавим, что в декабре 2016 года умер гитарист Status Quo Рик Парфитт, ему было 68 лет. Группа была основана в 1962 году. Общий тираж проданных пластинок коллектива превышает 110 млн копий. По числу ставшими хитами альбомов она уступает лишь Rolling Stones.

Status Quo активно выступает до сих пор, но Ланкастер покинул ее еще в 1985 году после переезда в Австралию. Последний раз в составе группы он выступил 13 июля 1985-го на концерте Live Aid.

В 1999 году Ланкастер выпустил сольный альбом Life After Quo. В 2013-2014 годах музыкант принял участие в концертном туре оригинального состава основанной им группы.

Как появилась Status Quo

Алан Ланкастер родился 7 февраля 1949 года в Лондоне. В 1962 году вместе со школьным другом Фрэнсисом Росси они вошли в школьный оркестр — в основном, чтобы получить повод пропускать уроки. Вскоре дуэт организовал бит-группу: Фрэнсис — гитара, вокал, Алан — бас-гитара, вокал. Ансамбль, куда входили также органист и ударник, год репетировал в спальне Алана, после чего дал свой первый концерт в местном спортклубе.

Вскоре к ним присоединился Джон Коглан: так началась история Status Quo. Ланкастер выпустил с группой 17 альбомов, четыре из которых возглавили британские чарты.

Отношения в коллективе обострились после того, как Росси начал самостоятельно записывать альбом Status Quo без ведома остальных музыкантов и воспользовался авансом, предназначавшимся для всей группы. Ланкастера в составе группы заменил Джон Эдвардс, после чего начались юридические склоки, завершившиеся в январе 1987 года, когда дело было улажено вне суда. К этому времени Ланкастер уже жил в Сиднее и согласился передать свои права на название группы преемнику.

Творческий путь в Австралии

В Австралии музыкант вошел в состав группы The Party Boys, которая выпустила хит-альбом и сингл «He's Gonna Step On You Again», возглавивший местный хит-парад.

В 1988 году Ланкастер образовал The Bombers, в состав которой вошел и Коглан. The Bombers в ходе их австралийских гастролей сопровождали Cheap Trick (1988), Alice Cooper (1990) и Skid Row (1990). Группа подписала договор с A&M Records и получила самый большой контракт, когда-либо выдававшийся австралийскому коллективу в США, но осталась ни с чем после того, как A&M была продана Phonogram.

После распада The Bombers Ланкастер вместе с Джоном Брюстером (из The Angels) собрал ансамбль The Lancaster Brewster Band, затем — Alan Lancaster's Bombers - группу, которая провела гастроли по странам Скандинавии, но распалась в 1995 году.

Ланкастер написал основную музыкальную тему к фильму «Indecent Obsession» и спродюсировал альбом пианиста Роджера Вудварда, который в Австралии получил статус платинового.