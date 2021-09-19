Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю

Первое интервью МакSим после выхода из комы, отказ суда в смягчении приговора Михаилу Ефремову, прибытие команды фильма «Вызов» на космодром Байконур для съемок на МКС: «Газета.Ru» рассказывает о главных новостях кино, музыки и шоу-бизнеса за прошедшую неделю.

МакSим дала первое интервью после выписки

Певица МакSим (Марина Максимова), вышедшая из комы и оправившаяся от тяжелейшей пневмонии, впервые раскрыла подробности своей болезни. В интервью для YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, новости!» артистка сообщила, что во время медикаментозного сна дважды переживала остановку сердца. Она подробно рассказала о лечении, экстремальной потере веса, ощущении реальности во время комы и сомнительном отношении к вакцинации от коронавируса. Также на этой неделе Максимова опубликовала в Instagram несколько фотографий с детьми и собакой — чем невероятно обрадовала поклонников.

Ефремову отказали в смягчении приговора

Второй кассационный суд не стал удовлетворять жалобу Михаила Ефремова на приговор. В кассационной апелляции защита просила уменьшить срок заключения артиста или перевести его в колонию-поселение. Представители Ефремова на заседании также хотели добиться пересмотра дела, настаивая на том, что погибший водитель Сергей Захаров якобы не был пристегнут. Сам артист выступал в суде по видеосвязи из колонии. В свою очередь прокурор заявил на слушании, что Ефремов больше не способен приносить пользу обществу.

Космическая команда «Вызова» прибыла на Байконур

Режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров прибыли на космодром Байконур для подготовки к съемкам фильма «Вызов» в космосе. Они войдут в основной состав экипажа корабля «Союз МС-19», который 5 октября полетит к МКС. Об этом Шипенко рассказал в Instagram.

«Прилетели на Байконур! Впереди 2,5 недели карантина, подготовки и 5 октября взлет», — поделился режиссер.

Об этом также написала американская газета The New York Times. В ней говорится, что «Россия готова снять первый художественный фильм в космосе, опередив Голливуд».

Моргенштерну запретили въезд на Украину

Российский рэпер Алишер Моргенштерн снова стал невъездным на Украину. Изначально Киев внес артиста в черный список под фамилией Валеев, но позднее он взял девичью матери — Моргенштерн.

«Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицом — Моргенштерн Алишер Тагирович», — говорится в сообщении на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

Таким образом, планировавшиеся на осень 2021 года концерты в стране теперь точно не состоятся.

Начался 32-й «Кинотавр»

Российский кинофестиваль «Кинотавр» стартовал в Сочи. Он продлится с 18 до 25 сентября. По словам президента «Кинотавра» Александра Роднянского, из-за угрозы распространения коронавируса фестиваль второй год подряд проходит в формате делового форума.

«В 32-й раз в Сочи собираются кинематографисты, чтобы представить свои собственные вселенные, свои собственные миры, чтобы предъявить их профессиональному сообществу, от которого зависит судьба авторского кинематографа», — цитирует Роднянского ТАСС.

В этом году за победу в основной конкурсной программе поборются 15 российских фильмов — Герда» Натальи Кудряшовой, «На близком расстоянии» Григория Добрыгина, «Нуучча» Владимира Мункуева, «День мертвых» Виктора Рыжакова, «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова, «Портрет незнакомца» Сергея Осипьяна, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Владивосток» Антона Борматова, «Медея» Александра Зельдовича, «Море волнуется раз» Николая Хомерики, «Подельники» Евгения Григорьева, «Дунай» Любови Мульменко, «Ничья» Лены Ланских, «Молоко птицы» Евгения Марьяна, «Общага» Романа Васьянова.

Данила Козловский стал режиссером года по версии GQ

Актер и режиссер Данила Козловский 16 сентября стал «Режиссером года» по версии российской редакции журнала GQ. Он получил награду за фильм «Чернобыль» о трагедии на Чернобыльской АЭС. В этой категории также были номинированы Олег Трофим, Дмитрий Давыдов, Алвис Херманис и Илья Найшуллер. Победа Козловского удивила любителей кино. В частности, Telegram-канал «Антиглянец» напомнил, что «Никто» Найшуллера возглавил американский прокат, а «Майор Гром: Чумной доктор» Трофима сразу попал в топ стримингового сервиса Netflix.

Андрей Звягинцев в искусственной коме

Режиссер Андрей Звягинцев был подключен к аппарату ЭКМО во время лечения от последствий коронавируса в Германии. По информации The Bell, создатель «Левиафана» попал в клинику в крайне тяжелом состоянии с поражением легких более чем на 90%, после чего его ввели в медикаметнозный сон. О госпитализации режиссера с осложнениями после перенесенного коронавируса стало известно 12 сентября, хотя болезнь настигла постановщика еще в середине лета. Сейчас, как утверждают инсайдеры, Звягинцев уже отключен от аппаратов жизнеобеспечения, его готовятся выводить из искусственной комы.