Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Партия прямой демократии набирает 6,78% на выборах в заксобрание ЕАО 19:36
Олимпийский чемпион Кожевников высказался о пьяном арбитре: это позорище 19:28
МВД не зафиксировало серьезных проблем во время проведения выборов в Госдуму 19:27
Тело женщины нашли на белорусско-польской границе 19:21
Партия «Новые люди» набирает 12,48% на выборах в заксобрание... 19:12
Кардиолог назвала самые уязвимые для сердечно-сосудистых заболеваний категории людей 18:58
Врио главы Тувы лидирует на выборах губернатора 18:57
Стало известно, сколько Федерация бокса России заплатила призерам Токио-2020 18:55
Явка на онлайн-голосовании в Москве достигла 95% 18:45
«Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм» благодаря голу Роналду и... 18:41
Культура

Откровения МакSим, суд по Ефремову, Украина против Моргенштерна

Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Певица МакSим

Певица МакSим

Осторожно: Собчак/YouTube
Первое интервью МакSим после выхода из комы, отказ суда в смягчении приговора Михаилу Ефремову, прибытие команды фильма «Вызов» на космодром Байконур для съемок на МКС: «Газета.Ru» рассказывает о главных новостях кино, музыки и шоу-бизнеса за прошедшую неделю.

МакSим дала первое интервью после выписки

Певица МакSим (Марина Максимова), вышедшая из комы и оправившаяся от тяжелейшей пневмонии, впервые раскрыла подробности своей болезни. В интервью для YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, новости!» артистка сообщила, что во время медикаментозного сна дважды переживала остановку сердца. Она подробно рассказала о лечении, экстремальной потере веса, ощущении реальности во время комы и сомнительном отношении к вакцинации от коронавируса. Также на этой неделе Максимова опубликовала в Instagram несколько фотографий с детьми и собакой — чем невероятно обрадовала поклонников.

Ефремову отказали в смягчении приговора

Второй кассационный суд не стал удовлетворять жалобу Михаила Ефремова на приговор. В кассационной апелляции защита просила уменьшить срок заключения артиста или перевести его в колонию-поселение. Представители Ефремова на заседании также хотели добиться пересмотра дела, настаивая на том, что погибший водитель Сергей Захаров якобы не был пристегнут. Сам артист выступал в суде по видеосвязи из колонии. В свою очередь прокурор заявил на слушании, что Ефремов больше не способен приносить пользу обществу.

Космическая команда «Вызова» прибыла на Байконур

Режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров прибыли на космодром Байконур для подготовки к съемкам фильма «Вызов» в космосе. Они войдут в основной состав экипажа корабля «Союз МС-19», который 5 октября полетит к МКС. Об этом Шипенко рассказал в Instagram.

«Прилетели на Байконур! Впереди 2,5 недели карантина, подготовки и 5 октября взлет», — поделился режиссер.

Об этом также написала американская газета The New York Times. В ней говорится, что «Россия готова снять первый художественный фильм в космосе, опередив Голливуд».

Моргенштерну запретили въезд на Украину

Российский рэпер Алишер Моргенштерн снова стал невъездным на Украину. Изначально Киев внес артиста в черный список под фамилией Валеев, но позднее он взял девичью матери — Моргенштерн.

«Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицом — Моргенштерн Алишер Тагирович», — говорится в сообщении на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

Таким образом, планировавшиеся на осень 2021 года концерты в стране теперь точно не состоятся.

Начался 32-й «Кинотавр»

Российский кинофестиваль «Кинотавр» стартовал в Сочи. Он продлится с 18 до 25 сентября. По словам президента «Кинотавра» Александра Роднянского, из-за угрозы распространения коронавируса фестиваль второй год подряд проходит в формате делового форума.

«В 32-й раз в Сочи собираются кинематографисты, чтобы представить свои собственные вселенные, свои собственные миры, чтобы предъявить их профессиональному сообществу, от которого зависит судьба авторского кинематографа», — цитирует Роднянского ТАСС.

В этом году за победу в основной конкурсной программе поборются 15 российских фильмов — Герда» Натальи Кудряшовой, «На близком расстоянии» Григория Добрыгина, «Нуучча» Владимира Мункуева, «День мертвых» Виктора Рыжакова, «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова, «Портрет незнакомца» Сергея Осипьяна, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Владивосток» Антона Борматова, «Медея» Александра Зельдовича, «Море волнуется раз» Николая Хомерики, «Подельники» Евгения Григорьева, «Дунай» Любови Мульменко, «Ничья» Лены Ланских, «Молоко птицы» Евгения Марьяна, «Общага» Романа Васьянова.

Данила Козловский стал режиссером года по версии GQ

Актер и режиссер Данила Козловский 16 сентября стал «Режиссером года» по версии российской редакции журнала GQ. Он получил награду за фильм «Чернобыль» о трагедии на Чернобыльской АЭС. В этой категории также были номинированы Олег Трофим, Дмитрий Давыдов, Алвис Херманис и Илья Найшуллер. Победа Козловского удивила любителей кино. В частности, Telegram-канал «Антиглянец» напомнил, что «Никто» Найшуллера возглавил американский прокат, а «Майор Гром: Чумной доктор» Трофима сразу попал в топ стримингового сервиса Netflix.

Андрей Звягинцев в искусственной коме

Режиссер Андрей Звягинцев был подключен к аппарату ЭКМО во время лечения от последствий коронавируса в Германии. По информации The Bell, создатель «Левиафана» попал в клинику в крайне тяжелом состоянии с поражением легких более чем на 90%, после чего его ввели в медикаметнозный сон. О госпитализации режиссера с осложнениями после перенесенного коронавируса стало известно 12 сентября, хотя болезнь настигла постановщика еще в середине лета. Сейчас, как утверждают инсайдеры, Звягинцев уже отключен от аппаратов жизнеобеспечения, его готовятся выводить из искусственной комы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Выборы в России. LIVE
Главные новости финального дня голосования — 2021. Онлайн
«Обстрел Крыма сделает выдуманную Киевом войну реальной»
Зачем Украина проводит учения морской авиации на границах с Россией
«Такого сильного дождя не было 73 года»
Синоптики прогнозируют сильнейший ливень в Москве 20 сентября
В Китае оценили план Украины по минированию Черного моря
Макрон отменил визит в Берн из-за отказа Швейцарии от покупки французских истребителей
На Украине допустили размещение «Железного купола» на линии соприкосновения с Донбассом
В Роспотребнадзоре заявили, что штамма «мю» в России нет
Новости и материалы
Партия прямой демократии набирает 6,78% на выборах в заксобрание ЕАО
Олимпийский чемпион Кожевников высказался о пьяном арбитре: это позорище
МВД не зафиксировало серьезных проблем во время проведения выборов в Госдуму
Тело женщины нашли на белорусско-польской границе
Партия «Новые люди» набирает 12,48% на выборах в заксобрание Камчатки
Кардиолог назвала самые уязвимые для сердечно-сосудистых заболеваний категории людей
Врио главы Тувы лидирует на выборах губернатора
Стало известно, сколько Федерация бокса России заплатила призерам Токио-2020
Явка на онлайн-голосовании в Москве достигла 95%
«Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм» благодаря голу Роналду и отбитому пенальти Де Хеа на 90+5
Осужденный в России за шпионаж Пол Уилан заявил, что сотрудник колонии ударил его
Бывший кандидат на пост главного тренера сборной России возглавил команду Турции
В Совфеде оценили идею Памфиловой о каникулах в школах на время выборов
Лоза ответил на предложение монахини Васильевой послать интеллигенцию в шахты
Беременная женщина и подросток находились в рухнувшем в пропасть в Крыму автомобиле
Экс-адвоката Цымбалюк-Романовской избили в Подмосковье
В ЦИК предложили идею каникул в школах на время выборов
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» высказался о предстоящем матче ЦСКА — «Спартак»
Все новости
Робот-убийца «Моссада» против «отца иранской ядерной программы»
NYT нашла подтверждение наиболее фантастической версии убийства Фахризаде
Первый в истории «любительский» экипаж астронавтов вернулся на Землю
В РАН вспомнили басню Крылова после полета корабля Илона Маска
Как приготовить идеальный стейк
Шефы поделились секретами выбора и приготовления мяса
50 биткоинов за ребенка
Как Наташа Королева продавала свою яйцеклетку без ведома Тарзана
«Все больше маленьких детей попадают в больницу»
Врачи нескольких стран рассказали о новой эпидемии среди детей
«У меня Motorola ассоциируется с пейджерами»
Интервью главы Motorola в России — о дефиците, личном смартфоне и Мотороле из ДНР
Самые яркие образы на церемонии открытия «Кинотавра»
Оставьте хотя бы борщ: почему суповой набор может исчезнуть
Эксперты предупреждают, что «борщевой набор» устарел и нуждается в замене
У летучих мышей в Лаосе нашли три особенных коронавируса
Ученые заявили о новом доказательстве природного происхождения COVID-19
Борьба с «девчачьими пистолетами» и культура отмены по-китайски
Как власти Китая учат молодежь ценностям социализма перед XX съездом
Торговцы, промышленники и саудиты. Названы богатейшие семьи Земли
Bloomberg составил рейтинг 25 самых состоятельных династий мира
«Наши десантники прыгали с парашютом в Арктике. США на это не способны»
Зачем Россия усиливает военное присутствие в арктической зоне
ОЗУ, УФР, Русь-Украина, Укрусь: как политики предлагают переименовать Украину
Советник офиса Зеленского придумал очередное название для Украины
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях