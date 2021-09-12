Почему фанаты считают, что Тупак до сих пор жив

Легенда хип-хопа Тупак Шакур трагически ушел из жизни 13 сентября 1996 года. Рэпер скончался из-за внутреннего кровотечения после многочисленных огнестрельных ранений. Однако странные обстоятельства его гибели и тот факт, что убийцу до сих пор не нашли, породили множество конспирологических версий среди его поклонников. В годовщину смерти исполнителя «Газета.Ru» вспоминает самые безумные из них.

Согласно официальной версии, Тупак подвергся обстрелу вечером 7 сентября 1996 года после боксерского поединка Майка Тайсона и Брюса Селдона. В момент убийства рэпер находился в машине со своим менеджером Шугом Найтом. Вместе они направлялись в лос-анджелесский клуб, когда с ними поравнялся белый Cadillac, из окна которого выстрелили 14 раз.

Если раненому в голову Найту удалось выжить, то для рэпера пули оказались роковыми. Тупак был срочно доставлен в больницу, где его ввели в состояние искусственной комы. Несмотря на отчаянные попытки, врачам не удалось спасти рэпера, и 13 сентября 1996 года была констатирована его смерть. На следующий день тело Шакура кремировали. Тем не менее всплывшие позднее «детали» происшествия, а также комментарии участников событий заставили фанатов усомниться в смерти артиста.

Инсценировал собственную смерть

В ноябре 1996 года вышел посмертный альбом Тупака под псевдонимом Makaveli — «The Don Killuminati: The 7 Day Theory». Кроме намека на итальянского мыслителя эпохи Возрождения Никколо Макиавелли, который фальсифицировал свою смерть, чтобы скрыться от врагов, мистификацию усиливали числовые совпадения. Известно, что рэпер записал альбом за 7 дней, а 7 сентября он был застрелен на автомобиле BMW 7 серии. Кроме того, умер Тупак спустя ровно 7 месяцев после выхода пластинки «All Eyez On Me» («Все смотрят на меня»).

Ажиотаж от релиза посмертного альбома «The Don Killuminati: The 7 Day Theory» усиливала рекламная кампания: на билбордах висело предупреждение «Слушай очень внимательно». Обложку украшал распятый на кресте Иисус. Аналогичные «подсказки» фанаты находили в текстах песен, например, в сингле «Hail Mary». По сюжету Тупак буквально восставал из могилы, чтобы расправиться со своими врагами. В другой композиции — «Ain't Hard 2 Find» — артист прямым текстом говорит, что слухи о его смерти — фикция.

Скрывается на Кубе

Слух о том, что Тупак выжил и поселился где-то на островах Малайзии или Кубы, появился отчасти благодаря бывшему телохранителю музыканта. Майкл Найс в интервью Daily Star рассказал, что «Тупак действительно был серьезно ранен, но выжил». Причем он утверждал о наличии некоего видео, в котором рэпера переправляют на Барбадос, а затем на Кубу.

Поскольку родственники рэпера ранее состояли в леворадикальной организации «Черные Пантеры», семья артиста всегда находилась под прицелом спецслужб. Так, тетя музыканта после побега из тюрьмы получила политическое убежище в Гаване. Именно там, согласно поклонникам, Тупак, возможно, скрывается от ЦРУ. Кстати, рэпер и обладатель Пулитцеровской премии в области музыки Кендрик Ламар упомянул эту версию в своем треке «Element».

Масло в огонь также подлило видео с вечеринки на Кубе, где Тупак якобы танцует с Рианной. К разочарованию поклонников, оно оказалось фейком. Позднее в сети появились аналогичные «подделки» с рэпером, но уже в компании Бейонсе и 50 Cent.

«Никто не видел Тупака мертвым»

Одним из тех, кто поставил под сомнение факт смерти Тупака, стал сам Шуг Найт — главный свидетель происшествия. О том, что «никто не видел Тупака мертвым», он рассказал таблоиду TMZ, поддержав фанатскую версию, что артист жив и скрывается от публики.

«Человек, который, предположительно, кремировал Тупака… В общем, он получил около $3 млн. Лично от меня. Наличными. И знаете кое-что еще? Я никогда о нем больше не слышал и не видел его, так как он ушел от дел», — сообщил Найт.

Хотя слова менеджера Тупака произвели эффект на поклонников, друг рэпера Snoop Dogg в интервью телеведущему Стиву Харви назвал заявление «хорошим телешоу» и добавил, что рэпера уже давно нет в живых: «Мой кореш покоится с миром. Знаю, многие хотят его возвращения, потому что поклонники его любят, а само наследие перевешивает все доводы рассудка. Но поймите, если Всевышний «забирает», то он забирает «домой».

Странные похороны

События, которые произошли сразу после смерти Тупака, также были довольно противоречивыми. Во-первых, многих поклонников, желавших попрощаться с кумиром, насторожила поспешность похорон. Во-вторых, по данным крематория, рост артиста составил 1,8 метра, а вес — 97 кг, в то время как в водительском удостоверении указаны другие параметры — рост 1,6 метра, а вес — 75 кг. Это несоответствие вызвало предположение, что вместо Тупака мог быть кремирован другой человек. Причем сам сотрудник крематория, ответственный за процессию, якобы бесследно исчез.

Похороны Тупака породили еще одну легенду: участник группы Outlaw Immortalz Young Noble рассказывал, что после кремации они якобы употребили часть праха рэпера вместе с наркотическим веществом. Правдивы его слова или нет — неизвестно. Родственники Тупака сомневаются, что это случилось на самом деле.

«Иуда» заказал убийство

Среди сторонников, которые верят в смерть своего кумира, бытует своя версия событий. Одни считают виновником трагедии Шуга Найта, другие — жену менеджера, которая якобы планировала покушение на мужа, чтобы отнять его компанию, но заказчики убийства «промахнулись». Этой версии придерживаются авторы документального фильма «Tupac Assassination III: Battle For Compton».

Кроме того, некоторые фанаты сочли подозрительным, что Тупак, который был одержим безопасностью и часто носил бронежилет, не надел его 7 сентября в день обстрела. Не менее странным поклонники считают тот факт, что рэпер в последнюю минуту якобы попросил своего телохранителя и девушку пересесть в отдельную машину. На основании этого появилась версия о том, что убийство заказал Шуг Найт, посчитавший, что артист намерен покинуть лейбл Death Row Records. Поклонники также обратили внимание на то, что в посмертном альбоме Тупака среди участников проекта не был упомянут его менеджер. В связи с этим фанаты сочли Найта «Иудой», поскольку на обложке пластинки был изображен распятый Христос.

В убийстве Тупака также подозревали его племянника Орландо Андерсона, который якобы застрелил дядю из-за ссоры. Об этом, в частности, утверждал рэпер Keefe D (Кит Дэвис) в документальном фильме Netflix «Нераскрытое дело». По его словам, родственники были причастны к враждующим группировкам. По другой теории, убийство Шакура было местью банды Crips. Несмотря на такое количество домыслов, спустя 25 лет убийцы рэпера так и не были официально найдены.