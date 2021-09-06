«Неутомимый смельчак и волшебник слова»: умер Жан-Поль Бельмондо

На 89-м году жизни скончался культовый французский актер Жан-Поль Бельмондо. Причина смерти на данный момент неизвестна. В интервью «Газете.Ru» народный артист России Александр Клюквин, дублировавший Бельмондо для отечественной аудитории, объяснил, почему актера столь сильно любили зрители.

Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября, ему было 88 лет. Как сообщил французским СМИ адвокат артиста, Бельмондо умер у себя дома в Париже. «Он был очень уставшим какое-то время. Скончался спокойно», — добавил представитель.

Соболезнования в связи со смертью артиста выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Он навсегда останется великолепным. Жан-Поль Бельмондо являлся национальным достоянием. Он был веселым и с громким голосом, его окружал смех. Неутомимый смельчак и волшебник слова. В нем мы все нашли себя,» — написал политик в Twitter.

В свою очередь народный артист России Александр Клюквин, неоднократно озвучивавший Бельмондо в русском дубляже, рассказал «Газете.Ru» о качествах актера, за которые его обожали во всем мире.

«Это был один из самых лучших и великих актеров. Его смерть... Конечно, это нормально, все когда-нибудь умрут. Но очень жаль. Ушла большая эпоха — не только французского, но и мирового кино, — отметил Клюквин. — Он был весел, мужественен, интересен, обаятелен, красив. По этой причине его и любил весь мир. Для меня озвучивание Бельмондо — честь».

На счету французского артиста более 100 ролей в кино и театре. Зрителям он известен по участии в лентах «Ас из Асов», «Чудовище», «Великолепный», «Профессионал», «На последнем дыхании», «Человек из Рио» и других.

close Кадр из фильма «Чочара» (1960) Кадр из фильм «На последнем дыхании» (1960) Кадр из фильма «Безумный Пьеро» (1965) Французский актер Жан-Поль Бельмондо с солистами цыганского ансамбля в гостинице «Советская» во время визита в Москву, 1989 год Полную галерею можно посмореть

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Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в парижской коммуне Нейн-сюр-Сен — в семье известного скульптора Поля Бельмондо. Будучи школьником, он профессионально занимался боксом, но впоследствии решил, что дело его жизни — актерство. Окончив Консерваторию драматических искусств, Бельмондо начал выступать на театральной сцене.

На экране актер дебютировал в 1956 году — в короткометражке «Мольер». Правда, все сцены с ним так и не вошли в финальный монтаж ленты.

Популярность к Бельмондо пришла после выхода картин «Будь красива и помалкивай» и «На последнем дыхании». В первой из них он снялся вместе с другим великим артистом-соотечественником — Аленом Делоном. Вторая же превратила Бельмондо в культовую фигуру французского кинематографа «новой волны» — зрителей восхитил воплощенный им образ бунтаря Мишеля Пуаккара.

По ходу карьеры артист снимался у многих французских режиссеров. В частности, Жан-Люка Годара, Луи Маля, Клода Шаброля и других. Популярностью также пользовались боевики с Бельмондо в главных ролях — «Великолепный» Филиппа де Брока, «Чудовище» Клода Зиди и «Профессионал» Жоржа Лотнера.

Долгое время он был самым коммерчески успешным актером Франции, а его сумасшедшая популярность привела к появлению термина «бельмондизм» — любовь к исполненным им в кино образам.

В 1989 году Бельмондо удостоили премии «Сезар» за роль в фильме «Баловень судьбы» Клода Лелуша. Однако он отказался он награды, так как скульптор статуэтки однажды нелестно высказался о его отце. Кроме того, Бельмондо являлся обладателем «Почетной Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и венецианского «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф. В 2019 году актер также был удостоен французского ордена Почетного легиона.

В советском дубляже персонажи Бельмондо преимущественно говорили голосом народного артиста РСФСР Николая Караченцова.

Сам артист приезжал в СССР и Россию, где его так любили, всего два раза: в 1984 и 2013 годах. Но говорил в интервью, что очень гордится популярностью среди россиян.