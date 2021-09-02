«Подростковые истории любви никогда не устареют»

В российский прокат выходит триквел мелодрамы «После» о взрослении и любви двух непохожих друг на друга тинейджеров. В интервью «Газете.Ru» звезды фильма Хиро Файнс-Тиффин и Джозефина Лэнгфорд рассказали о схожести со своими героями, их отношениях, опасениях стать актером одной роли, а также актуальности подростковых историй любви.

— Хиро и Джозефина, это уже третий раз, когда вы играете Хардина и Тессу. Какие эмоции и опыт вы получили во время съемок новой части «После»?

Хиро Файнс-Тиффин: Я был очень счастлив сыграть Хардина снова, все эти эмоции… Очень благодарен, что мы смогли вместе поработать над продолжением истории.

Джозефина Лэнгфорд: Я бы сказала то же самое, что и Хиро. Очень счастлива и благодарна возможности сыграть героиню, которая так понравилась людям. Думаю, в этот раз самым сложным испытанием для меня стала погода. Во время съемок было очень холодно, а мы были одеты не по сезону.

— Насколько вы настоящие отличаетесь от своих героев? Есть ли у вас что-то общее?

Хиро: Да, думаю, у нас есть нечто общее. Мы с Хардином верны тем, кого любим. Если нам кто-то нравится, мы заботимся о нем и боремся за наше счастье. Еще у нас есть общая страсть к писательству. Но если говорить о различиях, то я более рациональный человек, нежели мой герой, которому присущи опрометчивость и спонтанность. Эти качества доставляют Хардину много проблем. Для меня же более характерно анализировать свои чувства, а уже потом их выражать.

close 100% Кадр из фильма «После.Глава 3» (2021) CalMaple Media

Джозефина: Я бы сказала, что нас с Тессой сближает любопытство к жизни и желание все познать. Главное же отличие между нами в том, что мне несвойственно ее умение прощать.

— Фильм делали уже после начала пандемии коронавируса, и на момент съемок вы оказались в вынужденной изоляции. Чем тогда себя занимали?

Джозефина: Мы играли в разные настольные игры, а по ночам выбирались погулять в парк, где просто сидели и много разговаривали. В общем, старались всячески занять себя хоть чем-нибудь.

— «После» иногда сравнивают с «Сумерками», звезды которых долго не могли избавиться от образов, воплощенных ими в вампирской саге. Не боитесь ли, что и с вами может произойти что-то подобное?

Джозефина: Не беспокоюсь о том, что меня будут воспринимать по какой-то определенной роли. На самом деле, я только рада, если меня будут ассоциировать с моей героиней.

Хиро: Абсолютно уверен, что, оглядываясь назад — в начало своей карьеры, я буду думать: «Как же мне повезло воплотить этого героя на экране столько раз».

— Джозефина, по сюжету твоя героиня планирует переехать в Сиэтл ради карьеры своей мечты. Можешь вспомнить момент, когда ты приняла решение, поменявшее твою жизнь?

Джозефина: Довольно часто нашу жизнь меняют незначительные вещи, о которых ты даже не задумываешься. То есть именно крохотные шаги могут полностью изменить траекторию жизни. Но если называть конкретный эпизод, то, пожалуй, это будет тот момент, когда я согласилась принять участие в съемках «После». Это стало решением, изменившим мою жизнь.

close 100% Кадр из фильма «После.Глава 3» (2021) CalMaple Media

— Был ли на съемках какой-то смешной эпизод, который вам наиболее запомнился?

Хиро: Над нами время от времени пролетал дрон. Мы все время гадали — дрон снимает рекламный промо-ролик для сайта отеля, или же это какой-то смышленый поклонник пытается разведать, что там у нас происходит на 24-м этаже. Было волнительно (смеется).

Джозефина: У нас случались пранки, в которые были вовлечены все актеры на съемках. Причем иногда мы заходили настолько далеко, что нам в итоге пришлось прекратить их. Хотя изначально это было смешно.

— В чем вы видите секрет успеха «После»? И чем вас самих привлекла эта франшиза?

Хиро: Подростковые истории любви никогда не устареют. Подобные сюжеты неотделимы от нашей жизни, потому что взросление — ее важная часть. Лично меня книга Анны Тодд (автор серии бестселлеров «После» — «Газета.Ru») покорила проработанными персонажами. Но в особенности — тем, что в произведении автор не избегала описания секса или ссор. Ведь это неотъемлемая часть отношений. Думаю, в этом и заключается секрет ее успеха.

Джозефина: Я согласилась сниматься в фильме по многим причинам. Это прекрасная история о любви и взрослении юной девушки, познающей свою сексуальность. Я мгновенно ощутила связь со своей героиней. И мне повезло воплотить ее историю в жизнь. Думаю, это хороший знак, когда ты становишься настолько одержим своим персонажем, что во что бы то ни стало хочешь его сыграть.

— Как бы вы сами оценили отношения главных героев фильма — они идеальные или все же немного токсичные?

Джозефина: Я бы не назвала союз Хардина и Тессы идеальным. Они полюбили друг друга, но им пришлось много работать — как над отношениями, так и над собой. По сути эти отношения позволили им больше узнать о самих себе. Между героями определенно есть чувства, но их пара далека от совершенства.

- Хиро, твой дядя Рэйф Файнс — ценитель русской культуры. Скажи, ты унаследовал его любовь к России?

Хиро: Не знаю. Быть может, если бы мы проводили с ним больше времени, то я бы унаследовал эту любовь. Но, знаешь, моя мама почти одного возраста c дядей. Так вот, они оба страстно увлечены русской культурой — и в особенности музыкой. Возможно, мне следует как-то поговорить с ней о русской культуре.

— В любом случае: ждем вас с Джозефиной в гости. Возможно, съемки следующего фильма серии пройдут в России...

Хиро: Как знать! Ведь сначала мы снимались в Атланте, теперь — в Болгарии. Россия в том же направлении, если подумать. Так что — посмотрим!

***

Мелодрама «После. Глава 3» вышла на российские экраны 2 сентября. В основу кинофраншизы лег одноименный роман писательницы Анны Тодд. Режиссером проекта выступила Кастиль Лэндон («Девушка, которая боялась дождя»).