МакSим, Пугачева, Бородина, Муцениеце: российские звезды проводили детей в школу

В День знаний двери учебных заведений вновь открылись для учеников и их родителей. Вместе со всеми своих детей на торжественную линейку сопроводили и многие российские знаменитости. О том, как прошло 1 сентября у звездных родителей, рассказывает «Газета.Ru».

Юлия Пересильд

Подготовки к съемкам в космосе не заставили актрису Юлию Пересильд пренебречь своим родительским долгом. 1 сентября молодая мама встретила с пышным букетом в окружении любимых дочерей, с которыми отправилась на школьное торжество. На своей личной страничке в Instagram она поделилась радостным напутствием Анне и Марии, пожелав им трепетнее относиться к знаниям и легче — к оценкам.

Под фотографией к посту поклонники актрисы отметили ее внешнее сходство с детьми и пожелали семье легкого учебного года: «Мамины копии»; «Три Юли на одном фото — машина времени существует»; «Как хорошо сказали, особенно — про оценки и знания»; «Успехов девочкам в новом учебном году».

МакSим

Марина Максимова лишь в середине августа выписалась из больницы, где долгое время пробыла в коме, а уже 1 сентября отвела свою младшую дочь Марию в первый класс. Кстати, учиться девочка будет в одном учреждении с детьми Пересильд.

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Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Во второй класс на встречу с друзьями и учителями отправился один из самых медийных школьников России — сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр (он же Гном Гномыч). Родители поделились фотографиями мальчика в парадной форме и с букетом в руках, а также кадрами с классной руководительницей и общей фотографией учеников. В подписи к посту Рудковская выразила признательность школьным педагогам и пожелала сыну интересных и ярких моментов в процессе учебы.

«Несмотря на сложный режим и расписание своих тренировок, Саша получает полный объем знаний, учится хорошо и у него много друзей», — добавила продюсер.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Не менее звездные дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина — двойняшки Лиза и Гарри — также пошли во второй класс. Под звуки торжественной музыки вместе с родителями они направились на линейку смотреть парад.

Александр Ревва

А вот для младшей дочери Александра Реввы сегодняшний поход в школу оказался первым. Звездный отец поделился в Instagram-аккаунте фотографией первоклассницы Амели и поздравил всех с праздником знаний, а его жена сопроводила пост трогательными словами:

«Пусть наши дети с радостью ходят в школу, тянутся к знаниям, развиваются гармонично относительно нового времени. Спасибо всем педагогам за этот непростой труд. Пусть каждая школа будет вторым родным домом для прекрасного поколения. Дети, вы прекрасны! Мы вас любим. В добрый путь», — написала она.

Джиган и Оксана Самойлова

Многодетные родители Оксана Самойлова и рэпер Джиган вместе отвели наследников в школу, причем для их шестилетней дочери Леи это был первый день в окружении одноклассников. Мама девочки призналась, что завершившееся 1 сентября для нее было особенно волнительным: «Если серьезно, я плакала сегодня много раз. Не знаю, от чего именно. Когда ребенок идет в школу, время ускоряется. Ари уже в четвертом классе».

Алена Шишкова

В третий класс дочь рэп-исполнителя Тимати сопровождала ее бабушка Симона и мама Алена Шишкова, которая помогала девочке собрать школьные принадлежности. На одном из снимков семилетняя Алиса в школьной форме и с шариками в руках стоит в окружении девочек из своего класса.

Начало осени Гарик Харламов встретил вместе с дочерью-второклассницей Настей от брака с актрисой Кристиной Асмус, которую ранним утром проводил до школы. В Instagram комик поделился трогательным снимком с ребенком на фоне цветущей зелени: «Настя тоже «обожает» ранние подъемы, как и папа, поэтому праздник немного в тумане. Поздравляю всех школьников с праздником! Учитесь хорошо, ребята. По фотке кажется, что Настя учится в лесу».

В комментариях подписчики поздравили родителя, пожелали школьнице отличных оценок и поиронизировали над их сонным видом: «Это не сильно заметно, но на фото папа с дочкой спят»; «Все мы с утра немного в тумане, с днем знаний»; «Самое главное, чтобы училась, даже пусть и в лесу»; «Настенька — папина копия».

Ксения Бородина

Вместе с дочерьми начало осеннего сезона встретила бывшая телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина. На совместной фотографии она поздравила своих детей и подписчиков с Днем знаний и пошутила по поводу ранних подъемов в школу: «Ура, теперь каждое утро вставать в семь утра, делать уроки каждый день и [ходить на] секции до восьми вечера».

Родители школьников с юмором отреагировали на ее слова об учебных тяготах и пожелали меньше нагружать детей: «Ксюша, с началом недосыпа тебя»; «Наши сборы в первый день школы напоминали предсвадебные сборы девочек в пять утра»; «Мои нервы еще не окрепли от прошлого года»; «Вас тоже с 1 сентября, терпения и сил»; «Желаем легкой учебы».

На 1 сентября детей проводил в школу и дрессировщик Эдгард Запашный. В соцсетях он поделился фотографией своих дочек — Стефании и Глории. Кроме того, артист рассказал, что в их школе в этом году торжество прошло без традиционной линейки.

Пользователи в ответ поддержали артиста и его дочерей: «Глории и Стефании — не расстраиваться. Они очень красивые и умные. Все у них замечательно и без линейки»; «Никогда не любила школьные линейки, такая тягомотина»; «Прекрасные девчонки! Успехов в учебе и прекрасного настроения им на весь год».

Агата Муцениеце вместе с пятилетней дочерью Мией проводила сына Тимофея во второй класс. Подписчики оценили фотографии со школьного мероприятия и пожелали ребенку легкого учебного года: «Тимофей так повзрослел, красавец»; «Как же он похож на вас, просто копия»; «С Днем знаний — и пусть на одни пятерки учится»; «Судя по лицам детей, только Тимофей немного рад 1 сентября».