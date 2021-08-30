«Должен считать за счастье»: комик Мирзализаде признан пожизненно нежелательным в России

МВД сообщило, что пребывание в России комика Идрака Мирзализаде, недавно отбывшего административный арест за шутке о матрасе и русских, признано «пожизненно нежелательным». Как объяснил «Газете.Ru» юрист Вадим Ткаченко, это означает, что стендапера теперь могут никогда не пустить на территорию страны. Сам Мирзализаде, по словам его друга, уже покинул Россию.

Министерство внутренних дел России приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания и проживания на территории страны комика Идрака Мирзализаде, являющегося гражданином Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Указанный гражданин в последние годы неоднократно приезжал в Россию, в марте 2021 года получил вид на жительство, — говорится в заявлении. — В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц. МВД России считает недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи».

Как отмечает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, МВД депортирует Мирзализаде из России, если он не покинет страну самостоятельно.

«После признания его пребывания в России нежелательным Мирзализаде обязан выехать из России, в противном случае он подлежит депортации», — заявил источник в органах. Он также добавил, что вид на жительство комика будет аннулирован.

В свою очередь друг и коллега Мирзализаде Артур Чапарян сообщил Mash, что комик недавно уехал в Белоруссию и уже несколько дней не отвечает на звонки. Также Чапарян добавил, что после выхода на свободу стендапер был подавлен и не шел на контакт.

Согласно юристу Вадиму Ткаченко, в течение года на комика могут завести уголовное дело, если он еще раз оскорбительно пошутит о России — даже находясь на территории другой страны.

«Если он в течение года выступит с подобными [оскорбительными] заявлениями или использует в интернете тот же контент, [за который был арестован], в его отношении сразу будет применена санкция УК, по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы. Мирзализаде должен считать за счастье то, что ему сейчас инкриминировали запрет на въезд в Россию.

Но если он будет на территории другой страны распространять через интернет такие же вещи, а затем попробует приехать в Россию, его здесь могут задержать и предъявить обвинение по статье 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства — «Газета.Ru»). Если он сделает это спустя год с лишним, то опять подпадет под санкцию об административных нарушениях, — объяснил эксперт.

Кроме того, юрист отметил, что артист, не исключено, больше никогда не сможет попасть на территорию России.

«Таможенные органы и ФСБ могут без обоснования причины запретить ему въезд на территорию страны. Даже если у него будет виза. Его просто не пропустят через паспортный контроль», — заключил Ткаченко, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube.

В минувшем июле против Мирзализаде было возбуждено административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Поводом для его заведения стала шутка, которую была произнесена комиком в рамках шоу «Разгоны».

Как подчеркивал в разговоре с «Газетой.Ru» адвокат артиста, «фраза, по поводу которой возбудилась прокуратура, была вырвана из контекста общего выступления, посвященного как раз ксенофобии».

Еще до судебного разбирательства Мирзализаде стали поступать угрозы, связанные с шуткой, в июне на него совершили нападение неизвестные.

9 августа Таганский суд принял решение о назначении десяти суток административного ареста стендап-комику. На заседании артист не признал вину, однако раскаялся перед теми, кто «неправильно понял» его шутку.

Уже после выхода на свободу он заявил в интервью YouTube-каналу «Редакция», что в его аресте виновата государственная пропаганда.