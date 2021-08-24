«У него получилось пройти через все: секс, наркотики и рок-н-ролл»

24 августа не стало Чарли Уоттса. Барабанщику легендарной группы The Rolling Stones было 80 лет. Известно, что он умер в одной из больниц Лондона в окружении своей семьи, другие подробности не раскрываются. Ранее музыкант был вынужден отказаться от участия в осеннем турне коллектива по США из-за недавно перенесенной операции. Каким был путь Чарли Уоттса в рок-музыке, вспоминает «Газета.Ru».

Барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер на 81-м году жизни. Официальный представитель музыканта разместил сообщение об этом во вторник, 24 августа, на странице коллектива в Twitter.

«С огромной печалью мы сообщаем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса», — написал он.

Уточняется, что Уоттс скончался в одной из больниц Лондона в окружении своей семьи.

«Чарли был любимым мужем, отцом и дедушкой, а также одним из величайших барабанщиков своего поколения в составе The Rolling Stones. Мы просим уважать конфиденциальность его семьи, участников группы и близких друзей в это трудное время», — отмечается в сообщении.

Как стало известно ранее, что Уоттс был вынужден отказаться от участия в осеннем турне группы по США из-за недавно перенесенной операции. Медицинские подробности при этом не раскрывались.

Барабанщик-дизайнер

Чарльз Роберт Уоттс родился 2 июня 1941 года в Лондоне. В школьные годы он проявлял талант в рисовании, интерес к крикету и футболу.

Уоттс обучался на графического дизайнера и затем некоторое время работал по этой специальности. Он начал играть на ударных в стиле ритм-энд-блюз в одном из лондонских клубов, где и познакомился с участниками The Rolling Stones.

В 1963 году музыкант присоединился к группе в качестве барабанщика, а позднее разработал дизайн обложек некоторых альбомов. Также он гастролировал вместе со своей собственной группой, Квинтетом Чарли Уоттса, и появлялся в престижных лондонских джаз-клубах в составе Тентета Чарли Уоттса.

Начало карьеры, посвящение в ритм-энд-блюз

Ребенком Уоттс жил в Уэмбли. Его сосед — Дэвид Грин — собирался стать джаз-музыкантом и играть на контрабасе. Грин вспоминал, как друзья детства «открыли для себя записи на грампластинках»: «у Чарли было больше записей, чем у меня… Бывало, мы отправлялись в комнату Чарли и просто слушали». Когда им исполнилось по 13 лет, Уоттс стал интересоваться игрой на ударных.

«Я купил банджо, и мне не понравились точки на грифе. Тогда я снял гриф, а в то время я слушал барабанщика Чико Гамильтона, который играл с Джерри Маллигэном, и я захотел играть так же, с помощью щеток. У меня не было малого барабана, так что вместо него я использовал резонатор банджо», — вспоминал Уоттс. Вместе с Грином они начали свою музыкальную карьеру одновременно, играя в 1958-1959 годах в джазовой группе в Мидлсексе, которая называлась Jo Jones All Stars.

О своем первом посвящении в ритм-энд-блюз Уоттс говорил так:

«Я пришел в ритм-энд-блюз. Когда они попросили меня сыграть, я не знал, что это такое. Я думал, это Чарли Паркер, сыгранный медленно».

Бросил пить, победил рак

Уоттс открыто рассказывал о периоде в середине 1980-х, когда его прежде умеренное употребление алкоголя и наркотиков начало становиться проблемой.

«Проблемы с алкоголем и наркотиками были моим способом справиться с семейными трудностями… Возвращаясь назад, я теперь думаю, что это был кризис среднего возраста. Я был совершенно другим человеком, начиная примерно с 1983 года, и покончил с этим в 1986-м. Я чуть не потерял свою жену и все остальное из-за своего поведения», — говорил он.

В июне 2004-го Уоттсу диагностировали рак горла, хотя он бросил курить еще в конце 1980-х. Он прошел курс радиотерапии. Рак перешел в стадию ремиссии, и музыкант вернулся к студийным записям и гастролям с The Rolling Stones. Последние годы Уоттс занимался разведением лошадей Арабской чистокровной породы.

Мнение Лозы

Смерть музыканта прокомментировал «Газете.Ru» российский певец и композитор Юрий Лоза. «Все когда-нибудь уйдут, так устроена наша жизнь. The Rolling Stones стали легендой, потому что так сложились обстоятельства. Они сказали свое слово. Это группа одного времени, и существовала она в одном качестве. Например, были The Beatles, которые менялись. Если бы в то же время распалась группа Rolling Stones, то у Чарли Уоттса просто не было бы работы. Потому что этого барабанщика можно воспринимать только в контексте группы — это только их манера, только их уровень.

Жалко мужика, конечно, но он ушел красиво и у него получилось пройти через все: секс, наркотики и рок-н-ролл.

Сколько его коллег унесли ногами вперед? Дожить до 80 — это достижение», — сказал он в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Не дожил год до 60-летия The Rolling Stones

В 2022 году коллектив отметит 60-летие со дня основания. В 1960-е годы группа была главным конкурентом The Beatles, но, в отличие от ливерпульской четверки, не распалась и продолжила как выпуск новых альбомов, так и концертные выступления. Последний по счету студийный альбом коллектива под названием Blue & Lonesome вышел в декабре 2016 года. Состав группы многократно менялся, последняя его версия выглядела так: Мик Джаггер, Кит Ричардс, Чарли Уоттс и Ронни Вуд.

Группа считается одним из самых успешных коллективов за всю историю рок-музыки. 21 ее композиция входила в первую десятку британских хит-парадов, а восемь песен поднимались на их вершину.

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За более чем полувековую карьеру музыканты выпустили около 50 студийных и концертных альбомов, которые разошлись по всему миру тиражом свыше 250 млн экземпляров. Группа исколесила весь мир с десятками концертных туров, выступив перед рекордным количеством зрителей.