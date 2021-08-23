«Не могу же я лечь под колеса машины Меньшикова, чтобы он дал мне роль»

Бывшая актриса театра имени Ермоловой Елена Папанова рассказала «Газете.Ru» о прошедшей в Москве пресс-конференции, посвященной массовым сокращениям в учреждении. Также она опровергла заявления директора театра Сергея Кузоятова о том, что уволенные артисты отлынивали от работы.

Дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова Елена рассказала «Газете.Ru» о пресс-конференции, которую организовали попавшие под сокращение артисты Театра имени Ермоловой. До этого стало известно, что они направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой проверить законность массовых увольнений.

«Наша инициативная группа — очень деловые девочки, которые разбираются в ситуации и владеют какими-то материалами — изложила нашу позицию перед журналистами. Потом журналисты задавали свои вопросы», — заявила Папанова.

На мероприятии стало известно, что общественный совет при Министерстве культуры решил организовать группу общественного контроля для проверки и оценки ситуации в театре. Зампред совета Александр Швейдель сказал, что в заявлении актеров «достаточно подробно описаны те неправомерные действия, которые администрация театра применяет к действующим и уволенным актерам». Его слова приводит «Интерфакс»:

«Я уверен, что мы сможем в этом вопросе разобраться, восстановить справедливость, и будем надеяться на то, что театр все-таки не будет находиться в деградирующем виде, будет восстанавливаться, спектакли будут ставиться объявленные и средства будут расходоваться по прямому назначению».

По словам Папановой, заявления директора театра Ермоловой Сергея Кузоятова о многолетнем отлынивании артистов от работы не соответствуют действительности. Она отметила, что под руководством Владимира Андреева (худрук в 2012-2020 гг.) имела большую занятость, но с приходом в театр Олега Меньшикова спектакли с ее участием убрали.

«Он постепенно вывел меня из репертуара и потом ничего не давал играть. Я не отказывалась ни от одной роли, ни от одной массовки, даже если бы мне дали. Я к нему несколько раз ходила за работой. Хоть я и артистка драмы высшей категории, я была согласна на любую работу и приходила к нему несколько раз. Но ничего конкретного он мне не говорил», — поделилась Папанова.

Артистка рассказала, что однажды хотела показать худруку собственную пьесу, которую планировала поставить на малой сцене в качестве эксперимента. Но, согласно Папановой, Меньшиков не оценил инициативу.

«Я пришла к Олегу Евгеньевичу с этой пьесой, у меня был режиссер, актриса. Я хотела, чтобы он хотя бы посмотрел, но мне сказали категорическое «нет». Что я могу сделать? Не могу же я лечь под колеса его машины, чтобы он дал мне роль!? — пожаловалась артистка.

— К 85-летию театра мы могли показать свои самостоятельные работы на малой сцене. Я показала свой спектакль с надеждой на то, что Олег Евгеньевич посмотрит меня. Но он даже не пришел! Так он интересуется своими артистами».

Также она опровергла заявление Кузоятова о том, что уволенные актеры «за последние 30 лет сыграли в спектаклях максимум шесть ролей».

«Все, что касается меня — стопроцентная ложь, — заявила Папанова. — Да, я три-четыре года не выходила на сцену, но мне нечего было играть, потому что меня вывели из репертуара и не давали работы. Некоторые актеры, попавшие под сокращение, вообще закончили играть весной. Поэтому это совершенная неправда».

Кроме того, артистка объяснила слова Кузоятова о том, что актеры «приносили медицинские отводы, говорили, что физически не могут работать», когда их пытались привлечь к «хоть какой-то роли». Согласно Папановой, такие случаи происходили лишь с двумя артистками, которые действительно имели проблемы со здоровьем.

«У нас были какие-то репетиции нового спектакля (я не была в нем занята), где нужно было работать физически. Но у одной актрисы случились проблемы с ногой, а у другой — с позвоночником. Тогда они приносили медицинские документы», — сказала Папанова.

Ранее директор театра Ермоловой Сергей Кузоятов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал «домыслами» содержание письма Путину от уволенных артистов. По словам Кузоятова, артисты не хотели работать и приходили в театр только за деньгами.

«Мы знакомы с текстом письма, реагировать здесь не на что, в нем домыслы артистов, — подчеркнул директор театра. — Некоторые из них вообще не появлялись в театре, приходили максимум за материальной помощью, зарплатой. <...> А сейчас начинают поливать грязью Олега Евгеньевича и рассказывать, что их вообще не занимают».

Как рассказал Кузоятов, приказ об увольнении ряда артистов подписывал именно он, а не худрук Меньшиков, сложивший полномочия директора. Позднее в комментарии ТАСС директор заявил, что в списке на сокращение числятся 18 человек. Кроме того, в пресс-службе театра Ермоловой рассказали о планах подать к уволенным артистам иск о защите чести, достоинства и деловой репутации учреждения и лично Меньшикова.

«Сотрудники, находящиеся в списке на сокращение, открыто обвиняют администрацию и непосредственно художественного руководителя в поступках, порочащих личную и коллективную репутации. Данные обвинения не имеют ничего общего с действительностью», — заявили в пресс-службе.

21 августа в СМИ появилось обращение уволенных из театра Ермоловой артистов к Путину. В письме отмечается, что действующее руководство решило уволить 29 сотрудников — по их мнению, такие действия незаконны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел сообщения в СМИ о ситуации в театре. По словам Пескова, в Кремле знают об обращении к Путину, но вмешиваться в конфликт не будут.