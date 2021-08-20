«Зеленый мэр»: экологическая комедия о напряженных, но честных выборах в России

Экс-студент Кирилл (Илья Маланин из «Аванпоста») после трех лет попыток покорить столицу возвращается в родной Краснохолмск. Там, с одной стороны, все по-прежнему — знакома каждая ямка на дороге. С другой, многое изменилось. Бизнесмен Зуев (Григорий Сиятвинда из «Кухни») стал фактическим хозяином всего городка и теперь беспрепятственно сливает в реку токсичные отходы, вырубает леса — словом, творит с окружающей средой черт-те что.
Мэр закрывает на происходящее глаза, поскольку досиживает последний срок перед пенсией. Зуев же готовит ему на смену собственного кандидата — тогда после дня голосования любая нужная подпись будет в кармане. Стараясь не допустить экологической катастрофы на малой родине, Кирилл — при поддержке друзей детства Михи (Василий Копейкин из «Серебряных коньков») и Ярика (Филипп Ершов из «90-е. Весело и громко») — берет на вооружение «зеленые» лозунги и решает сам пойти на выборы главы города.
Кадр из сериала «Зеленый мэр» (2021)«Кинопоиск HD»
Эффект «Зеленого мэра» проще всего сравнить с ощущениями от новостей про борьбу стилиста Сергея Зверева, пассионарно отстаивающего чистоту Байкала, за галочки бурятских избирателей. Поначалу это совсем уж смешно — не от принадлежности, разумеется, к комедийному жанру (здесь все по лекалам ситкомов ТНТ и СТС), а от поражающей наивности, которой пропитан сериал и его главный герой. Милая реальность «Зеленого мэра» по многим формальным признакам напоминает РФ, но верится в это с трудом.
Шоу обещает более-менее обычные выборы в демократическом государстве. Из-за этого сериал выглядит несколько чужеродно в каталоге «Кинопоиска», где уже есть меткая политсатира «Последний министр», а осенью должен выйти электоральный триллер «Спойлер» про ожесточенную битву за пост губернатора. Еще не вполне ясно, насколько чисты помыслы причастных к этой истории людей: «Институт развития интернета», при чьей поддержке снимался «Зеленый мэр», вроде бы приложил руку к достаточно откровенным и смелым «Трудным подросткам», но в то же время получает от правительства миллиарды на создание «государственного контента» для молодежи.
Кадр из сериала «Зеленый мэр» (2021)«Кинопоиск HD»
Так вот, Сергей Зверев. Если сперва это казалось бесперспективной шуткой, то теперь, по данным «Медузы» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (издание признано в России иностранным агентом), шоумен вызывает реальное беспокойство из-за растущей популярности среди населения. Так и с «Зеленым мэром»: он наивен до скрипа в зубах и без стеснения движется на откровенном популизме, но с какого-то момента эти наивность и популизм начинают очаровывать.
Шоу, конечно, не чета какому-нибудь «Политику» Райана Мерфи, и, по-хорошему, рядом с его названием в бюллетене стоило бы написать что-нибудь обидное — поругать за ленивую приверженность российским комедийным штампам, а также дурацкую манеру подменять полноценные сцены музыкальными клипами. Но если прибегнуть к тактике умного голосования и постараться разглядеть в сложившейся ситуации что-то хорошее, на душе слегка потеплеет — хотя бы от таких вот робких попыток заговорить об энвайронментализме. Поскольку, помимо прочего, «Зеленый мэр» выходит в самое, вероятно, холодное лето из тех, что нам остались, — а мы и мусор толком не сортируем.