Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ситуация в Афганистане лишила принца Гарри и Меган Маркл «дара речи» 19:26
Израильская гимнастка Ашрам — о победе на ОИ: это наш израильский дух 19:22
Экс-участница группы «Стрелки» заявила, что МакSим солгала о болезни 19:12
Ученые узнали, почему Юпитер настолько сильно раскаляется 19:08
Президент Украины вручил орден легкоатлетке Магучих 19:07
Лавров вспомнил слова бывшего моджахеда о советских солдатах 18:56
Талибы* заявили, что Афганистан перестанет производить наркотики 18:54
Эксперт объяснил, почему пилоты упавшего Ил-112В не могли спастись 18:44
В Канаде заявили, что не собираются признавать «Талибан»* в качестве властей... 18:43
Спасатели нашли тела трех членов экипажа разбившегося Ил-112В 18:43
Культура

Преступление без срока давности: что ждет Боба Дилана после обвинения в растлении

Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии над 12-летней

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Charles Dharapak/AP
Американского музыканта и нобелевского лауреата по литературе Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней. По словам пострадавшей, это произошло в 1965 году, когда певцу было 24 года, а ей — 12 лет. О том, как будет проходить судебный процесс и какие факты будут приняты во внимание, «Газете.ru» рассказал адвокат Алексей Гавришев.

Женщина утверждает, что Боб Дилан снабжал ее наркотиками и алкоголем, а затем неоднократно совершал над ней сексуальное насилие в номере певца в отеле «Челси» на Манхэттене. Это происходило на протяжении нескольких недель — с апреля по май 1965 года.

Имя пострадавшей не называется, в документе указаны лишь инициалы J.C. (Джей Си) и место проживания — Коннектикут. В заявлении говорится, что музыкант «эксплуатировал свой статус, чтобы вызвать доверие и установить над ней контроль с целью совращения». Женщина призналась, что Дилан якобы угрожал ей физической расправой, из-за чего она не могла справиться с эмоциональной травмой и долгое время страдала от тревоги и депрессии.

В свою очередь представитель 80-летнего Боба Дилана заявил, что утверждение о событиях 56-летней давности не соответствует действительности и «будет решительно оспорено» в суде, сообщает издание Variety.

Судебный иск против Дилана был подан в рамках закона штата Нью-Йорк от 2019 года о детях-жертвах, согласно которому в течение двух лет можно подавать заявления о насилии над детьми без срока давности. Документ был подан анонимно в пятницу, 13 августа — буквально за сутки до истечения срока действия этого закона. При этом адвокат потерпевшей отказался разглашать факты дела, а также уточнять обстоятельства знакомства его клиентки со знаменитостью.

По мнению адвоката, управляющего партнера AVG Legal Алексея Гавришева, разбирательства по этому делу могут затянуться, поскольку срок давности привлечения к ответственности был продлен.

В то же время Гавришев сомневается в том, что Бобу Дилану будет вынесен приговор:

«Думаю, музыканта могут приговорить лишь к выплате многомиллионной компенсации потерпевшей, однако считаю такой исход маловероятным». Адвокат добавил, что для установления факта преступления понадобятся показания свидетелей, выписки из медицинских учреждений, справки и иные улики. Гавришев не уверен, что подобные доказательства преступления 56-летней давности могли сохраниться.

Относительно того, повлияет ли освещение дела в прессе на решение суда, Гавришев заметил, что урон в большей степени понесет реноме артиста.

«Практика последних лет показывает, что любые сексуальные скандалы несут за собой непредсказуемые репутационные риски и реакцию публики. Однако с трудом могу себе представить, что данные события будут каким-либо образом доказаны, если, конечно, не последует признание музыканта. Наличие признания может повлечь за собой расторжение контрактов, лишение премий и так далее. Полагаю, адвокат Дилана приложит все усилия, чтобы привлечь к ответственности лиц и издания, оговаривающие и порочащие его честь и достоинство», — подытожил он.

На счету Дилана (настоящее имя — Роберт Циммерман) 39 студийных альбомов и более 125 млн проданных копий. Он — единственный музыкант, удостоившийся Нобелевской премии по литературе. В 2016 году Шведская академия присудила ему премию «за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Мы бы подписали себе смертный приговор»: почему в Кабуле забыли украинцев и грузин
На базе в Афганистане остаются сотни иностранцев, которые не могут вылететь из страны
«Лишние 2%». Visa выступила против отдельной комиссии на Wildberries
Wildberries позволит россиянам экономить на покупках до 40 млн рублей ежедневно
«Блокирует коронавирус». В России появится пятая вакцина от COVID-19
Глава Роспотребнадзора сообщила, что пятая вакцина от коронавируса «на подходе»
Спасатели нашли тела трех членов экипажа разбившегося Ил-112В
Талибы* заявили, что Афганистан перестанет производить наркотики
Вице-президент Афганистана объявил себя временным главой государства
В Бурятии при падении автобуса пострадали 19 человек
Новости и материалы
Ситуация в Афганистане лишила принца Гарри и Меган Маркл «дара речи»
Израильская гимнастка Ашрам — о победе на ОИ: это наш израильский дух
Экс-участница группы «Стрелки» заявила, что МакSим солгала о болезни
Ученые узнали, почему Юпитер настолько сильно раскаляется
Президент Украины вручил орден легкоатлетке Магучих
Лавров вспомнил слова бывшего моджахеда о советских солдатах
Эксперт объяснил, почему пилоты упавшего Ил-112В не могли спастись
В Канаде заявили, что не собираются признавать «Талибан»* в качестве властей Афганистана
Bloomberg раскрыл детали соглашения между США и талибами*
В сборной России по спортивной гимнастике раскритиковали организаторов Олимпиады в Токио
На Украине не исключили, что Дзюба сам мог отказаться от вызова в сборную
Талибы* заявили, что имеют право вводить исламские законы в Афганистане
Московский суд оштрафовал Google еще на 10 млн рублей
Мексиканец потратил $6000, чтобы быть похожим на куклу Кена
Российский хоккеист рассказал, что ему не понравилось в США
Талибы* введут в школах Афганистана раздельные классы для мальчиков и девочек
«Концертов нет»: Лоза обеднел из-за коронавируса
«Нужен костюм кнута»: в сети посмеялись над «Тульским Пряником» из МЧС
Все новости
Возвращение в Англию: Роналду может поработать с Гвардиолой
Corriere dello Sport: Мендеш предложил «Манчестер Сити» приобрести Роналду
«Добывать криптовалюту в черной дыре»: ученые ищут инопланетян в неожиданных местах
Китайские астрономы предложили искать сферы Дайсона у черных дыр
«Позорно и грустно»: принца Гарри раскритиковали за высказывание об Афганистане
Слова герцога Сассекского о ситуации в Афганистане сочли пиар-акцией
Азиатский «Оверлорд»: может ли Китай завоевать Тайвань
В США ждут нападения Китая на Тайвань
Отмена рейсов и стрельба. Что происходит в Кабуле
Талибы* открыли стрельбу, разгоняя толпу в районе аэропорта Кабула
Смайлик от террориста: какие соцсети используют талибы*
Крупнейшие соцсети начали борьбу с постами «Талибана*»
Кому станет доступна льготная семейная ипотека
Мишустин объявил о продлении льготной семейной ипотеки до 2023 года
«Янукович сказал правду, но далеко не всю»
В Москве и Киеве оценили слова Януковича о главной ошибке Украины
5 новых функций WhatsApp, о которых вы не знали
Как WhatsApp изменился за последние месяцы
Прописал жильца — потерял квартиру: главные мифы о сдаче жилья в аренду
Эксперты рассказали, как правильно составить договор о сдаче квартиры
Гид по фестивалю Geek Picnic
Главные активности, участники и выставки
Загорелся двигатель. Что известно о крушении нового российского транспортника
В Кубинке разбился опытный образец Ил-112В
От мотоциклов до броневиков: на чем воюют Талибы*
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях