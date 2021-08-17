Преступление без срока давности: что ждет Боба Дилана после обвинения в растлении

Американского музыканта и нобелевского лауреата по литературе Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней. По словам пострадавшей, это произошло в 1965 году, когда певцу было 24 года, а ей — 12 лет. О том, как будет проходить судебный процесс и какие факты будут приняты во внимание, «Газете.ru» рассказал адвокат Алексей Гавришев.

Женщина утверждает, что Боб Дилан снабжал ее наркотиками и алкоголем, а затем неоднократно совершал над ней сексуальное насилие в номере певца в отеле «Челси» на Манхэттене. Это происходило на протяжении нескольких недель — с апреля по май 1965 года.

Имя пострадавшей не называется, в документе указаны лишь инициалы J.C. (Джей Си) и место проживания — Коннектикут. В заявлении говорится, что музыкант «эксплуатировал свой статус, чтобы вызвать доверие и установить над ней контроль с целью совращения». Женщина призналась, что Дилан якобы угрожал ей физической расправой, из-за чего она не могла справиться с эмоциональной травмой и долгое время страдала от тревоги и депрессии.

В свою очередь представитель 80-летнего Боба Дилана заявил, что утверждение о событиях 56-летней давности не соответствует действительности и «будет решительно оспорено» в суде, сообщает издание Variety.

Судебный иск против Дилана был подан в рамках закона штата Нью-Йорк от 2019 года о детях-жертвах, согласно которому в течение двух лет можно подавать заявления о насилии над детьми без срока давности. Документ был подан анонимно в пятницу, 13 августа — буквально за сутки до истечения срока действия этого закона. При этом адвокат потерпевшей отказался разглашать факты дела, а также уточнять обстоятельства знакомства его клиентки со знаменитостью.

По мнению адвоката, управляющего партнера AVG Legal Алексея Гавришева, разбирательства по этому делу могут затянуться, поскольку срок давности привлечения к ответственности был продлен.

В то же время Гавришев сомневается в том, что Бобу Дилану будет вынесен приговор:

«Думаю, музыканта могут приговорить лишь к выплате многомиллионной компенсации потерпевшей, однако считаю такой исход маловероятным». Адвокат добавил, что для установления факта преступления понадобятся показания свидетелей, выписки из медицинских учреждений, справки и иные улики. Гавришев не уверен, что подобные доказательства преступления 56-летней давности могли сохраниться.

Относительно того, повлияет ли освещение дела в прессе на решение суда, Гавришев заметил, что урон в большей степени понесет реноме артиста.

«Практика последних лет показывает, что любые сексуальные скандалы несут за собой непредсказуемые репутационные риски и реакцию публики. Однако с трудом могу себе представить, что данные события будут каким-либо образом доказаны, если, конечно, не последует признание музыканта. Наличие признания может повлечь за собой расторжение контрактов, лишение премий и так далее. Полагаю, адвокат Дилана приложит все усилия, чтобы привлечь к ответственности лиц и издания, оговаривающие и порочащие его честь и достоинство», — подытожил он.

На счету Дилана (настоящее имя — Роберт Циммерман) 39 студийных альбомов и более 125 млн проданных копий. Он — единственный музыкант, удостоившийся Нобелевской премии по литературе. В 2016 году Шведская академия присудила ему премию «за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции».