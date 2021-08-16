«В России бы от него не отказались». Режиссер — о бойкоте Джонни Деппа в Голливуде

Джонни Депп публично обвинил Голливуд в бойкоте, связанном с делом против его бывшей жены Эмбер Херд. После расставания актера с рядом крупных франшиз под угрозой отмены оказался еще один фильм с его участием — драма «Великий», которую не хотят выпускать в американский прокат. О том, насколько обоснованным является подобное поведение голливудских студий и есть ли у Деппа шансы полноценно вернуться к работе в киноиндустрии, «Газете.Ru» рассказал режиссер «Пищеблока» Святослав Подгаевский.

Из-за многочисленных судебных тяжб Джонни Депп стал персоной нон грата в Голливуде. В процессе разбирательств по делу о домашнем насилии со стороны актера Лондонский Верховный суд встал на сторону его бывшей супруги Эмбер Херд. И хотя сам Депп с этим решением не соглашается, продолжая отстаивать свое доброе имя в новых исках, его репутация серьезно пострадала.

Не спасают актера ни предыдущие заслуги, ни рекордные сборы, ни поддержка коллег и многочисленных поклонников, ни отзывы в его защиту со стороны экс-возлюбленных Ванессы Паради и Вайноны Райдер.

Такие крупные студии как Warner Bros. и Disney разорвали с ним контракты, а теперь под угрозу отмены попала и биографическая драма «Великий», в которой обладатель «Золотого глобуса» исполнил главную роль. По мнению режиссера ленты Эндрю Левитаса, компания MGM (принадлежит Amazon) «хоронит фильм из-за репутационных рисков» и не спешит назначать дату премьеры в американском прокате.

Для этих предположений есть все основания, ведь ранее продюсеры отстранили Деппа от съемок в продолжении «Пиратов Карибского моря» и вынудили его уйти из франшизы «Фантастические твари».

«За что Голливуд бойкотирует меня? За то, что человек находится в неприятной ситуации последние несколько лет? — возмутился сам Депп в интервью Sunday Times. — Мне нужно двигаться дальше и вынести правду на всеобщее обозрение».

В разговоре с «Газетой.Ru» российский режиссер Святослав Подгаевский («Невеста», «Пищеблок») предположил, как может сложиться дальнейшая судьба Деппа: «На этот случай есть хорошая русская поговорка «Ложки нашлись, а осадок остался». Даже если Депп невиновен, а прецедент был, то люди, конечно, будут оглядываться назад». Однако это не означает, что со временем ситуация не сможет улучшиться: «Существует пул забытых артистов — вроде Майкла Мэдсена, вылетевших из «A-листа». Но потом они опять начинали сниматься».

По мнению постановщика, решение голливудских студий напрямую зависит от настроений в американском обществе: «Такие темы поднимать сейчас модно: есть тренд искать людей, которые в чем-то виноваты. Теперь много таких случаев. Вот, к примеру, Джеймса Ганна убрали из «Стражей Галактики» из-за каких-то его давних высказываний в Twitter.

Конечно, я хотел бы увидеть продолжение «Пиратов Карибского моря» с Деппом. Обидно, что талантливые люди, которые пригодились бы для индустрии и мировой культуры, бойкотируются. С другой стороны, есть люди, для которых неприемлемо, чтобы обвиняемый в каких-то вещах человек продолжал работать. Если даже взять Харви Вайнштейна, вина которого доказана, то он же величайший продюсер, как бы ни были велики его грехи. Это сложно — разделить человека в жизни и его творчество».

Кроме того, Подгаевский предположил, что рано или поздно подобный тренд придет и в Россию, однако в нынешних реалиях аналогичный случай не имел бы такого же развития: «Если актер обвинен в чем-то и вина не доказана, то вряд ли бы кто-то отказался с ним работать, разве что по каким-то индивидуальным соображениями». Согласно режиссеру, культура отмены — скорее явление американского общества: «В нашей сегодняшней ситуации вряд ли бы кто-то отказался работать с Деппом, и я в том числе. Мы пока опираемся на профессиональные качества».

Сюжет фильма «Великий» посвящен экологической катастрофе в японском городе Минамата, в эпицентре которой находится военный фотокорреспондент Юджин Смит в исполнении Деппа.