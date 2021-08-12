Отрезанное ухо, усыновление, выстрел в президента: на что фанаты идут ради звездных кумиров

Джаред Лето и отрезанное ухо

close 100% Джаред Лето Global Look Press

Однажды один из фанатов Джареда Лето анонимно прислал ему отрезанное ухо, сопроводив презент посланием «Ты слышишь меня?». Однако вместо того, чтобы прийти в ужас от жуткого подарка, артист засушил его и превратил в экстравагантную подвеску, которую надел на следующий концерт. «Отрезать собственное ухо — это так в духе Ван Гога», — восхищенно объяснял лидер Thirty Seconds to Mars. Пожалуй, редкий пример «химии» между знаменитостью и поклонником.

Кстати, сам Лето тоже любит делать странные подарки. В одном из интервью актер признался, что на съемках «Отряда самоубийц» разослал коллегам презенты, от которых они были, мягко говоря, шокированы. Так, Уиллу Смиту он подарил использованные презервативы, а Виоле Дэвис — мертвую свинью. Свой поступок актер аргументировал подготовкой к роли: «Я старался всячески привнести динамику и элемент неожиданности, чтобы буквально «проломить» все стены. Ведь Джокер — не тот персонаж, который уважает личные границы».

Зак Эфрон и человеческая кожа

close 100% Зак Эфрон в роли Теда Банди в фильме «Красивый, плохой, злой» (2019) COTA Films

Сыгравший маньяка-краша в «Красивом, плохом, злом» Зак Эфрон также получил нестандартный подарок от поклонника. Правда, в отличие от Лето положительных эмоций не испытал — вполне нормальная реакция, когда тебе презентуют кусок человеческой кожи. При этом, как подчеркивал сам актер, несмотря на вызванное подарком отвращение, любить своих фанатов после инцидента он не перестал.

Роберт Паттинсон и тысяча зубочисток

close 100% Роберт Паттинсон Armando Gallo/Global Look Press

После того, как папарацци несколько раз поймали звезду «Сумерек» за жеванием зубочисток, на одной из красных дорожек Роберта Паттинсона окружили фанаты — и вручили ему более 1000 заостренных деревянных палочек. Как позднее объяснял журналистам актер, он тогда пытался завязать с курением — и жевание зубочисток помогало ему справиться с зависимость. Так что неожиданный презент поразил Паттинсона исключительно с положительной стороны.

В другом интервью он рассказал, каким образом сумел избавиться от назойливой поклонницы, которая в течение трех недель поджидала его у квартиры. В один из дней Паттинсон вышел к фанатке и предложил пойти в ресторан, где на протяжении двух часов жаловался ей на свою жизнь. В итоге девушка сбежала со встречи — и больше никогда не появлялась под окнами его дома.

Джоди Фостер и покушение на президента

close 100% Пресс-секретарь Белого дома Джеймс Брейди и полицейский Томас Делаханти, пострадавшие в результате покушения на Рональда Рейгана, 1981 год Michael A. W. Evans/Global Look Press

Двукратная обладательница «Оскара» стала объектом навязчивого поклонника Джона Хинкли из-за роли несовершеннолетней проститутки в фильме «Таксист». Поскольку в то время Джоди Фостер проходила обучение в Йельском университете, у мужчины никак не получалось с ней встретиться. Тогда он написал актрисе, что собирается сделать что-то ужасное, о чем узнает вся страна. Чтобы привлечь ее внимание, Хинкли дважды предпринимал неудачные попытки застрелить президента США.

В первый раз мужчину обнаружила полиция, когда он готовил покушение на жизнь Джимми Картера, — и его отправили на принудительное лечение. А уже спустя годы Хинкли удалось подкараулить Рональда Рейгана и сделать по нему несколько выстрелов, которые, впрочем, не стали смертельными. Впоследствии преступника признали невменяемым и надолго упекли в психбольницу. После ареста он говорил, что все злодеяния позволял себе только лишь из любви к Фостер.

Алла Пугачева и поклонник-маньяк

close 100% Анатолий Нагиев и Алла Пугачева Wikimedia Commons/РИА «Новости»

Примадонна отечественной музыки могла стать жертвой серийного маньяка Анатолия Нагиева. В 1979-1980 гг. он совершил ряд жестоких убийств женщин, некоторые из них, как считается, были похожи как раз на Аллу Пугачеву. След преступника удалось обнаружить по украшениям, которые тот воровал и перепродавал. Когда улики указали на приятеля Нагиева, тот выдал его место обитания. Там оперативники обнаружили адреса и схемы гастрольных передвижений потенциальной жертвы — Пугачевой.

Уже после поимки серийный убийца признался в одержимости Примадонной. По словам Нагиева, он мечтал о певице с первого дня, как услышал ее голос. Согласно одной из легенд, преступнику однажды даже удалось проскользнуть в подъезд артистки, но его вовремя заметила консьержка, заставив мужчину уйти.

Гарри Стайлс и картонная свадьба

close 100% La Perfeccion Nacio El 23 De Julio A Las 8:22 pm One Direction/Facebook

Поклонница Гарри Стайлса организовала целую свадебную церемонию, на которой предстала в качестве невесты певца. Правда, своего «жениха» девушка вырезала из картона — естественно, в натуральную величину. На одной из фотографий, ставшей интернет-мемом, она стоит со своим «суженным» в окружении подружек невесты и других картонных участников группы One Direction. Фанатка объясняла, что для нее было очень важно, чтобы первое предложение руки и сердца Стайлс сделал именно ей.

Канье Уэст и Миссис Канье Уэст

close 100% Канье Уэст на премии MTV Video Music Awards, 2015 год Matt Sayles/Invision/AP

Отчасти схожая ситуация произошла с Канье Уэстом: одна из фанаток рэпера изменила свое настоящее имя на «Миссис Канье Уэст». Когда ей показалось, что этого недостаточно, девушка набила себе две татуировки с именем рэп-исполнителя (или уже своего). Как говорила сама поклонница, таким образом она хотела показать всю искреннюю любовь к кумиру: «Это имя поможет мне заполучить мужчину, которого я действительно люблю. Надеюсь, мне удалось привлечь его внимание».

Анна Курникова и голый фанат

close 100% Анна Курникова Павел Лисицын/РИА Новости

Победы Анны Курниковой на теннисном корте воодушевили одного из поклонников на подвиг: из любви к спортсменке он переплыл залив, чтобы добраться до ее виллы. Оказавшись в месте назначения, мужчина полностью обнажился и обустроился в шезлонге у бассейна. Возможно, ему бы удалось осуществить задуманное и познакомиться с объектом обожания, но неудачливый герой-любовник ошибся адресом. Когда хозяин дома заметил обнаженного незнакомца, он вызвал наряд полиции, который арестовал горе-поклонника за вторжение на частную территорию. На его груди тогда красовалась татуировка «Анна».

Том Фелтон и усыновление маглом

close 100% Том Фэлтон Taylor Jewell/Taylor Jewell/Invision/AP

Однажды поклонник Тома Фелтона предложил ему усыновление. Фанат «Гарри Поттера» написал актеру письмо, к которому были приложены заполненные им документы на опекунство: исполнителю роли Малфоя оставалось лишь поставить подпись.

«Это было такое странное письмо, — признавался Фелтон. — Этот американец, который хотел усыновить меня, был так серьезен... Он писал, что изменил свое имя на «Люциус Малфой» и предлагал мне изменить мое настоящее имя на «Драко». Он также хотел, чтобы я отказался от родителей и переехал к нему в поместье Малфой. Разумеется, предложение я отклонил».

Майли Сайрус и татуировки «мужа»

close 100% Марк Маккойд Carl McCoid/Facebook

Британец Марк Маккойд сделал на теле более 30 татуировок, посвященных его «жене» Майли Сайрус. По словам мужчины, этот боди-арт — настоящее произведение искусства, на которое у него ушли тысячи долларов. Однако сама поп-певица не оценила такой жест фаната, назвав его странным и ужасным.

Впоследствии расстроенный поклонник сетовал, что на сведение татуировок он потратил еще большую сумму. Что, впрочем, не помешало ему назвать одну из своих дочерей именем Майли.

Джастин Бибер и двойник

close 100% Джастин Бибер и Тобиас Штребел Global Look Press/Entertainment Tonight/YouTube

У Джастина Бибера немало сумасшедших фанатов, которые регулярно докучают ему в повседневной жизни. Однако один из поклонников по имени Тобиас Штребел проявил любовь к артисту противоположным образом, фактически отобрав у кумира часть внимания. Ради этого немец перенес множество пластических операций и стал похож на Бибера, — в общей сложности на экстремальное преображение у него ушло более $100 тыс.

«Мне понравилось в Бибере абсолютно все: его пухлые щечки, широкие виски, полные губы и выразительные глаза», — объяснял сам двойник.

Александр Абдулов и соляная кислота

close 100% Александр Абдулов Шахвердиев/РИА Новости

На Александра Абдулова покушались неоднократно. Так, однажды обезумевшая от любви фанатка со словами «Так не доставайся ты никому!» попыталась брызнуть в народного артиста соляной кислотой, но тому повезло вовремя увернуться. Кроме того, в квартиру артиста проникал незнакомец, вооруженный топором. К счастью, актеру удалось одержать верх в той ожесточенной драке. После прибытия милиции преступника арестовали.

Норман Ридус и грудь «для бодрости»

close 100% Норман Ридус Dennis Van Tine/Global Look Press

Звезда «Ходячих мертвецов» получил от поклонницы силиконовый имплант груди. По словам девушки, актер в то время якобы находился в затяжной депрессии, поэтому она решила, что силиконовая грудь поможет ему «взбодриться».

«Она призналась мне, что во время одного из интервью я показался ей очень подавленным, — говорил Ридус. — Но это вовсе не так. Я в принципе так выгляжу». При этом экстравагантный подарок актер все же сохранил: теперь он служит ему подставкой для телефона.

Моби и нападение «дерева»

close 100% Moby Global Look Press

В 1990-е годы на одном из ночных рейв-концертов в Торонто на Моби напал человек в трехметровом костюме дерева — злоумышленник забрался на сцену и начал драться.

«Поскольку на рейв-концертах нет охраны, думаю, зрители решили, что это было частью шоу. Было где-то три часа ночи. Этот человек находился в экстазе, выглядел совершенно обезумевшим. Так что я буквально начал отбиваться от него на глазах у публики, а он был в этом огромном костюме дерева», — вспоминал необычный случай музыкант.

Бузова и захват банка

close 100% Алексей Барышников и Ольга Бузова РИА «Новости»/Global Look Press

В мае 2020 года «поклонник» Ольги Бузовой совершил нападение на одно из отделений банка в Москве — некий Алексей Барышников взял в заложники нескольких человек, требуя встречи с телезвездой. Узнав об этом, Бузова была шокирована произошедшим и даже думала прибыть на переговоры. Но еще до этого правоохранителям удалось обезвредить злоумышленника и освободить захваченных людей.

Позднее были обнаружены записи, в которых Барышников обвинял Бузову в своих проблемах: «Она забрала у меня все. Все, что было во мне. Жил, кайфовал, а она забрала у меня все. Я с ней не знаком, но она меня знает. Ощущение, что мы с ней знакомы очень давно, очень хорошо. Я ее не видел. Что-то говорит мне, что мы с ней знакомы: она виновата во всем, она верхушка пирамиды». По итогам экспертизы психиатры признали мужчину невменяемым, он был отправлен на принудительное лечение.