«Понравилось играть Харли Квинн, которая не в отношениях с Джокером»

5 августа на российских экранах начался показ суперзлодейского боевика «Отряд самоубийц: Миссия навылет», основанного на комиксах DC. В преддверии премьеры звезды фильма Марго Робби, Сильвестр Сталлоне, Идрис Эльба, Джон Сина, а также режиссер Джеймс Ганн рассказали «Газете.Ru» о съемках проекта и отличительных чертах своих персонажей.

Джеймс Ганн, режиссер

close 100% Режиссер Джеймс Ганн на съемках фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021) Warner Bros. Pictures

— Вы известны как режиссер, которому удается превращать малоизвестных персонажей комиксов в горячо любимых фанатами героев. По какому принципу вы выбирали персонажей для своего нового фильма — и не только дня него?

— Каждый раз я отбирал их различными способами. Если говорить про «Отряд самоубийц», то мне просто очень нравились такие персонажи, как Харли Квинн и Капитан Бумеранг. Кроме того, я не мог пройти мимо персонажа с именем Человек-в-Горошек, который был самым жалким из суперзлодеев. Помню, как я вбивал в Google запрос «самый тупой злодей всех времен — и Человек-в-Горошек всегда был в выдаваемых топах. Так что взять его и превратить в душку было очень забавно. Еще я люблю крыс, поэтому сразу выбрал Крысолова. И также очень хотел поработать с Идрисом Эльбой, поэтому специально написал под него Бладспорта. При этом для меня было не так важно, какой в его случае будет герой. Я думал так: а возьму-ка я просто малоизвестного персонажа, который подойдет для Идриса.

— Говорят, что на съемочной площадке фильма царила классная дружеская атмосфера. Как сделать так, чтобы и укладываться в график, и временами дурачиться?

— Думаю, мы очень грамотно распланировали само кино. Дурачиться во время съемок — такая же часть работы над фильмом. Когда я снимал, старался не допустить, чтобы сам процесс был скучным. Мне очень хотелось, что он был действительно живым: это касается и операторской работы, и актеров. За время съемок я успел полюбить актерскую команду всем сердцем. Будучи режиссером, я более всего ценю в каждом из актеров энтузиазм и профессионализм. То, что мы сделали вместе, — настоящее волшебство.

Марго Робби, Харли Квинн

close 100% Кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021) Warner Bros. Pictures

— Это уже третье ваше перевоплощение в Харли, какие эмоции и опыт вы получили на этот раз?

— Мне понравилось играть Харли, которая не состоит в отношениях и не против потусоваться. В «Миссии навылет» Квинн предстала другой, нежели в предыдущих частях: ранее она либо находилась в любовной зависимости от Джокера, либо страдала после разрыва отношений с ним. И вот Джеймс придумал для нее очень много забавных потенциальных любовников в своем фильме (смеется). Кроме того, было здорово играть Харли, которая находится на исполнении задания. Каждый раз, когда моя героиня появляется в какой-то новой компании, происходит что-то очень смешное и необычное, потому что она совершенно по-разному реагирует на каждого напарника.

И, знаете, одна из самых сложных штук, которые мы делали, это не гигантские декорации, взрывы и трюки, а вопрос макияжа. Когда Харли кого-то целует, всегда происходит полный кошмар с мейкапом. И это не крохотный след от помады на воротничке, другой человек после этого оказывается полностью измазанным.

Сильвестр Сталлоне, Король Акул

close 100% Кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021) Warner Bros. Pictures

— Вам достался очень интересный персонаж. Какие его качества вам нравятся больше всего? Есть ли нечто общее между Королем Акул и вами?

— Я большой любитель морепродуктов, так что просто не мог отказаться, когда мне предложили эту роль. Конечно, я предпочел бы сыграть окуня… Но что предложили, то и получил (смеется). Мне понравилось, что мой персонаж сидит на протеиновой диете, в этом его можно понять. В общем, мы с ним мгновенно подружились.

Идрис Эльба, Бладспорт

close 100% Кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021) Warner Bros. Pictures

— В фильме очень много экшна. Можно ли сказать, что в физическом плане эта была одна из ваших самых сложных ролей?

— Мы с Джеймсом Ганном много говорили о наследии моего героя: что с ним будет, как долго мы будем его играть. Помню, у нас была примерка костюмов — и ушли недели, чтобы определиться, как они будут на мне выглядеть. В итоге мне пришлось сказать Джеймсу, что костюм сидит не так, как раньше. Он тогда очень посмеялся над этим. Но нам удалось обыграть этот момент: Бладспорт был в тюрьме, он уже не в той форме, что раньше, но все еще пригоден. За свою карьеру я сыграл немало персонажей, которые были на пике физического облика. Но этот парень немного зажирел и потерял форму. В любом случае — историю и путь моего персонажа было очень круто воплощать в кадре.

— Каково было работать над динамикой отношений в соперничестве между Бладспортом и Миротворцем, роль которого исполнил Джон Сина?

— Это был очень крутой опыт, честно говоря. Когда ты читаешь сценарий и видишь естественное соперничество между Миротворцем и моим персонажем — да и вообще динамику всей команды... Знаете, мы с Джоном были поглощены этим состязанием, нам было очень весело, и я лично наслаждался каждой минутой съемок.

Джон Сина, Миротворец

close 100% Кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021) Warner Bros. Pictures

— А что скажете про это вы, Джон?

— Я согласен с Идрисом. Думаю, если взглянуть на отличительные характеристики персонажей фильма, то Джеймс Ганн набрал довольно разношерстных героев. Более того, он наделил всех супергероев яркими отличительными чертами — за исключением как раз Бладспорта и Миротворца. Ведь у них одинаковый набор навыков. И я думаю, что их соперничество как раз дает возможность продемонстрировать превосходство над соперником, показать кто из них круче, кто из них альфа.

В то же время другие персонажи не нуждаются в такой отчаянной борьбе друг с другом, поскольку обладают сильными отличительными чертами. И я думаю, что эта история между Бладспортом и Миротворцем привносит изюминку в фильм через комичные моменты, а также их состязание.