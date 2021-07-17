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Культура

Наши в Каннах: триумф российского кино на фестивале во Франции

Какие призы Каннского кинофестиваля взяли фильмы российского производства

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Оливер Стоун вручает Гран-при Каннского кинофестиваля финскому режиссеру Юхо Куосманену за фильм «Купе номер шесть», 17 июля 2021 года

Оливер Стоун вручает Гран-при Каннского кинофестиваля финскому режиссеру Юхо Куосманену за фильм «Купе номер шесть», 17 июля 2021 года

Eric Gaillard/Reuters
Во Франции завершился 74-й Каннский международный кинофестиваль, проходивший с 6 по 17 июля. В этом году мероприятие принесло России сразу несколько наград: Гран-при основного конкурса взял фильм финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер шесть», главную роль в котором исполнил Юра Борисов, а в программе «Особый взгляд» первенствовала россиянка Кира Коваленко, автор ленты «Разжимая кулаки». О главных итогах фестиваля — в материале «Газеты.Ru».

Главный приз Каннского международного кинофестиваля 2021 года достался французскому режиссеру Джулии Дюкорно. «Золотой пальмовой ветви» она удостоилась за триллер «Титан». Дюкорно стала второй женщиной-постановщицей в истории фестиваля, получившей эту награду.

Лауреатами Гран-при фестиваля были названы иранский режиссер Асгар Фархади с фильмом «Герой» и его финский коллега Юхо Куосманен.

В Каннах Куосманен представлял картину «Купе номер шесть», созданную при поддержке российской стороны. Одним из продюсеров «Купе» выступил Сергей Сельянов, а главную мужскую роль исполнил звезда сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Юра Борисов.

По сюжету, разворачивающемуся в конце 90-х годов, финская студентка убегает от московской любви и оказывается в поезде, который едет в Мурманск. Там она знакомится с русским шахтером, и это приводит к их общему осознанию внутреннего одиночества, а также тоски по человеческим отношениям.

Индивидуальные призы в актерских категориях достались соответственно американцу Калебу Лэндри Джонсу («Нитрам»), известному широкой аудитории по драме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», и норвежке Ренате Реинсве («Худший человек на свете»). Лучшим режиссером был назван француз Леос Каракс, снявший мюзикл-драму «Аннетт» с одним из самых звездных актерских составов фестиваля — главные роли в ленте исполнили Адам Драйвер и Марион Котийяр. В сценарной номинации приза были удостоены японцы Рюсукэ Хамагути и Такамаса Оэ как авторы драмы «Сядь за руль моей машины» — экранизации рассказа Харуки Мураками.

Наконец, лучшим дебютантом основного конкурса признали хорватскую постановщицу Антонету Кусиянович («Мурина»), а призы жюри ушли режиссеру из Таиланда Апитчатпону Вирасетакулу («Память») и представителю Израиля Надаву Лапиду («Колено Ахеда»).

В главную программу 74-го Каннского кинофестиваля также входил фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», основанный на практически одноименном бестселлере Алексея Сальникова. Роли в драме исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Юлия Пересильд, Иван Дорн и все тот же Борисов.

Накануне, 16 июля, в Каннах вручили призы в рамках программы авторского кино «Особый взгляд» — второй по значимости на фестивале. Гран-при конкурса была удостоена картина российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Для 31-летней кинематографистки из Нальчика, ученицы Александра Сокурова, это лента — лишь вторая полнометражная в карьере. Кроме того, она стала первым российским режиссером, получившим данную награду.

Действия фильма Коваленко разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии, куда переезжает семья во главе с авторитарным отцом. Сама создательница ранее объясняла, что главной темой ленты являются размышления о свободе: по сюжету дети главы семейства стремятся во что бы то ни стало покинуть родительский дом и уйти в самостоятельную жизнь без излишне строгой отцовской опеки.

Помимо «Разжимая кулаки», в «Особый взгляд» была включена еще одна российская работа — «Дело» Алексея Германа-младшего. Фильм рассказывает об университетском преподавателе из обычного провинциального города, который вступает в борьбу за свои идеалы.

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