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Культура

«Общение с богом не имеет конца»: не стало Петра Мамонова

Коллеги и друзья рассказали о наследии Петра Мамонова

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Ушел из жизни Петр Мамонов. Ему было 70 лет. В конце июня артиста госпитализировали с коронавирусом, несколько недель он находился в состоянии искусственной комы и на аппарате ИВЛ. Воспоминания коллег и друзей актера, а также история его жизни, карьеры и увлечения верой, — в материале «Газеты.Ru».

О госпитализации Петра Мамонова с коронавирусом стало известно 1 июля. Как рассказывала супруга 70-летнего артиста, он попал в реанимацию больницы в Коммунарке за несколько дней до этого, а прежде лечился дома.

Вскоре после госпитализации Мамонова подключили к аппарату ИВЛ. 7 июля жена актера говорила, что врачи пытаются постепенно выводить его из искусственной комы. Однако сделать это в итоге так и не удалось. За несколько часов до известия о смерти СМИ сообщили, что у артиста начали отказывать почки, супруга эту информацию опровергла. Днем 15 июля стало известно, что Мамонова не стало.

Одну из своих ярчайших ролей в кино Мамонов исполнил у Павла Лунгина в «Острове». Сам режиссер признался «Газете.Ru», что актер был «самым удивительным человеком, которого он встречал в жизни». Согласно кинематографисту, они с Мамоновым неоднократно работали вместе и еще недавно планировали создать очередной общий проект.

«Он не был похож ни на кого — ни в своем саморазрушении, ни в своем стремлении к богу в поисках правды. Все, к чему он прикасался, становилось искусством. Причем искусством правдивым, поэтому ему так верила молодежь. Чувствую себя одиноким и осиротевшим», — сказал Лунгин.

Об особой индивидуальности Мамонова заявил и режиссер Владимир Мирзоев, снявший артиста в своем фильме «Случайный взгляд». Постановщик сравнил актера с Высоцким и Окуджавой.

«Петр был уникальным художником. Мамонов — невероятная индивидуальность и очень страстный человек. В нем парадоксальным образом соединялись истовая вера, христианство, которое сегодня встречается только в глубине народа, и художник-авангардист, причем вполне радикальный, — поделился Мирзоев в разговоре с «Газетой.Ru». — Как актер, музыкант и шоумен он был абсолютно неповторим. Как неповторимы были, скажем, Владимир Высоцкий или Булат Окуджава. Думаю, это личность и художник такого же масштаба.

Работалось с ним прекрасно, очень интересно и легко. Хотя Петр был человеком крутым, непростым, иногда очень агрессивным. Но эта агрессия никогда не была личной. Это агрессия человека, который горит идеей, горит творчеством, мыслью и духовной жизнью. Ну вот и сгорел…».

В свою очередь телеведущий и писатель Андрей Максимов вспомнил о периоде совместной работы с Мамоновым в журнале «Пионер» — это было еще до создания группы «Звуки Му» и съемок в кино.

«Про Мамонова нельзя сказать, что он был поэтом или актером. Умер неординарный и ни на кого не похожий человек, — рассказал Максимов «Газете.Ru». — С Мамоновым мы сидели друг напротив друга в журнале «Пионер», это были 80-е годы, время еще глубокой советской власти. И уже тогда было понятно, что этот человек — абсолютно необыкновенный. Он очень много рассказывал о смысле жизни, как понимает и осмысливает существование. Помню, как Мамонов со шведского языка переводил совершенно невероятные стихотворения, которые трудно было где-то напечатать, они были очень необычные.

Он долго себя искал. Потом была музыкальная группа «Звуки Му», а благодаря Лунгину — и актерская деятельность. Но, на мой взгляд, его назначение — быть философом».

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве в семье инженера и переводчицы со скандинавских языков. В школьные годы его несколько раз отчисляли с формулировкой «устраивает цирк»: одной из проделок будущего артиста был организованный им взрыв рядом с кабинетом химии. Еще в старших классах Мамонов создал дворовый ансамбль, который исполнял каверы на хиты The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin и других культовых зарубежных групп. Параллельно юноша занимался танцами, в том числе твистом и рок-н-роллом.

Жизнь будущего артиста могла оборваться еще в молодости: в ходе одной из драк его ранили заточенным напильником ударом в область сердца. Мамонов тогда некоторое время провел в коме, потеряв много крови, но все-таки выжил.

В студенческие годы он учился в Московском полиграфическом институте на редактора — правда, учебное учреждение так и не окончил. До полноценного прихода в музыку Мамонов успел сменить несколько профессий, среди них была должность корректора и заведующего отделом в журнале «Пионер».

Наконец, в 1983-м Мамонов основал рок-группу «Звуки Му» — вместе со своим младшим единоутробным братом Алексеем Бортничуком, клавишником Павлом Хотиным и бас-гитаристом Александром Липницким.

Поначалу коллектив регулярно выступал на «квартирниках», где подружился со многими звездами — в том числе участниками «Аквариума», «Кино» и «Зоопарка». Первое выступление группы на сцене датировано 1984 годом — это произошло в актовом зале школы, где когда-то учился Мамонов. В течение последующих нескольких лет рокерам удалось достигнуть широкой популярности среди слушателей и начать гастролировать (причем не только по СССР), в 1988-м у них вышел дебютный альбом.

Несмотря на успех, в 1990-м Мамонов внезапно объявил о расформировании группы, после этого продолжив выступать с братом в дуэте. Впрочем уже через три года «Звуки Му» возродились в новом составе. Впоследствии коллектив распадался еще дважды, воссоединившись в последний раз в 2015 году после десятилетнего перерыва. Суммарно группа выпустила более десяти пластинок — и это если считать только основные релизы.

К актерской профессии Мамонов пришел во второй половине 1980-х. Его полноценный дебют в игровом кино связан с фильмом «Игла», главную роль в котором исполнил Виктор Цой.

В дальнейшем Мамонов снялся в ряде других популярных картин, включая «Такси-блюз», «Анну Карамазофф», «Ногу», «Время печали еще не пришло», «Царя», «Шапито-шоу» и «Пепел». Самой известной актерской работой Мамонова стала роль в ленте Павла Лунгина «Остров», вышедшей в 2006 году, — там он сыграл почитаемого старца Анатолия, который не может простить себе давний грех убийства.

С возрастом Мамонов пришел к религии. Сам он признавался, что полноценно окунулся в веру в начале нулевых — и поспособствовала этому книга «Духовный мир преподобного Исаака Сирина».

«В 2000-м году я стал закупать литературу святых отцов. Тогда как раз хлынула волна новых печатных изданий, совершенно неведомых. И вот у меня появилась книжечка «Духовный мир преподобного Исаака Сирина». Составил ее митрополит, тогда игумен Илларион Алфеев. Меня эта книга поразила наповал, потому что никогда еще в своей жизни я не испытывал такого шквала любви, нежности к человеку, именно ко мне. Мы же все думаем, что бог — это что-то такое про «можно-нельзя». А это совсем не так. Бог — наш отец, и мы его дети. Он нас любит, прощает, зовет к себе», — говорил он в одном из интервью.

По словам Мамонова, одной из главных причин его увлечения верой был тот факт, что «общение с богом не имеет конца» — в отличие от интереса к литературе или музыке:

«Я с удивлением стал замечать, что меня уже не интересует и как-то не так вставляет вся эта художественная литература. Музыку я слушаю часа по четыре, по три как минимум каждый день. Но все равно уже виден конец этому всему. А общение с богом не имеет конца, ни в мыслях, ни эмоционально, ни во всем том, что есть человек — сложный, многогранный».

Петр Мамонов будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Дата прощания с артистом пока не определена.

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