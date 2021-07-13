«Размазали ковшом»: в Пензе снесли единственный в России деревянный планетарий

В Пензе снесли объект культурного наследия 1928 года — единственный в России деревянный планетарий. По мнению местных активистов, для его сохранения достаточно было просто перебрать бревна и заменить поврежденные. Власти же утверждают, что большинство конструкций восстановлению не подлежат.

Реставрация пензенского планетария требовала лишь локальных замен элементов конструкции, заявили «Газете.Ru» во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). По словам председателя регионального отделения Станислава Блинова, в январе 2021 года организация обращалась в комитет по охране памятников и к главному инженеру проекта после того, как появилась информация о сносе здания.

«Нам было разъяснено, что предполагается сохранение 30% бревен. Точное количество должно было быть уточнено в процессе демонтажных работ. Главный инженер меня успокоил, пообещав, что ни одно хорошее бревно просто так не выкинут», — сказал Блинов.

В распоряжении ВООПИК оказалась проектная документация реставрации планетария, откуда следует, что износ почти всех конструкций, включая брус и обшивку, составил, «как под копирку», 70%.

«Обшивку сбрасывали с высоты, она трескалась. Да, это расходный материал, ее часто снимают полностью, но, по мнению реставраторов, часть обшивки можно было бы сохранить, поскольку это памятник культурного наследия. По-разбойничьи пригнали экскаватор и ковшом «размазали», — продолжил Блинов. — Зачем они сначала снимали обшивку руками, если потом все снесли экскаватором? Это нелогично».

Тем временем исполняющий обязанности главы комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Александр Понякин сказал «Подъему», что подрядчик (ООО НПЦ «Цера») действует по утвержденной проектной документации и ничего не нарушает.

«Его не снесли, это его разобрали и заново восстановят. Там аварийность на 80% была. Большинство конструкций под замену пойдут, потому что они гнилые, у всех деревянных элементов большой износ», — утверждает Понякин.

Прокуратура региона пообещала проверить соблюдение законодательства при реконструкции исторического здания планетария.

Согласно национальному стандарту сохранения объектов культурного наследия, полная замена деревянных конструкций допустима в случае сильных повреждений. Однако подготовленные для замены бревна и иные элементы должны быть полностью идентичны заменяемым.

По мнению председателя пензенского отделения Станислава Блинова, обновленный планетарий, вероятно, будет внешне воссоздан достаточно точно. Он также обратил внимание, что, согласно плану работ, в нем появится цоколь с маленькими окошками, что уже является «искажением».

Павел Гнилорыбов, научный сотрудник Музея Москвы, создатель и главный редактор Telegram-канала «Архитектурные излишества», напротив, считает, что через два года (столько будут длиться реставрационные работы) на месте планетария возведут «бетонный муляж».

«Здание пензенского планетария было чрезвычайно ценным. Оно символизировало две традиции в российском зодчестве — уходящую имперскую и зарождающуюся советскую, — отметил Гнилорыбов. — Решить проблему можно было методом простого перебора, когда замене подлежит только сгнившая часть деревянных конструкций. Но это сложно и отчасти дорого, поэтому проще снести и на этом месте возвести некий муляж. То, что там анонсировано, уже как минимум в два раза больше по объему».

По словам Гнилорыбова, снос деревянного планетария — не просто большое упущение, а «пока главная архитектурная потеря России» в этом году. Историк-урбанист подчеркнул, что деревянными памятниками не любят заниматься — «они регулярно горят и разбираются на глазах у всего города». Что до пензенского планетария, то, как считает Гнилорыбов, преемственность в отношении сохранения памятника уже утрачена:

«Ни одной доски, ни одного кирпичика, ни одного гвоздика в новом планетарии уже не будет. Таким образом, принцип преемственности нарушается — объект утрачен. Единственное «хорошее» во всем этом — то, что назначение участка изменить уже крайне сложно, а значит на месте планетария точно появится планетарий».

В 2010 году здание планетария признали аварийным и закрыли для посещения. Спустя еще шесть лет о состоянии с памятника культуры на «Прямой линии» с Владимиром Путиным рассказал на тот момент школьник (а ныне — студент Финансового университета при Правительстве России) из Пензы Иван Удалов. Его вопрос так и не показали президенту, но о проблеме заговорили местные СМИ. Узнав на днях о сносе планетария, Удалов, по собственному признанию, огорчился и возмутился одновременно.

«С одной стороны, я очень огорчился, потому что восстановление планетария было моей давней мечтой.

Я хотел поспособствовать этому, поэтому написал письмо президенту, но, с другой стороны, меня это очень сильно возмутило, потому что на словах организаторы реконструкции и некоторые другие заинтересованные лица заявляли о максимальном сохранении всего того, что осталось в приемлемом состоянии. На деле же я увидел банальный снос и разрушение. Теперь, мне кажется, от изначального объекта ничего не сохранится. Только лишь образ. На мой взгляд, людей обманули и потеряли уникальный памятник культуры», — поделился Удалов в разговоре с «Газетой.Ru».

В 2020 году местные власти объявили о реставрации планетария. На нее было выделено 350 млн рублей. В январе этого года врио первого зампреда правительства Пензенской области Олег Ягов пообещал, что планетарий сносить не будут, поскольку в нем есть 30% пригодных конструкций. Он также сообщил, что новое здание будет в два раза больше, в нем оборудуют безопасную электропроводку.

Деревянный планетарий был построен в 1928 году. В годы Великой Отечественной войны тут располагалась пензенская гидрометеослужба.

«Газете.Ru» не удалось связаться с администрацией Пензенской области по поводу сноса планетария.