Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни

Режиссер Владимир Меньшов умер в понедельник от последствий коронавирусной инфекции, сообщили в «Мосфильме» 5 июля. Ему был 81 год.

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«Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», — говорится в сообщении на сайте киноконцерна.

О дате и времени прощания с режиссером станет известно позднее.

Коллектив «Мосфильма» выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким режиссера.

«Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — отметили в киноконцерне.

Биография и творческий путь

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. Его отец Валентин Меньшов (1912-1974) был моряком, потом работал в НКВД, мать Антонина Меньшова (1905-1964) — оба уроженцы Астраханской области, в центре которой Владимир Валентинович и вырос.

В 1961 году Меньшов стал студентом актёрского факультета школы-студии МХАТ имени В. Немировича-Данченко, который окончил в 1965 году, в 1970 году окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).

«Москва слезам не верит»

В 1981 году его фильм «Москва слезам не верит» (1979) был удостоен премии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук как лучший фильм на иностранном языке. Как отметил Меньшов, о награде он узнал случайно, от коллег.

С 1982 года преподавал кинорежиссуру на Высших курсах сценаристов и режиссёров, с 1989 по 2018 годы руководил режиссерскими мастерскими на Высших курсах сценаристов и режиссёров. В 2004 году Меньшов был ведущим телевизионного реалити-шоу «Последний герой-5» на «Первом канале».

«Достаточно подлый фильм»

19 апреля 2007 года на церемонии вручении кинонаград, организованной телекомпанией «MTV Россия», отказался вручить приз фильму «Сволочи». Меньшов бросил конверт с результатами голосования на пол и сказал: «Я надеялся, что пронесёт — не пронесло. Вручать приз за лучший фильм этому фильму, достаточно подлому и позорящему мою страну, я попросил бы Памелу Андерсон. Я, к сожалению, этого делать не буду. До свидания».

В 2011 году как председатель российского Оскаровского комитета Меньшов отказался подписывать решение о выдвижении на премию «Оскар» фильма Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем 2: Цитадель».

В 2009 году Меньшов набрал актёрско-режиссёрскую мастерскую во ВГИКе. Он также преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».