Вицин-вратарь, «матч смерти» и «Убойный футбол»: какие фильмы смотреть во время Евро

Одна из первых больших киноролей гениального Георгия Вицина. По сюжету заводская команда «Синие стрелы» выходит в финал Кубка и отправляется на теплоходе в Сухуми (поездке уделена немалая часть хронометража), где ей предстоит сразиться за титул с более грозным соперником. Вицин здесь играет запасного нападающего андердогов Васю Веснушкина, находящегося в тени своего старшего брата, главной звезды команды. Впрочем, в финальном матче именно Васе предстоит решить исход противостояния — сначала в качестве форварда, а затем и вратаря. Как и многие другие комедии того времени, фильм Семена Тимошенко, в первую очередь, берет своей теплотой и добрым, немного наивным юмором — например, на воротах Веснушкин оказывается после того, как его одноклубника-голкипера кусает в глаз пчела. Помимо Вицина, в картине снялись Татьяна Конюхова и Марк Бернес.

close Кадр из фильма «Запасной игрок» (1954) Кадр из фильма «Запасной игрок» (1954) Ленфильм

В основу военной драмы легла реальная история, произошедшая в годы Великой Отечественной войны. Речь про так называемый «матч смерти» — футбольную встречу между советскими футболистами и немецкими захватчиками, которая была сыграна летом 1942 года в оккупированном Киеве. Немцы, понимая всю спортивную мощь соперников, поставили перед ними условие — поражение или смерть. Одну из ролей в фильме исполнил Леонид Куравлев. Уже в российские годы по мотивам тех событий была снята лента «Матч» (2012) с Сергеем Безруковым и Елизаветой Боярской.

close Кадр из фильма «Третий тайм» (1962) Кадр из фильма «Третий тайм» (1962) Мосфильм

«Победа» («Victory»), 1981; Джон Хьюстон

Фильм с, возможно, самым удивительным кастом в истории кино — Сильвестр Сталлоне, двукратный лауреат «Оскара» Майкл Кейн, легенда британского футбола Бобби Мур, а также «король» Пеле собственной персоной. Сюжет здесь в целом схож с тем, что представлен в «Третьем тайме»: Вторая мировая война, матч против немецких захватчиков и героическая воля к победе, пересиливающая страх смерти. Из отличий — действие разворачивается на территории Франции, а у главных героев есть реальный шанс на побег. К роли в «Победе» Сталлоне готовился основательно — серьезно скинул в весе (чтобы больше походить на заключенного лагеря для военнопленных) и тщательно обучался футбольному мастерству. Его тренером, кстати, был чемпион мира 1966 года Гордон Бэнкс. Лента впоследствии получила номинацию на ММКФ.

close Кадр из фильма «Победа» (1981) Кадр из фильма «Победа» (1981) New Gold Entertainment

По иронии главную роль в фильме исполнил один из самых отмороженных костоломов в истории мирового футбола — Винни Джонс, известный своими грязными выходками. Уже после окончания футбольной карьеры он внезапно успешно нашел себя в мире кинематографа: на его счету, в частности, яркие роли в фильмах Гая Ричи. В «Костоломе» Джонс сыграл в недавнем прошлом топового футболиста сборной Англии Дэнни Миана, попадающего в тюрьму. В заключении ему предстоит принять участие в самом принципиальном матче в своей жизни — против надзирателей, поставивших крупную сумму на свою же победу.

close Кадр из фильма «Костолом» (2001) Кадр из фильма «Костолом» (2001) Paramount Pictures

«Убойный футбол» («Siu Lam juk kau»), 2001; Стивен Чоу

Умилительная классика, знакомая многим благодаря российскому телевидению, где она с давних пор является завсегдатаем эфира. «Убойный футбол» прельщает особой эстетикой, имеющей мало отношения к реальному спорту (и реальности вообще), — но это делает фильм лишь прекраснее. И, да, при всем уважении к Денису Колодину и его дальним выстрелам на Евро-2008 — настоящая «пушка страшная» принадлежит именно героям «Убойного».

close Кадр из фильма «Убойный футбол» (2001) Кадр из фильма «Убойный футбол» (2001) Universe Entertainment

«Хулиганы» («Hooligans»), 2005; Лекси Александр

Без сомнения, один из лучших фильмов на околофутбольную тематику. Тематика фильма, к слову, околофутбольная в прямом смысле слова — сюжет крутится вокруг фанатов английского «Вест Хэма» и ультрас-субкультуры в целом. Главные роли в драме исполнили Элайджа Вуд и молодой Чарли Ханнэм, в будущем звезда «Джентльменов».

close Кадр из фильма «Хулиганы» (2005) Кадр из фильма «Хулиганы» (2005) Baker Street

Спортивная драма, которую точно смотрел каждый человек, хоть немного занимавшийся футболом: все же именно «Гол!» справедливо считается самым реалистичным фильмом о футболе. В центре сюжета дилогии (да, это трилогия, но последняя часть получилась максимальной стыдной и уже о других персонажах) — простой паренек из Лос-Анджелеса по имени Сантьяго Муньес, которому предстоит пройти путь от дворовых коробок до победы в финале Лиги чемпионов в качестве игрока мадридского «Реала».

close Кадр из фильма «Гол!» (2005) Кадр из фильма «Гол!» (2005) Touchstone Pictures

«Она — мужчина» («She's the Man»), 2006; Энди Фикмен

Легкая комедия с Амандой Байнс и молодым Ченнингом Татумом в главных ролях. По сюжету одаренная футболистка Виола, стремясь продолжить спортивную карьеру после закрытия женской команды, перевоплощается в брата-близнеца — и становится игроком мужской команды. И без того непростая задача девушки (все-таки ей приходится постоянно притворятся парнем) усложняется, когда она влюбляется в одноклубника.

close Кадр из фильма «Она — мужчина» (2006) Кадр из фильма «Она — мужчина» (2006) Donners' Company

«Марадона: Рука Бога» («Maradona, la mano di Dio»), 2007; Марко Ризи

Масштабный байопик имени великого Диего Марадоны — от его первых шагов в футболе до серьезных проблем со здоровьем, ставших следствием разгульного образа жизни. Фильм особо актуален к просмотру не столько как приятное дополнение к Евро (в целом не имеющему особого отношения к аргентинцу), сколько из-за его недавней кончины.

close Кадр из фильма «Марадона: Рука Бога» (2007) Кадр из фильма «Марадона: Рука Бога» (2007) Cosmo Production

Единственный сериал в списке, но оставить его без внимания было бы странно: «Тед Лассо» вошел во всевозможные рейтинги лучших шоу прошедшего года, и, пожалуй, это справедливо (хотя при первом просмотре у нас было несколько иное мнение). Спортивная комедия по наполнению и атмосфере очень похожа на другие жанровые картины с Джейсоном Судейкисом (он тут в главной роли), разве что в качестве фона в данном случае выбран футбол. К самой игре, к слову, авторы отнеслись достаточно скрупулезно — хвататься за голову от происходящего во время спортивных сцен фанатам точно не придется. Подробнее о проекте читайте здесь. Сериал, кстати, уже продлен на несколько сезонов вперед.