«Гостья из будущего», война и Булгаков: какие картины получат поддержку от государства

«Джон»; реж. Алексей Чадов (кинокомпания «СТВ»). Объем господдержки — 120 млн рублей

«Джон» — один из самых обсуждаемых будущих фильмов. Это режиссерский дебют Алексея Чадова. Название пока не утверждено окончательно, но известно, что фильм Чадова посвящен творчеству Алексея Балабанова.

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По сюжету картины молодой парень Иван возвращается с войны, но боевые действия для него не закончились. Война для героя — наркотик, поэтому Иван решает уехать в Сирию под видом иностранного военного корреспондента прикрываясь именем Джон.

По заявленному сюжету фильм схож с «Войной» Балбанова, где Чадов сыграл главную роль дебютировав в кинематографе. Будет ли идентичная «Войне» трагическая концовка в «Джоне», неизвестно.

По данным ЕАИС, грядущий проект (в системе он указан под черновым названием «Сирия») получит 120 млн рублей на безвозвратной основе. Дата выхода неизвестна. Продюсер картины — Сергей Сельянов, кинокомпания «СТВ»

«Крысолов»; реж. Алексей Мизгирев («Арт Пикчерс Студия»). Объем господдержки не указан

О новом проекте Федора Бондарчука пока известно мало. Тем не менее, сам Бондарчук о сюжете «Крысолова» рассказал еще в мае 2021 года. Действие картины Алексея Мизгирева («Конвой», «Кремень») происходит в 2032 году после войны между гибридными людьми, ДНК которых усилили для борьбы с болезнями, и обычными смертными «крысоловами». Картина является аллюзией на постковидный мир. Продюсирует фильм Рубен Дишдишян.

«Кракен»; реж. Алексей Сидоров («Тритэ»). Объем господдержки не указан

Патриотический фильм повествующий о противостоянии российской атомной субмарины и гигантского головоногого моллюска. Как подчеркнул во время питчинга генеральный директор студии Сергея Михалкова Леонид Верещагин, упор сделают на работе «наших моряков, которые без страха и упрека выполняют свой гражданский и воинский долг». Режиссером фильма выступит Алексей Сидоров («Бригада», «Бой с тенью», «Т-34»).

«Чемпион мира»; реж. Алексей Сидоров («Тритэ»). Объем господдержки — 350 млн рублей

Еще одна картина Сидорова и студии Михалкова, получившая господдержку. Спортивная драма «Чемпион мира» расскажет о шахматном состязании между сбежавшим из СССР гроссмейстером Виктором Корчным и чемпионом мира Анатолием Карповым.

«Воланд»; реж. Михаил Локшин («Марс Медиа»). Объем господдержки — 250 млн рублей

Изначально название проекта Михаила Локшина («Серебряные коньки») должно было повторить название одноименного романа Булгакова «Мастер и Маргарита», но в последствии оно было изменено. Сюжет рассказывает о Москве 30-х годов с отсылкой к великому произведению Булгакова. Роли главных героев исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

«Праведник»; реж. Сергей Урсуляк («Централ Партнершип»). Объем господдержки не указан

Драма Сергея Урсуляка («Ненастье», «Тихий Дон», «Ликвидация») о Великой Отечественной войне основана на судьбе партизана Николая Киселева, который вывел из белорусского гетто в деревне Долгиново более 200 евреев.

«Подвиг»; реж. Алексей Смирнов («Водород 2011»). Объем господдержки не указан

По сюжету главные герои Вова и Лена Ломакины празднуют в ресторане годовщину свадьбы и туда врываются террористы. Лене удается спасти ребенка и даже обезвредить преступника, но статус национальной героини не очень нравится ее мужу, который знает о случившемся больше, чем все остальные.

«Русская пятерка»; реж. Павел Костомаров («1-2-3 Продакшн»). Объем господдержки не указан

Предстоящий фильм автора нашумевшего сериала «Эпидемия» расскажет реальную историю хоккеистов Вячеслава Фетисова, Владимира Константинова, Сергея Федорова, Игоря Ларионова и Вячеслава Козлова. Великая первая «пятерка» ЦСКА и сборной страны перестала существовать с распадом СССР. Хоккеисты же уехали за океан в НХЛ.

Помимо «Русской пятерки», Костомаров и «1-2-3 Продакшн» работают над фильмом «Бансу» — военным триллером, выход которого запланирован на 2022 год. Эта лента, согласно ЕАИС, получила от государства 150 млн рублей на безвозвратной основе.

«Сто лет тому вперед»; реж. Егор Баранов («Водород 2011»). Объем господдержки — 120 млн рублей

Киноадаптация одноименной повести Кира Булычева, которая уже была экранизирована в 1985 году под названием «Гостья из будущего». Достаточно смелая затея Егора Баранова (трилогия «Гоголь», «Аванпост»), так как его картина неизбежно будет сравниваться с пятисерийным фильмом, на котором выросли многие отечественные зрители.

«Ходжа Насреддин» («Базелевс»). Объем господдержки не указан)

Мультипликационная сказка об изнывающем от жары ишаке, которого спасает мудрец Ходжа Насреддин.