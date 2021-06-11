«Нет маленьких ролей, есть маленькие актеры»: Бузова дебютировала на сцене МХАТа

Действие спектакля начинается в 1902 году в городе Батум, куда молодой Иосиф Сталин приезжает по заданию партии. Также в постановке показаны события 1924 года, происходящие после смерти Владимира Ленина.

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Согласно художественному руководителю театра Эдуарду Боякову, история, которую зритель увидит на сцене, является реальной.

«Все факты, которые мы собрали в спектакле, — абсолютно чистые. Это история страны, и каких-то односложных оценок здесь нет. У нас не говорится, что Сталин — убийца и исчадие ада. Впрочем, и не говорится, что он блестящий. Идет разбор этических обстоятельств», — отметил Бояков.

Несмотря на заверения худрука, некоторые зрители, присутствовавшие на предпоказе, поставили его слова под сомнение. В частности, отрицательно к происходящему на сцене отнесся критик Артур Гаспарян.

«Мне очень трудно представить себе какой-либо театр в Германии, который бы устраивал подобного рода сентиментальные посиделки по поводу жизненного пути Адольфа Гитлера. Поскольку Сталин и Гитлер являются одними из самых кровавых преступников и палачей ХХ века, подобные реминисценции театра с его режиссером выглядят сейчас более чем странными. К тому же выбран очень странный образ Сталина, он — кроме недоумения — ничего вызвать не может», — сказал критик.

Режиссером-постановщиком спектакля выступила Рената Сотириади, главную роль исполнил Георгий Иобадзе. Он профессионально занимался танцами, поэтому танцевальные номера на сцене выполняет с легкостью.

«Мне интересно играть душу персонажа, душу Сталина, — признался актер. — Я люблю через пластику выразить ее, а не показывать акцент в разговоре».

В постановке уделено повышенное внимание народным танцам Кавказа. Особенно эффектно хореография смотрится на фоне декораций: яркие ковры, говорящий памятник Ленина, коммунистические лозунги на огромных советских плакатах. Ближе к концу спектакля на сцене появляется рок-музыкант, который на фоне исторической хроники что-то выкрикивает по-английски.

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Созвездой Иобадзе в постановке стала Ольга Бузова — ей досталась роль Беллы Шанталь. По словам самой актрисы, она сыграла «очень важного персонажа — шпионку, которая в финале оказывается совершенно не той, за кого себя выдает». Бузова участвует в нескольких музыкальных номерах спектакля, их репетиции проходили в течение месяца в условиях секретности.

«Я не снимала репетиции в Instagram и никому их не показывала, — поделилась артистка. — Мы долго занимались вокалом и сценической речью, репетировали с актерами. Поскольку сцену собрали недавно, мы провели на ней не так много времени. Я — два дня, ребята — чуть больше. Но с утра и до вечера. И я даже в Рим (в отпуск — «Газета.Ru») летала со сценарием».

Комментируя развернувшуюся дискуссию по поводу ее появления во МХАТе, Бузова отметила, что не располагает лишним временем на чтение критики.

«Когда камни летят в спину от публичных людей, особенно от мужчин, я просто за голову хватаюсь. Может быть, напомнить всем, что я — девочка? Я одна с этим хейтом. Я в другой семье выросла, я — питерская интеллигенция, у меня другие принципы. Или буду игнорировать, или буду отвечать. Оскорбления, негатив и хейт не имеют ко мне никакого отношения. Как я уже сказала на премии МУЗ-ТВ, я больше не позволю себя обижать. Цифры не врут. Есть статистика, и по ней с 2009 года Ольга Бузова — самая популярная девушка в стране. А сегодняшняя самая главная новость — что Бузова выступает в МХАТе. Поэтому давайте смотреть на статистику и мою игру.

Эта постановка — главная премьера года, а для меня лично — главное событие этого года и, возможно, жизни. В 16 лет я мечтала поступить в театральный, но мама мне не разрешила. А сейчас мечта 16-летней девочки, которая послушалась маму и закончила СПБГУ с красным дипломом, на ваших глазах реализовалась».

Идея пригласить Бузову на сцену МХАТа принадлежала Боякову. Как утверждает сам худрук, в этом вопросе он получил поддержку у всего театрального коллектива. По слухам, на роль также рассматривались другие звездные кандидаты — певицы Лолита и Валерия.

«Мы обсуждали других кандидатов, но четко сформулированного предложения не было. Сначала я не был уверен, однако после встречи с Ольгой увидел эту энергию и поверил. Мы откровенно общались, и эта открытость стала залогом того, что мы идем сквозь домыслы. Мы занимаемся искусством. Я, художественный руководитель, считаю этот спектакль достойным», — признался Бояков.

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Сама Бузова, рассказывая об утверждении в проект, заверила, что ее исполнение мимо нот является задумкой режиссера Сотириади.

«Я сидела в тот момент на коне, в прямом смысле этого слова. Господи, почему все в моей жизни так театрально? Мы созвонились с Ренатой Сотириади, и я говорю: «Подождите, я на коне!» Меня интересовали роль, задача — и для чего мне это нужно. Важно, чтобы это было интересно мне как личности. Я хочу раскрыть потенциал, раскрыться как актриса. Играю певицу, которая специально не попадает в ноты, а только делает вид, что поет. Поэтому, когда мы встретились с Ренатой, я поняла, что это то, о чем я мечтала.

Белла Шанталь — очень интересный персонаж. Она не главная героиня, но нет маленьких ролей, есть маленькие актеры, — сказала Бузова. — В спектакль будут вноситься изменения. У нас сейчас аншлаг, все билеты распроданы».

По словам артистки, в театральной карьере ей помогает «феноменальная память», выработанная в детстве.

«Я очень быстро схватываю, потому что в детстве очень много учила: зубрила английский, немецкий, математику, формулы. Мне не все давалось легко — и поэтому нужно было зубрить. Теперь у меня хорошая память, — рассказала Бузова. — Помню, как первый раз вышла на театральную сцену. Был 2010 год, затем был спектакль «Шикарная свадьба», с которым я объездила всю Россию . Еще я играю в «Мужчине нарасхват» с потрясающими актерами. Это были больше антрипризные спектакли — и они, конечно, отличались от МХАТа.

Я очень послушна, и моему будущему мужу повезет. Я умею слушать и слышать, когда я погружаюсь в другой мир, где есть иерархия, профессиональные актеры, художественный руководитель, который правильно видит, и режиссер, умеющий направлять. У меня ощущение, что я открываю мир искусства — и этот мир потрясающий».

Актриса также пообещала и дальше активно репетировать, чтобы «выходить [на сцену] с ощущением, что ты — мегасуперзвезда».

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Во время антракта культуролог Кирилл Разлогов выразил мнение, что спектакль МХАТа с Бузовой «хорошо вписывается в современную культуру».

«Современная культура базируется на классической традиции, представляемой МХАТ им. Горького. Для развлекательного типа культуры Ольга на своем месте, как и сам спектакль. Но насколько хорошо он вписывается в традицию МХАТа — трудно сказать. Романтизацией образа Сталина не занимается только ленивый. Точка зрения театра понятна» — подчеркнул он.

Жестче о премьере высказался критик Гаспарян:

«В театре возможно все. Я рад, что попал на эту комедийную постановку (создатели спектакля заявляют его как трагифарс — «Газета.Ru»). Мне кажется, этот театр наконец-то дорос до уровня Ольги Бузовой. Рад, что Лолита и Валерия отказались участвовать, потому что большего позора я в последнее время не видел даже на премии МУЗ-ТВ».

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Одной из самых обсуждаемых тем, касающихся спектакля, был гонорар Бузовой — в СМИ писали, что звезде заплатили почти полмиллиона рублей. Однако худрук Бояков назвал эту сумму ошибочной.

«Цифры, которые назывались в СМИ, — это неправда. Мы многим другим актерам платим больше, чем заплатили Бузовой. Театр вообще исключает работу «про деньги», — заявил он.

Согласно Боякову, на данный момент Бузова не входит в труппу МХАТа, но впоследствии это может произойти.

«Мы только начинаем сотрудничество. Очень рад тому, как Ольга относится к делу. Рад, что обрели такого партнера. Мы не делали ей предложение, но все может случиться. Так же, как с Ольгой, мы начинали сотрудничать со Смеховой и Гребенщиковой. Сначала сотрудничали, а потом пригласили работать в труппу. А так — мы хайпанули», — сказал художественный руководитель театра.

Автор спектакля Андрей Назаров черпал свое вдохновение в пьесе Михаила Булгакова «Батум», которая повествует о революционной деятельности Сталина. Судьба этой пьесы — трагическая. В дневниках жены писателя указывается, что изначально она была благосклонно принята партийным руководством. Позднее Булгаков отправился в Батуми и Тифлис, где планировал работать над постановкой. Но вскоре после выезда писатель получил телеграмму, в которой говорилось, что «надобность в поездке отпала». Считается, что в разрешении ставить пьесу отказали на самом высоком уровне — в результате от Булгаковых все отшатнулись, сам писатель заболел.

Менее через год Булгаков умер.