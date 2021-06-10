Ольга Бузова высоко оценила свое исполнение на сцене МХАТ им. Горького

Ольга Бузова, исполнившая роль певицы Беллы Шанталь в спектакле МХАТ им. Горького «Счастливый грузин», поделилась впечатлениями от выхода на сцену после пресс-показа.

«Для меня это главная премьера года, даже главное событие в жизни, потому что в 16 лет лет я мечтала поступить в театральный. И сегодня мечта 16-летней девочки реализовалась», — сказала Бузова в беседе с журналистами.

Певица заявила, что готова воспринимать в свой адрес только конструктивную критику, а также намекнула, что считает себя хорошей актрисой.

«Конструктивную критику я готова слушать. Оскорбления, негатив и хейт не имеют к этому никакого отношения. А то еще до спектакля все вдруг вспомнили, что кого-то еще звали на эту роль. Но выбрали меня. Может быть, вы просто на эту работу не подходите или вы не нашли контакта с режиссерами и актерами? Если вы внимательно смотрели спектакль, то знаете, что Белла — ключевая фигура. А для хорошего актера маленьких и плохих ролей не бывает».

«Газета.Ru» ранее опубликовала первое видео выступления Ольги Бузовой на сцене театра. Бузова сыграла певицу кабаре Беллу Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина.