Появилось первое видео Ольги Бузовой на сцене МХАТа в спектакле про Сталина

«Газета.Ru» публикует видео выступления Ольги Бузовой на сцене МХАТ им. Горького в спектакле «Чудесный грузин», который посвящен молодости Иосифа Сталина.

10 июня состоялся пресс-показ спектакля. Бузова вышла на сцену в роли певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина.

Спектакль «Чудесный грузин» поставила Рената Сотириади. Иосифа Сталина играет Георгий Иобадзе, а его жену Надежду Аллилуеву — Эльвира Цымба.

Ранее Бузова сообщила о том, что она сыграет в спектакле МХАТа. Позднее стало известно, что Бузова получит за роль в спектакле Московского Художественного академического театра имени М. Горького «Чудесный грузин» больше 400 тысяч рублей.

Позднее художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков объяснил, почему было принято решение рассмотреть певицу на роль в спектакле «Чудесный грузин». Многие деятели культуры раскритиковали решение театра дать Бузовой эту роль.