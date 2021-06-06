Серебренников, драма с Юрой Борисовым и «Дело» Германа-младшего: кто представит Россию в Каннах

«Петровы в гриппе»; Кирилл Серебренников

Новая работа Кирилла Серебренникова вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля — то есть будет претендовать на самый главный приз, «Золотую пальмовую ветвь». Для режиссера это уже не первая номинация в Каннах: в 2016-м его «Ученик» был включен в программу «Особый взгляд» и получил приз Приз Франсуа Шале (присуждается картинам, наилучшим образом передающим реалии современного мира), а спустя два года, уже после старта дела «Седьмой студии», в основной конкурс попал музыкальный байопик о Викторе Цое «Лето».

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«Петровы в гриппе» основаны на бестселлере Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» — произведение было впервые опубликовано в 2016 году и завоевало несколько литературных премий. Роли в драме исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Юрий Борисов, Юлия Пересильд, а также Иван Дорн — в общем, афиша фильма, учитывая самого Серебренникова, выглядит крайне интригующе.

В центре сюжета здесь — с виду обычная семья Петровых. Муж и жена, автослесарь и библиотекарь соответственно, несмотря на общего сына, вместе не живут и в целом по уши погрязли в рутине. Но однажды они все заболевают гриппом — и их жизнь превращается в чистый сюрреализм.

Как рассказывал режиссер проекта, изначально он не собирался снимать «Петровых в гриппе», но в результате фильм стал его «главной отдушиной и радостью» на фоне тяжелой жизненной ситуации.

«Это попытка выразить нашу родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту. Мне хотелось, чтобы в этом фильме было много чувственности, много любви. <...> Это кино — абсолютно искреннее и честное», — пояснял Серебренников.

В российский прокат лента выйдет 9 сентября.

close Кадр из фильма «Петровы в гриппе» (2020) Кадр из фильма «Петровы в гриппе» (2020) Bord Cadre Films

«Купе номер шесть», Юхо Куосманен

Еще один представитель России в основном конкурсе этого года. Правда, с оговоркой — это проект совместного финско-эстонско-немецко-русского производства, и снял его режиссер из Финляндии Юхо Куосманен. Россияне здесь среди продюсеров, сценаристов и в актерском составе: от Сергея Сельянова до того же Борисова, исполнившего главную роль.

По сюжету финская студентка, сбегая от московской любви, оказывается в поезде, который едет в Мурманск. Там она знакомится с простым русским шахтером — и это приводит к их общему осознанию собственного одиночества со всеми вытекающими. Действие ленты разворачивается в конце 1990-х годов.

Куосманен, кстати, ранее уже брал приз в Каннах — в 2016 году его драма «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» стала призером «Особого взгляда».

close Кадр из фильма «Купе номер шесть» (2021) Кадр из фильма «Купе номер шесть» (2021) Sony Pictures

«Дело», Алексей Герман-младший

Не обошлось в этом году без российских проектов и в «Особом взгляде» — второй по значимости программе Каннского кинофестиваля. Туда, в частности, попало «Дело» Алексея Германа-младшего — в России картину изначально анонсировали под названием «30 дней 30 ночей». Согласно автору, фильм рассказывает об университетском преподавателе из обычного провинциального города, который «вступает в борьбу за свои идеалы и свое имя, а порой и за саму жизнь».

«Для меня это эксперимент, потому что картина снималась в одной декорации, и ее попадание на Каннский фестиваль — это повод для гордости, — признался кинематографист. — По большому счету, этот фильм в определенной степени — наше объяснение в любви великой русской литературе, любимым мной Гоголю, Грибоедову, Достоевскому. Для меня очень важна тема уважения и ответственности гражданина перед своей страной, наш герой борется за, как ему кажется, лучшее будущее, за справедливость».

Роли в «Деле» исполнили сплошь отечественные звезды первой (или околопервой) величины — Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Анастасия Мельникова, Александра Бортич.

close Кадр из фильма «Дело» (2021) Кадр из фильма «Дело» (2021) «Метрафильмс»

«Разжимая кулаки», Кира Коваленко

Во «Взгляд» также попала картина Киры Коваленко «Разжимая кулаки» — это лишь вторая ее полнометражная работа после драмы «Софичка», вышедшей в 2016 году. Продюсером проекта выступил Александр Роднянский.

События фильма разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии, куда переезжает семья во главе с жестким отцом. По словам создательницы, главной темой ленты являются размышления о свободе: дети главы семейства изо всех сил стремятся покинуть родительский дом и окунуться в самостоятельную жизнь, где не будет излишне строгой отцовской опеки.

«Разжимая кулаки» — очень смелая и неожиданно зрелая работа, которая сочетает в себе глубокое понимание человеческой психологии и очевидное художественное дарование автора», — цитирует Роднянского «Аргументы и Факты».

close Кадр из фильма «Разжимая кулаки» (2021) Кадр из фильма «Разжимая кулаки» (2021) Нон-Стоп Продакшн

Каннский кинофестиваль в этом году пройдет с 6 по 17 июля. Вне двух основных программ Россия будет представлена еще несколькими проектами: это, в частности, VR-анимация «Под подушкой», основанная на сказ­ке Сер­ге­я Мо­лод­цо­ва о сшитом из подручных средств игрушечном котике, и драма «Белой дороги!» — история героя, пытающегося найти пропавшую мать в калмыцкой степи.