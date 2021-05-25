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«Победителей не судят»: был ли плагиат в песне победителей «Евровидения»

Российское жюри «Евровидения» считает, что плагиата в песне Måneskin не было

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Дина Гарипова, группа Maneskin, Dj Леонид Руденко Дина Гарипова, группа Maneskin, Dj Леонид Руденко
Дина Гарипова, группа Maneskin, Dj Леонид Руденко

Дина Гарипова, группа Maneskin, Dj Леонид Руденко

Global Look Press/AP/РИА «Новости»
Члены российского жюри «Евровидения» Дина Гарипова и Леонид Руденко не услышали плагиат в победной песне группы Måneskin. Ранее в соцсетях композицию «Zitti E Buoni» сравнили с синглом «F.D.T.» итальянского дуэта Anthony Laszlo.
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Участница «Евровидения-2013» и член российского профессионального жюри в этом году Дина Гарипова не заметила явного сходства песен «Zitti E Buoni» и «F.D.T.». Певица напомнила, что все композиции, исполняемые на конкурсе, проходят проверку на плагиат.

«Явного сходства я не слышу. К тому же, насколько я знаю, у организаторов «Евровидения» есть специальная процедура: прежде чем допустить песню к конкурсу, ее проверяют на плагиат. Раз мы все ее услышали со сцены в Роттердаме, значит, песня прошла экспертизу без нареканий. В целом победителей не судят!» — прокомментировала «Газете.Ru» Гарипова.

Диджей и еще один участник жюри «Евровидения» Леонид Руденко также не услышал заимствований в песне Måneskin. По его мнению, все обвинения являются «обычным высасыванием из пальца»:

«Не вижу воровства. Это вполне обычный гитарный рифф, типичный для такой музыки. Треков с таким риффом уйма. Это все равно, что сказать: «Они украли барабанную партию». Здесь главное — вокальная партия и исполнение».

Кроме того, Руденко заявил, что конкурсный номер Måneskin ему понравился. В минувшие выходные победители конкурса получили от российского жюри 10 баллов из 12 возможных.

«Мне номер сразу понравился. Он яркий и самый энергичный. Песню же в условиях «Евровидения» я отдельно от номера не воспринимаю. Для меня это аудиовизуальное произведение», — добавил музыкант.

Помимо Гариповой и Руденко, в этом году от России в жюри были представлены певица и бывшая участница группы «Тату» (в 2003 году заняла на «Евровидении» третье место — прим. «Газета.Ru») Юлия Волкова, хореограф Алла Сигалова и музыкант Леонид Гуткин.

Подозрения в плагиате — уже второй скандал, связанный с итальянцами Måneskin, после триумфа на «Евровидении». Сначала вокалиста Давида Дамиано заподозрили в употреблении кокаина в прямом эфире. Певец сдал тест на наркотики, его результат оказался отрицательным.

Теперь же группу обвиняют в плагиате. По мнению некоторых слушателей, гитарный рифф в «Zitti E Buoni» идентичен тому, что звучит в композиции «F.D.T.» их соотечественников, дуэта Anthony Laszlo. Дошло до того, что в комментариях к «F.D.T.» на YouTube пользователи в шутку поздравляют Anthony Laszlo с первым местом на «Евровидении».

Тем временем продюсер и участник Anthony Laszlo Дейд указал на плагиат еще в марте этого года. «Что-то не так», — написал он в своем Instagram, опубликовав видео, где он поочередно включает треки. Но с тех пор исков к Måneskin не последовало.

Ранее еще одна итальянская группа — Nebra — обвинила Måneskin в том, что они украли у нее гитарный рифф. Тогда лейбл Sony, на который подписаны победители «Евровидения-2021», провел техническую экспертизу и тем самым отклонил все подозрения.

Участников «Евровидения» часто обвиняют в нарушении авторских прав, но до суда дело доходит редко. В 2019 году в Universal заявили, что израильтянка Нетта Барзилай и композиторы победной песни «Toy» сплагиатили «Seven Nation Army» White Stripes. Однако в итоге ситуацию мирно уладили: Джека Уайта, легенду рока и автора сингла, просто вписали в кредиты «Toy».

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