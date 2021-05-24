Главное из мира шоу-бизнеса: скандал на «Евровидении», Спейси в кино, Моргенштерн в церкви

Кокаин в прямом эфире «Евровидения»

Дамиано Давида, солиста итальянской группы Måneskin, победившей на «Евровидении», заподозрили в употреблении кокаина в прямом эфире. Камера запечатлела, как музыкант склонился над столом, в это время барабанщик Итан Торчио начал его толкать. Фрагмент стал вирусным в соцсетях. Некоторые пользователи даже потребовали дисквалифицировать Италию. Сам Дамиано заявил, что ни разу не употреблял запрещенные вещества, и пообещал сдать тест по прибытии домой. Организаторы конкурса изучат видео трансляции.

for those just getting here....la dolce vita pic.twitter.com/nhzPWwaQcF — David Mack (@davidmackau) May 23, 2021

Кевин Спейси возвращается в кино после обвинений в домогательствах

Актер сыграет в итальянском фильме «Человек, который нарисовал бога» («Lʼuomo Che Disegno Dio»). Его персонаж – детектив, который расследует ошибочное обвинение в педофилии. Это первые съемки Спейси в кино после дела о сексуальных домогательствах в 2017 году. На фоне скандала он был уволен из сериала «Карточный домик», где сыграл Фрэнка Андервуда. Фильм «Все деньги мира» со Спейси пересняли, отдав роль Кристоферу Пламмеру. Актер все обвинения отрицает.

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«Форсаж 9» возглавил российский прокат

Минувшие выходные принесли девятой части «Форсажа» 502,7 млн рублей. В мире картина собрала $127 млн менее чем за неделю проката. Если отметка достигнет $160 млн, гоночный боевик станет самым кассовым с начала пандемии. В продолжении знаменитой франшизы также снялись Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Шарлиз Терон и многие другие.

Манижа показала русских женщин

Манижа, занявшая девятое место на «Евровидении», запустила в Instagram флешмоб о том, кто такая русская женщина. «Русская женщина может быть любой национальности, любого разреза глаз и цвета кожи», — отметила певица. Первыми в аккаунте опубликовали ролики женщин, чьи видео транслировали на экране во время выступления в полуфинале и финале конкурса. В их числе известные активистки, журналистки и актрисы.

В клипе Моргенштерна нашли признаки оскорбления чувств верующих

Клип Моргенштерна и диджея Smash проверят на оскорбление чувств верующих, сообщил «Подъему» депутат Сергей Гаврилов со ссылкой на прокуратуру. Видео на песню «Новая волна» отправят на психолого-лингвистическую экспертизу. В нем артисты в образе католических священников устраивают вечеринку в храме перед апокалипсисом. При этом титр в начале клипа предупреждает, что он несет исключительно развлекательный характер.

Леди Гага рассказала об изнасиловании

Певица дала интервью шоу Опры Уинфри и принца Гарри «Я, которого ты не видишь». Гага рассказала, что в 19 лет ее изнасиловал музыкальный продюсер. Артистка не стала раскрывать его имя, поскольку не хочет взаимодействовать с ним. После изнасилования Гага забеременела. «Он бросил меня беременную на углу недалеко от дома родителей», — поделилась она. Из-за это у знаменитости развилось посттравматическое расстройство.

Анджелина Джоли снялась с роем пчел

Фотография с актрисой, окруженной насекомыми, приурочена ко Всемирному дню пчел, 20 мая, и была опубликована в журнале National Geographic. На съемке Джоли на протяжении 18 минут стояла неподвижно. На ее кожу нанесли специальные феромоны, а все, кто присутствовал на площадке, были одеты в защитные костюмы. Вдохновением послужила работа фотографа Ричарда Аведона 1981 года.

Умерла актриса Нина Шацкая

В возрасте 81 года не стало актрисы театра и кино Нины Шацкой. С 1964 по 1993 год была актрисой Театра на Таганке. Шацкая также играла в театрах «Содружество актеров Таганки» и «Школа современной пьесы», снималась в фильмах «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Контрабанда», «Саша-Сашенька», «Визит к Минотавру» и «Белый рояль». Она была дважды замужем, последний раз – за народным артистом России Леонидом Филатовым.

Том Йорк и Джонни Гринвуд основали новую группу

Фронтмен Том Йорк и гитарист Джонни Гринвуд из Radiohead создали новую группу The Smile. К ним присоединился джазовый барабанщик Том Скиннер из Sons of Kemet. Продюсером стал Найджел Годрич. The Smile дебютировала 22 мая, отыграв онлайн-сет на фестивале «Гластонбери». Вероятно, это долгосрочный проект – у коллектива появились аккаунт в Twitter и сайт, но пока что пустые.

Выйдет ремейк «Голода» с Катрин Денев и Дэвидом Боуи

Warner Bros. начала работу над ремейком триллера «Голод». Сценарий напишет Джессика Шарзер («Американская история ужасов»), режиссером станет Анджела Робинсон («Шпионки», «Настоящая кровь»). Оригинальная лента вышла в 1983 году. Главные роли в ней исполнили Катрин Денев и Дэвид Боуи.